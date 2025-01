Nothing Phone 3 : cette énorme fuite confirme qu'il ne ressemblera à aucun autre smartphone

S'il y avait peu de doutes quant à l'arrivée en 2025 d'un Nothing Phone 3, une fuite de mail a confirmé que ce dernier innoverait sur un point précis.

Nothing a beau être une entreprise assez jeune dans le monde de la tech, la firme prend son temps pour peaufiner son prochain gros produit : le Nothing Phone (3). A travers une fuite d'informations provenant d'un mail du PDG de l'entreprise, on apprend que le smartphone se distinguerait sur un point novateur : l'intelligence artificielle. Cette dernière serait au coeur même du système d'exploitation et repenserait la façon dont nous utilisons notre téléphone.

Bien qu'aucune annonce officielle concernant le Phone (3) n'ait été réalisée par la firme, Carl Pei, CEO actuel de Nothing, a récemment présenté plusieurs concepts pour l'interface du système d'exploitation maison de l'entreprise. Plusieurs internautes ont alors pu remarquer que le téléphone présenté pour ces concepts n'était ni un Nothing Phone (2) ni un Phone (2a).

Dans l'attente d'une annonce officielle et de notre test, découvrez toutes les dernières infos et actualités relatives au Nothing Phone (3).

Quel sera le design du Nothing Phone (3) ?

Plusieurs internautes pensent détenir déjà un premier aperçu du Nothing Phone (3). En effet, Carl Pei a déjà présenté quelques concepts concernant Nothing OS, le système d'exploitation qui équipe les téléphones de l'entreprise. Sur ses différents images, le CEO de l'entreprise affiche trois téléphones qui ne ressemblent à aucun précédent smartphone de chez Nothing. Chacun d'entre eux dispose notamment d'un bouton inédit situé sous le bouton d'alimentation.

Les premières images officielles du Nothing Phone (3) ne sont pas encore disponibles. Toutefois, il y a fort à parier que l'entreprise reprenne à nouveau plusieurs points déjà initiés par les précédents téléphones de Nothing.

A commencer par le système Glyph caractéristique aux smartphone de Nothing. Cet ensemble de lumières LED est généralement utilisé par les téléphones de la firme pour les notifications, le flash de l'appareil photo ou bien d'autres fonctionnalités originales. Il y a donc fort à parier que Nothing reprenne à nouveau l'idée du Glyph, mais en l'améliorant avec quelques petites nouveautés.

Quelles seront les caractéristiques du Nothing Phone (3) ?

Il n'existe, à l'heure actuelle, pas d'information officielle concernant les composants qui équiperont le Nothing Phone (3). Il y a cependant fort à parier que l'entreprise fasse à nouveau le choix d'un processeur Snapdragon de chez Qualcomm au vu des précédents Nothing Phone.

L'intégration d'un nouveau bouton pourrait cependant être envisagée par Nothing pour son Phone (3). Les premières images du smartphone ne sont pas sans rappeler le fameux bouton "action" initié par Apple avec l'iPhone 15 Pro il y a quelques mois. Nothing pourrait donc bien reprendre cette idée en intégrant un nouveau bouton qui serait entièrement personnalisables pour les utilisateurs.

A travers un mail de Carl Pei, PDG de Nothing, nous avons également appris en janvier 2025 que le Nothing Phone (3) mettrait l'accent sur l'intelligence artificielle. Cette dernière devrait "apporter des innovations révolutionnaires en matière d'interface utilisateur".

Quel sera le prix du Nothing Phone (3) ?

Mauvaise nouvelle : il y a de fortes chances que le Nothing Phone (3) ne soit pas proposé à un tarif moins élevé que son prédécesseur, le Nothing Phone (2). Ce dernier était proposé à partir de 679 euros en France avec un processeur Snapdragon 8+ Gen 1.

Si Nothing désire de nouveau s'impliquer sur le marché des smartphones haut de gamme, il y a fort à parier qu'elle équipe son prochain téléphone d'un processeur comme le Snapdragon 8 Gen 2 ou même un potentiel Snapdragon 8 Gen 3. Le prix du Nothing Phone (3) pourrait donc s'établir au delà des 679 euros à son lancement.

Nothing n'a pas communiqué officiellement sur la date de sortie de son futur Phone (3). Tout porte cependant à croire que, comme pour ses précédents produits, la firme décide de lancer son nouveau téléphone pendant l'été. Il faudra donc s'attendre à avoir des nouvelles du Nothing Phone (3) d'ici les mois de juillet ou août 2025.