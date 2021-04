"Game of Thrones : que deviennent les jeunes stars de la série ?"

GOT. Il y a dix ans, Game of Thrones a diffusé son premier épisode, propulsant de jeunes acteurs inconnus au rang de stars. Que sont devenus Emilia Clarke, Kit Harrington ou Maisie Williams ?

[Mis à jour le 16 avril 2021 à 9h59] Cela fait dix ans que le premier épisode de Game of Thrones a été diffusé sur HBO. En peu de temps, la série adaptée des romans de George R.R. Martin est devenue un succès planétaire comme on en a peu connu depuis. Elle a également propulsé au rang de stars des jeunes acteurs inconnus du grand public, certains rencontrant d'ailleurs leur premier rôle grâce à la série.

Kit Harington avait 25 ans quand il a incarné pour la première fois Jon Snow dans Game of Thrones. Depuis, l'acteur a tenté de se faire un nom sur grand écran en jouant dans Ma vie de John F. Donovan, sans succès. Il sera prochainement au casting du film Marvel Eternals, aux côtés de Richard Madden, qui jouait Robb Stark. Quand à sa vie privée, Kit Harington a épousé sa partenaire de jeu Rose Leslie (Ygritte), avec qui il attend son premier enfant. Emilia Clarke, de son côté, a enchaîné les rôles dans les comédies romantiques Avant toi et Last Christmas, mais aussi dans les films d'action (Solo : A Star Wars Story, Terminator Genisys), mais ne rencontre pas le même succès qu'en incarnant Daenerys Targaryen.

Sophie Turner (Sansa) est maman

Lorsqu'elle décroche le rôle de Sansa Stark dans Game of Thrones, Sophie Turner n'a que 15 ans. Depuis Game of Thrones, l'actrice a connu quelques succès dans des blockbusters, incarnant Jean Grey jeune dans la nouvelle trilogie X-Men. Mais c'est pour sa vie privée que Sophie Turner a davantage fait parler d'elle, épousant le chanteur Joe Jonas en 2019, avec qui elle a eu une petite fille, Willa, un an plus tard. De son côté, sa partenaire dans Game of Thrones, Maisie Williams (Arya Stark) tente de percer après Game of Thrones, avec des difficultés. Elle a joué dans Les Nouveaux mutants, avant d'apparaître dans la série Two weeks to live. Celui qui incarnait leur frère dans Game of Thrones, Isaac Hempstead-Wright (Bran Stark), est retourné à l'université pour étudier les neurosciences à Londres. Il est annoncé dans un film de science-fiction, Voyagers, qui doit sortir en 2021.

Synopsis - "Quand on joue au jeu des trônes, soit on gagne, soit on meurt". A Westeros, neuf familles tentent de s'emparer du Trône de Fer, pour régner sur les sept royaumes. Game of Thrones est l'adaptation en série de la saga de fantasy écrite par George R.R. Martin.

Game of Thrones est une série en huit saisons diffusée de 2011 à 2019. Toutefois, il est toujours possible de (re)découvrir les épisodes de cette série de fantasy sur des plateformes de streaming, comme OCS ou MyCanal. A noter qu'OCS est la plateforme sur laquelle il était possible de découvrir Game of thrones en US+24 lors de sa diffusion. Ci-dessous, retrouvez toutes les plateformes sur lesquelles Game of Thrones est actuellement disponible en streaming, que ça soit avec un abonnement ou à l'achat et à la location VOD.