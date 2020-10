Bon plan Internet : jusqu'à -60% sur votre facture avec une vente privée fibre et ADSL !

Une vente privée exclusive avec Bouygues Télécom vous permet de profiter d'abonnement internet à prix réduit. L'offre valable jusqu'au 2 novembre sur un abonnement ADSL ou fibre peut vous faire économiser jusqu'à 60% sur votre facture. De quoi gagner jusqu'à 200 euros par an...

Le Black Friday n'est pas encore là et les offres et bons plans se font rares en attendant le grand jour. Certaines sont toutefois à ne pas rater. C'est le cas d'une vente privée organisée par BeMove (site du groupe Le Figaro-CCM Benchmark, comme Linternaute.com) avec Bouygues Télécom et portant sur votre abonnement internet. Attention, cette offre n'est valable que jusqu'au 2 novembre prochain. Que vous soyez abonné via une connexion ADSL ou via la fibre optique, elle peut grandement alléger votre facture internet. Quatre propositions sont faites en fonction de votre abonnement et de votre consommation : deux en ADSL, deux en fibre optique. Les tarifs proposés sont valables durant un an et permettent d'accéder aux offres Bbox Fit avec la fibre ou Bbox Must. Cette dernière donne droit à une offre "triple play" avec un décodeur TV 4K ! Pour en profiter et obtenir toutes les infos, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous :

Toutes les infos

En fibre optique, de 9,99 euros par mois à 14,99 mois par mois pendant un an

En fibre optique, deux offres sont donc proposées :

La première permet d'obtenir un débit descendant jusqu'à 300 Mégabits par seconde tout en profitant d'une ligne téléphonique fixe. L'abonnement inclut des appels vers 110 pays.

La deuxième offre est facturée 14,99 euros par mois pendant un an et propose un débit descendant jusqu'à 1 Gb/s et le "triple play" avec un décodeur 4K compatible Android TV et 180 chaînes de TV incluses.

Avec l'ASL, les mêmes prix pendant un an 9,99 euros ou 14,99 euros par mois en fonction du forfait choisi

Vous n'avez pas accès à la fibre chez vous ? Pas de panique, cette vente privée vous est aussi dédiée avec deux offres valables sur une connexion ADSL.

La première offre en ADSL est également à 9,99 euros par mois durant un an avec 90Mb/s de débit maximum et une ligne de téléphonie fixe avec les appels vers 110 pays.

La deuxième offre est à 14,99 euros par mois et y ajoute un décodeur TV avec Android TV et l'accès à 180 chaînes de télévision.

Voir les offres en détail et s'inscrire

Un engagement d'un an seulement et la possibilité de conserver votre numéro de téléphone !

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les tarifs proposés sont valables durant un an et sont ensuite majorés pour atteindre 25,99 euros et 36,99 euros. Mais, bonne nouvelle, la période d'engagement est justement d'un an ! Rien ne vous empêchera donc de résilier ce contrat sans frais à la fin de cette période. Enfin, Bouygues Telecom s'occupe de tout si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone actuel. Sur demande, Bouygues Telecom gère en effet la portabilité, donc le transfert de votre ligne. Enfin, Bouygues Telecom rembourse jusqu'à 100 euros les frais de résiliation de votre ancien fournisseur d'accès lorsque vous souscrivez à un de ces forfaits Bbox. Il suffit pour cela de remplir l'offre de remboursement différé (ODR) disponible en ligne sur votre espace client.