Ces sociétés américaines génèrent plus de la moitié du trafic internet français

Les firmes américaines ont du succès auprès du trafic internet français. Un rapport place Netflix, les GAFAM et l'IA générative en tête.

Depuis plusieurs années, les habitudes des Français en matière de consommation internet se tournent nettement vers les acteurs les plus influents du trafic mondial. Ce sont bien les entreprises américaines, et non françaises, qui dominent le trafic internet.

Un rapport de l'Autorité de Régulation des Télécommunications (ARCEP), publié le 4 juillet 2024, confirme ces tendances. Une donnée particulièrement révélatrice montre qu'en 2023, 53 % du trafic internet en France émanait de cinq grands acteurs : Netflix, Akamai, Google, Meta et Amazon. Selon l'Arcep, ce phénomène est encouragé par l’habitude croissante de visionnage de films et de séries, ainsi que par l'utilisation accrue des réseaux sociaux.

A noter qu'à elle seule, la plateforme de streaming américaine Netflix représente 15,3 % du trafic internet des utilisateurs français. Cependant, ce chiffre est en léger recul par rapport aux 20 % qu'elle représentait en 2022. Juste derrière, l'opérateur de serveurs américain occupe 12,3 % du trafic internet, enregistrant une hausse de 3 % par rapport à l'année 2022. Google complète le podium avec une part de 9,8 % du trafic internet français en 2023.

Le rapport aborde également un sujet en pleine expansion : l’intelligence artificielle. Selon l'autorité, cet outil représente "une nouvelle porte d’entrée de l’internet". Il est mentionné que de nombreux internautes utilisent principalement le chatbot "ChatGPT" d’OpenAI pour accéder à divers contenus. Une nouvelle preuve de la dominance de la solution d'OpenAI sur le marché.