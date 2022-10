SIMONE VEIL FILM. Dans le film Simone : le voyage du siècle, l'actrice Elsa Zylberstein a subi une importante transformation physique pour ressembler au plus près à Simone Veil. Découvrez comment l'actrice s'y est prise.

[Mis à jour le 12 octobre 2022 à 10h13] Sorti au cinéma le 12 octobre 2022, Simone : Le Voyage du siècle est un film biographique qui retrace la vie de Simone Veil, de son enfance jusqu'à ses combats politiques majeurs. Dans ce biopic signé Olivier Dahan (La Môme), c'est Elsa Zylberstein, actrice à l'origine du projet, qui joue le rôle de Simone Veil adulte à diverses époques de sa vie. Plus le film avance, plus l'actrice a été vieillie pour ressembler au plus près à Veil. Certaines séquences du film ont d'ailleurs nécessité plus de 7 heures de maquillage pour Zylberstein qui a expliqué le processus créatif de sa transformation à LCI. "Je ne voulais pas avoir mon visage. Simone Veil est une personnalité trop connue, trop aimée des Français. Je voulais avoir son visage pour coller au plus près de ce qu'elle était."

Entrer dans ce rôle a été "troublant" pour la comédienne. "J'étais en pleine possession de mes armes d'actrice, mais je n'étais plus dans le corps d'Elsa. J'avais pris neuf kilos, chaque pas que je posais, ce n'était plus moi. Quand je vois des photos du tournage, je ne me reconnais pas." Pour autant, Elsa Zylberstein ne souhaitait pas forcément n'être que maquillée pour jouer Simone Veil "parce que si ce n'est que du maquillage, tout le monde peut être maquillé…" Elle raconte s'être préparée "pendant un an" afin d'entrer "dans ses chaussures, dans chacun de ses pas, dans chaque respiration, chaque mot, chaque geste. Je voulais l'intégrer en moi de manière viscérale et véritable. Il fallait aussi trouver ses douleurs, ses failles, son intime."

Synopsis - Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d'une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d'une brûlante actualité.