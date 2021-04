Keynote Apple 2021 : AirTags, iMac, iPad Pro... Le résumé de la conférence Apple

KEYNOTE. La Keynote d'Apple du 20 avril 2021 a permis à la marque de dévoiler plusieurs nouveaux produits high-tech comme les AirTags, un nouvel iPad Pro compatible 5G, et une nouvelle gamme de iMac équipés de la dernière puce M1 d'Apple.

Sommaire La Keynote Apple en direct

Annonces de la Keynote d'avril 2021

Ipad Pro 5G

AirTags

iMac M1

Regarder le replay de la Keynote Apple en vidéo La Keynote d'Apple du 20 avril 2021 n'aura duré qu'une petite heure ! Le constructeur n'a cependant pas été avare en annonces et nouveautés. On retiendra surtout la sortie prochaine des AirTags. Il s'agit de petites balises à accrocher à vos objets que vous pourrez retrouver facilement grâce à l'application "Localiser" de l'iPhone. Les AirTags seront disponibles sur le site officiel d'Apple et chez plusieurs revendeurs à 35 euros l'unité ou 119 euros le pack de 4. Début des précommandes vendredi 23 avril pour une disponibilité à partir du 30 avril 2021. C'était la petite surprise de la soirée : l'iMac revient dans une nouvelle gamme de produits entièrement bâtie autour de la nouvelle puce M1 d'Apple. Ce nouvel iMac 24 pouces est disponible en 7 coloris différents (vert, jaune, orange, rose, mauve, bleu et argent). Prix de départ : 1449 euros pour la version équipée d'une GPU 7 coeurs, et 1669 euros pour la version 8 coeurs. Précommandes à partir du vendredi 30 avril pour une sortie à partir de la deuxième quinzaine de mai. L'iPad Pro nouvelle génération était assez attendu par la communauté Apple. Ce dernier profitera de la dernière puce M1 d'Apple et d'une compatibilité avec les réseaux de communication 5G. Ce nouvel iPad Pro sera disponible à partir de 899 euros au format 11 pouces, et 1219 euros au format 12,9 pouces. Précommandes à partir du vendredi 30 avril pour une sortie à partir de la deuxième quinzaine de mai.

Bien que plusieurs fuites en amont dévoilaient déjà quelques annonces de la soirée, Apple a annoncé plusieurs nouveautés à venir pour ses produits et services.

L'iPad Pro 5G était particulièrement attendu par la communauté Apple. Cet iPad Pro nouvelle génération sera entièrement bâti à partir de la puce M1 d'Apple pour des performances bien supérieures à sa précédente version. Il disposera également d'un nouvel écran Liquid Retina XDR reposant sur la technologie des mini-LED pour une qualité d'image optimale. Ce nouvel iPad Pro sera disponible en version 11 pouces et 12,9 pouces à partir de mai 2021. Il sera également disponible avec 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To d'espace de stockage selon vos besoins.

étaient une des nouveautés de la Keynote. Ces petits traqueurs, dont l'existence avait fuité il y a plus de 2 ans, permettent d'être fixés à différents objets afin de pouvoir les retrouver facilement à l'aide de l'application "Localiser" de vos appareil Apple. Plusieurs accessoires vont également accompagner la sortie des AirTags, notamment une collaboration avec la marque Hermès. Comptez 35 euros pour un AirTag ou 119 euros pour un pack de quatre. Les AirTags sont disponibles à la précommande à partir du vendredi 23 avril et sortiront chez les revendeurs agrées Apple à partir du vendredi 30 avril.

Les iMac équipés de puce M1 ont également été dévoilés par Apple. La firme semble fière de sa dernière puce et compte bien en équiper ses machines. Ces nouveaux iMac seront disponibles en 7 coloris différents et disposeront de nouveaux connecteurs ainsi qu'une amélioration de ses équipements intégrés (caméra, microphone...). Ils pourront également bénéficier de la fonction Touch ID afin d'être utilisables plus rapidement. Comptez 1449 euros pour la version équipée d'un GPU 7 cœurs et 1669 euros pour la version 8 cœurs. Disponibilité à partir de la deuxième quinzaine de mai, et précommandes dès le vendredi 30 avril 2021.

