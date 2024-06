ChatGPT down : l'assistant IA est victime d'une panne

Cela fait désormais plusieurs minutes que l'intelligence artificielle d'Open AI est en panne. Les services de ChatGPT sont actuellement innacessibles.

ChatGPT est victime d'une panne mondiale en cette matinée du 4 juin 2024. La solution d'Open AI, désormais célèbre pour ses nombreuses capacités susceptibles d'alléger votre dose de travail, ne répond plus depuis plusieurs minutes désormais.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont déjà fait part de leur étonnement et questionnent leurs abonnés sur la panne de ChatGPT. Une autre indication que le bug en question ne provient donc pas seulement des utilisateurs, mais plutôt des serveurs de l'entreprise.

L'entreprise OpenAI semble cependant au courant de la panne de ChatGPT : la page de statut de la solution d'IA indique bien que cette dernière est victime de bugs et de dysfonctionnements pouvant altérer son utilisation. Le site DownDetector remonte également un pic de signalements de pannes depuis plusieurs minutes.

© DownDetector

Aux dernières nouvelles, il est toujours possible d'accéder au site web de ChatGPT et même de se connecter. Il n'est cependant pas possible d'envoyer des requêtes à l'intelligence artificielle et tout ce que vous envoyez reste sans réponse. Il convient donc d'attendre que la panne soit terminée avant de pouvoir profiter des services de ChatGPT.

Nous ne manquerons pas de maintenir cet article à jour avec plus d'informations provenant d'OpenAI concernant la panne de ChatGPT. En attendant, il est toujours possible d'utiliser d'autres solutions d'intelligence artificielle comme Gemini qui appartient à Google.