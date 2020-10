"DIRECT. Keynote Apple : l'iPhone 12 présenté ce mardi, suivez l'event en live"

KEYNOTE 2020. Apple lève le voile sur ses différents modèles d'iPhone 12 aujourd'hui. Suivez la keynote en direct vidéo, à partir de 19h, on fait le point sur toutes les rumeurs d'ici là.

14:17 - Une keynote Apple 100% virtuelle ce mardi 13 octobre Ce mardi, Apple organise une keynote très particulière, puisque absolument aucun journaliste ne se déplace à Cupertino, dans le petit théâtre de la firme qui sert habituellement aux présentations des innovation est des nouveaux iPhone. En réalité, cette présentation des iPhone 12 se fait à travers la mise en ligne d'une vidéo déjà enregistrée ! Apple a tout de même tenu à créer un suspense et une mise en scène bien orchestrée pour lever le voile sur son nouveau smartphone : la vidéo ne sera donc mise en ligne qu'à 19h, heure française, pour donner le sentiment d'un événement retransmis en direct. Mais le format vidéo permet aussi de fournir aux internautes et aux médias une présentation très soignée et qui respecte un délai serré !

Selon les indiscrétions qui ont fuité ces dernières semaines figurent le fait qu'Apple ne pourrait présenter son iPhone 12 en quatre versions différentes : un mini, un 12, un 12 Pro et un 12 Pro Max. Une stratégie adoptée pour l'iPhone 11 et qui a convaincu Apple de faire de même pour sa toute nouvelle mouture. En savoir plus sur l'iPhone 12 dans notre article dédié.

C'est l'une des rumeurs les plus insistantes sur cette keynote : Apple s'apprêterait à proposer une nouvelle enceinte connectée, en plus de ses iPhone 12. Plusieurs bloggeurs spécialistes de la marque à la pomme affirment que Tim Cook va profiter de l'occasion, à quelques semaines de Noël, pour présenter un "HomePod mini", plus petit que son prédécesseur, avec un prix contenu et des fonctionnalités attrayantes pour mieux rivaliser avec le concurrence sur ce marché : meilleur son, design moderne et compatibilité avec les services de streaming hors iTunes, comme Deezer et Spotify.

Un gadget ou une petite révolution ? Apple pourrait bien dévoiler, selon d'autres rumeurs de spécialistes, des traqueurs "AirTags", sorte de petit badge à coller sur les objets de son choix pour activer une localisation via son iPhone. Sac à main, casque audio, vélo... En y déposant ce nouveau produit, ils seront tous localisables pour ne plus jamais les perdre. Nul doute qu'Apple se confrontera à de nombreuses questions sur l'usage que ces traqueurs pourraient induire à l'avenir.

Cela pourrait constituer la surprise de ce mardi 13 octobre : la présentation d'un casque, qui viendrait compléter l'offre d'Apple sur l'audio. Après ses écouteurs iPod, le géant américain pourrait mettre sur le marché des "AirPod Studio", si l'on en croit des médias spécialisés américains. Selon les indiscrétions, ce casque serait équipé d'une technologie unique stoppant la lecture une fois ôté de la tête. Mais attention, cela fait déjà quelques années que la sortie de ce casque Apple est annoncé...

Apple, comme à son habitude, organise sa keynote un mardi et elle commencera à la même heure que lors des précédents événements de ce type : à 19h, heure française.

La keynote d'Apple sera diffusée en direct et en vidéo sur cette page. Le géant à la pomme met en ligne une vidéo - préparée à l'avance - lors du grand-rendez-vous, sur son site Internet, mais aussi sur son compte Youtube.