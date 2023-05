Nothing Phone (2) : le smartphone est annoncé et se dévoile

Nothing vient de confirmer le lancement de son Phone (2) pour l'été 2023. L'entreprise est attendue au tournant après un Phone (1) déjà très convaincant. Retrouvez les rumeurs, infos, prix et date de sortie du Nothing Phone (2).

Le Nothing Phone (2) est enfin officiel. La firme commence déjà à teaser l'arrivée de son prochain produit sur les réseaux sociaux, et fait tout pour éviter les différentes fuites ! Pour rappel, Nothing est encore une société toute jeune. Elle bénéficie cependant d'une petite renommée grâce à ses précédents produits lancés ces derniers mois, à savoir les Ear(1), les Ear(2), et le Nothing Phone (1).

Dans l'attente d'informations officielles, retrouvez toutes les premières rumeurs concernant les spécificités du Nothing Phone (2), ses prix, sa disponibilité en Europe, et sa date de sortie estimée.

Quelles sont les spécificités du Nothing Phone (2) ?

Il n'y a, à l'heure actuelle, que peu d'informations officielles concernant le Nothing Phone (2). Le PDG de la firme, Carl Pei, a cependant déjà indiqué que ce nouvel appareil se rapprocherait des appareils haut de gamme en disposant d'un processeur Snapdragon de dernière génération.

Concernant le design du Nothing Phone (2), nous devrions à nouveau retrouver le système Glyph qui faisait la particularité du premier modèle. Ce système de petites LEDs installé à l'arrière du téléphone lui permettait de se forger une véritable identité au sein d'un industrie très normée.

Le système Glyph du Nothing Phone (1). © Linternaute / Julian Madiot

Quel est le prix du Nothing Phone (2) ?

Nothing a déjà prévenu que son Phone (2) sera plus cher que son prédécesseur. Le Nothing Phone (1) avait la particularité de s'afficher à un tarif de milieu de gamme afin d'être relativement accessible à de nombreux budgets. Le Phone (2) devrait donc suivre une direction différente et se rapprocher davantage des smartphones haut de gamme. Nous ne manquerons pas de modifier cet article dès que les tarifs officiels seront connus.

Nothing commence déjà à communiquer sur la sortie du Phone (2) ! Le smartphone sera officiellement disponible durant l'été 2023. Nous ne disposons malheureusement pas de plus de précisions à l'heure actuelle, mais cela devrait le placer en concurrence directe avec la sortie du Google Pixel 7a qui vise également le milieu de gamme.