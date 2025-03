Matt Damon donne la réplique à Camille Cottin dans Stillwater, film de Tom McCarthy qui se déroule à Marseille. L'intrigue peut entrer en résonnance avec l'historie d'Amanda Knox.

Matt Damon a posé ses valises à Marseille, le temps d'un film de Tom McCarthy (Spotlight). Stillwater est un thriller dans lequel l'acteur américain donne la réplique à Camille Cottin et Abigail Breslin. Le film, sorti le 22 septembre 2021, retrace l'errance d'un foreur de pétrôle américain dans la ville phocéenne afin de prouver l'innocence de sa fille, accusée de meurtre sur le sol français.

L'équipe de Stillwater l'assure : si la scénario du film ressemble à l'histoire vraie d'Amanda Knox, le long-métrage est une adaptation très libre de cette affaire. A cette époque, l'étudiante américaine de 20 ans, est accusée d'avoir tué sa colocataire, Meredith Kercher, retrouvée morte dans la salle de bain de l'appartement qu'elles partageaient à Pérouse, en Italie. Amanda Knox ne cesse de clamer son innocence, mais elle est tout de même reconnue coupable en premier instance et condamnée à 25 ans de prison. Mais quatre ans plus tard, en 2011, elle est finalement acquittée en appel, faute de preuve suffisantes.

Les scénarios s'en sont librement inspirés, tout en conservant de nombreuses différences avec ce qu'a vécu Amanda Knox. Cette journaliste américaine a été condamnée en 2007, en Italie, durant près de quatre ans pour le meurtre de Meredth Kercher, avec qui elle partageait un appartement. En 2015, elle est définitivement été acquittée par la Cour suprême de cassation italienne, reconnaissant "d'importantes défaillances" dans l'enquête. Par la suite, c'est un cambrioleur, Rudy Guede, qui est arrêté et reconnu coupable du meurtre. Il a été condamné à 16 ans de prison, et libéré définitivement le 23 novembre 2021. Il a toutefois laissé entendre à ce moment-là qu'Amanda Knox aurait été impliquée dans le meurtre.

Tom McCarthy n'a pas caché s'être inspiré de l'affaire Amanda Knox pour écrire le scénario de Stillwater. La principale intéressée n'a d'ailleurs pas apprécié le film. Ce à quoi le réalisateur a répondu en interview à Variety "avoir énormément d'empathie pour Amanda et ce qu'elle a vécu [...] mais, d'après ce qu'elle en dit, elle n'a pas vu le film. Stillwater est une fiction, et ne raconte pas son expérience personnelle", notamment l'intrigue globale et les personnages sont "inventés".

Synopsis - Bill Baker, un foreur de pétrole originaire de l'Oklahoma se rend à Marseille pour y retrouver sa fille emprisonnée, accusée d'un meurtre qu'elle jure ne pas avoir commis.

Ce titre fait référence à la ville de l'Oklahoma, d'où vient Bill, le protagoniste incarné par Matt Damon. En anglais, Still water peut se traduire par une eau calme (ou de manière plus pratique par de l'eau plate). Une métaphore ironique de l'adaptation de Bill et sa fille à Marseille ? C'est au public de le découvrir devant le film.

Les avis sont partagés sur Stillwater, entre ceux qui sont séduits par "un thriller efficace" (Télérama) et ceux qui qualifient le long-métrage de "trop long et trop verbeux" (Première). Si le film n'est pas exempte de défauts (l'hésitation entre les genres et un récit trop long selon Paris-Match), de nombreux médias saluent "un polar américain qui sort avec habileté des clichés" (Le Monde), "une intrigue débordant d'humanité" (Le JDD), "une vision juste de Marseille" (Le Parisien) et "un drame inattendu sur le déracinement" (Voici).

La prestation de Matt Damon semble faire l'unanimité, même chez les déçus. LCI salue la performance de l'acteur américain "en redneck rongé par les regrets" qui "illumine" Stillwater. Même point de vue pour Télé-Loisirs, qui estime que "Matt Damon livre une performance solide dans ce film réussi, mêlant thriller judiciaire et drame intime." Camille Cottin n'est pas en reste selon Public, qui estime que l'actrice "livre une performance juste, sobre et impeccable, comme toujours".