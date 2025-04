Netflix : plusieurs événements films et séries dans les nouveautés d'avril 2025

Le mois d'avril sera riche en nouveautés à ne surtout pas rater sur la plateforme de streaming. On fait le point sur les nouvelles entrées du catalogue de Netflix à voir.

Le mois d'avril s'annonce riche en nouveautés pour les abonnés de Netflix. Commençons déjà par les retours de programmes cultes sur la plateforme de streaming. Les fans de You pourront découvrir la cinquième et dernière saison de la série, le 24 avril, juste après la sortie de la septième saison de la série d'anticipation Black Mirror prévue pour le 10 avril.

Côté nouveautés, Netflix lance sa nouvelle série médicale, Pulse, le 3 avril, juste avant la mise en ligne de la série d'animation Astérix et Obélix : le combat des chefs. Signée Alain Chabat, elle est mise en ligne le 30 avril. Côté films, plusieurs programmes seront à ne pas manquer non plus : le mois débute avec la comédie déjantée Banger portée par Vincent Cassel, Mister V et Laura Felpin, le 2 avril. Par la suite, c'est le film de science-fiction Moonrise (10 avril), catastrophe Bullet Train Explosion (23 avril) ou d'action Ravage porté par Tom Hardy, qui promettent de tenir en haleine les abonnés. Ci-dessous, retrouvez toutes les prochaines nouveautés de Netflix.

Les nouvelles séries

Boruto Naruto Next Generation (saisons 17 à 21) : 1er avril 2025

Histoire d'amour et d'autisme (saison 3) : 2 avril 2025

(saison 3) : 2 avril 2025 Pulse : 3 avril 2025

Devil may cry : 3 avril 2025

Karma : 4 avril 2025

My next guest needs no introduction with David Letterman (saison 5 partie 2) : 8 avril 2025

How to sell drugs online fast (saison 4) : 8 avril 2025

Chronique arctique : 10 avril 2025

Black Mirror (saison 7) : 10 avril 2025

El jardinero : 11 avril 2025

Resident playbook : 12 avril 2025

Le dôme de verre : 15 avril 2025

L'auberge bizarre de Kian : 15 avril 2025

Projet UFO : 16 avril 2025

: 16 avril 2025 Nouvelle vie à Ransom Canyon : 17 avril 2025

Encyclopédie d'Istanbul : 17 avril 2025

Mon amour au paradis : 19 avril 2025

Battle Camp : 23 avril 2025

You (saison 5) : 24 avril 2025

Astérix & Obélix : le combat des chefs : 30 avril 2025

L'Eternaute : 30 avril 2025

Les nouveaux films

Case départ : 1er avril 2025

Angry birds : 1er avril 2025

The place beyond the pines : 1er avril 2025

Instinct de survie : 1er avril 2025

Banger : 2 avril 2025

: 2 avril 2025 Ce qui nous lie : 2 avril 2025

Deux moi : 2 avril 2025

En corps : 2 avril 2025

Né quelque part : 2 avril 2025

Night Swim : 3 avril 2025

King Kong : 3 avril 2025

Test : 4 avril 2024

Total Recall : 4 avril 2025

Action ou vérité (version longue) : 8 avril 2025

Chacun chez soi : 9 avril 2025

Notre monde à refaire : 9 avril 2025

Frozen hot boys : 10 avril 2025

Moonrise : 10 avril 2025

Bienvenue chez les Khumalos : 11 avril 2025

Boyz'n the Hood, La loi de la rue : 15 avril 2025

Chair de poule - le film : 15 avril 2025

The Tourist : 15 avril 2025

Chicago : 17 avril 2025

Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre : 17 avril 2025

iHostage : 18 avril 2025

Bullet Train Explosion : 23 avril 2025

Ravage : 25 avril 2025

Seul au monde : 25 avril 2025

Indiana Jones 1 à 4 : 25 avril 2025

The Truman Show : 25 avril 2025

Alvin et le Chipmunks 1 à 4 : 26 avril 2025

La belle étincelle : 26 avril 2025

Le Pacificateur : 28 avril 2025

Exterritorial : 30 avril 2025

Mia et le Lion blanc : 30 avril 2025

Voleur de diamant : le casse commence : prochainement

