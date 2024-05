Un premier trailer monumental de "Megalopolis" est enfin sorti et donne enfin une première idée de la fresque futuriste que porte Francis Ford Coppola depuis plusieurs décennies.

"C'est le meilleur film que j'ai eu le privilège de présider." C'est par ces mots que Francis Ford Coppola a présenté ce marid matin la première bande-annonce de son Megalopolis, quelques jours seulement avant son avant-première événement au Festival de Cannes. Dans ces premières images, le père du Parrain et d'Apocalypse Now dévoile une fable ambitieuse futuristes aux élans de tragédies romaines. Le cinéaste de 85 ans est d'ailleurs en compétition pour la Palme d'or et pourrait remporter la troisième de sa carrière avec ce long-métrage.

Il faut dire que Megalopolis est un projet particulièrement ambitieux qui a pris plusieurs décennies avant de voir le jour. D'abord par sa longue gestation, mais aussi par son intrigue qui se déroule dans un monde imaginaire proche du nôtre. Alors que la ville de "New Rome" doit changer, deux visions s'opposent : celle de César Catilina, un artiste de génie capable d'arrêter le temps, et du maire conservateur Franklyn Cicero. Au milieu, la fille du maire, Julia Cicero, amoureuse de César Catilina, est tiraillée. Découvrez le premier trailer de Megalopolis ci-dessous.

Synopsis - Megalopolis est une épopée romaine dans une Amérique moderne imaginaire en pleine décadence. La ville de New Rome doit absolument changer, ce qui crée un conflit majeur entre César Catilina, artiste de génie ayant le pouvoir d'arrêter le temps, et le maire archi-conservateur Franklyn Cicero. Le premier rêve d'un avenir utopique idéal alors que le second reste très attaché à un statu quo régressif protecteur de la cupidité, des privilèges et des milices privées. La fille du maire et jet-setteuse Julia Cicero, amoureuse de César Catilina, est tiraillée entre les deux hommes et devra découvrir ce qui lui semble le meilleur pour l'avenir de l'humanité.

Un casting de dingue et une date de sortie encore floue

Même si Megalopolis ne remporte pas la Palme d'Or au prochain Festival de Cannes, la montée des marches avant la projection du film sera assurément spectaculaire. Au casting du film, on retrouve d'immense noms, comme Adam Driver (Star Wars), Nathalie Emmanuel (Game of Thrones), Dustin Hoffman (Le Lauréat), Shia LaBeouf (Transformers), Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Laurence Fishburne (Matrix), Aubrey Plaza (Parks and Recreation) ou Jason Schwartzman (A Bord du Darjeeling Limited). Rien que ça !

Pour l'heure, la date de sortie n'a pas été officiellement annoncée. Selon des informations du Point, une sortie cinéma en France en septembre prochain a été évoquée, mais encore rien de précis ni d'officiel. Il faut dire que, si le projet est assurément ambitieux, son potentiel commercial est encore très incertain. Ce qui est certain, c'est que le public cannois le découvrira ce jeudi 16 mai et que le film est prévu pour sortir en 2024.