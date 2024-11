Le casse du ciel : Netflix s'offre le braquage le plus audacieux de l'histoire inspiré d'une histoire vraie

Le casse de ciel est une mini-série suédoise et adaptation d'un roman éponyme inspiré de faits réels. Cette série en 8 épisodes est disponible en streaming depuis le 22 novembre 2024.

Parfois, la réalité dépasse la fiction et inspire les auteurs et les scénaristes. Le casse du ciel est une adaptation du roman suédois de Jonnas Bonnier The Helicoptere Heist, lui-même inspiré de faits réels. Retour en septembre 2009, dans un coin calme de la banlieue de Stockholm, un hélicoptère se pose sur le toit d'un des plus gros dépots d'argent du pays. Ses passagers vont dérober environ 4 millions d'euros avant de repartir par les airs.

Dans la vraie vie, les suspects ont été arrêtés quelques jours plus tard et condamnés à purger des peines de prison. Dans la mini-série Le casse du ciel, le créateur et scénariste, Ronnie Sandahl revisite ce braquage impressionnant et livre un thriller déconseillé à tout ceux qui souffrent de vertiges. Les huit épisodes de Le casse du ciel sont disponibles sur Netflix depuis le 22 novembre 2024.

Quelle est l'intrigue du Casse du ciel ?

Rami est un ancien braqueur, avec son ami d'enfance Michel, ils ont commis de nombreux vols. Désormais père de famille, Rami veut oublier son passé au point de le cacher à sa compagne. Pourtant, Rami se voit proposer une opportunité qu'il ne peut pas refuser : un dernier braquage de haut vol. La cible ? Le dépôt monétaire le plus sécurisé de Suède. Rami, Michel et leurs complices planifient minutieusement leur opération. L'objectif ? Un casse rapide et sans violence. Le moyen de transport ? Un hélicoptère. Les chances de réussite ? Quasi-nulles.

Quels acteurs pour Le casse du ciel ?

Mahmut Suvakci : Rami

Rami Victoria Carmen Sonne : Alexandra

Alexandra Ardalan Esmaili : Michel

Michel Wim Elfwencrona : Nicke

Nicke Erik Svedberg-Zelman : Axel

Axel Johanna Hedberg : Karin

Karin Iskra Kostic : Leonie

Où visionner Le casse du ciel en streaming ?

Les huit épisodes de la minisérie Le casse du ciel sont disponibles en streaming sur le service de Netflix depuis le 22 novembre 2024. Il vient rejoindre Trouble ou Un jour et demi au catalogue des films et séries d'action suédois diffusés sur la plateforme du géant au N rouge. Pour visionner Le casse du ciel ainsi que toutes les séries et films internationaux du service, vous pouvez vous abonner via l'une des formules dont les tarifs sont compris entre 5,99 et 19,99 euros par mois