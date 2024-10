Attention : cette arnaque en ligne avait presque disparu, elle revient en force en 2024

C'est l'une des plus grandes techniques d'arnaque en France et elle revient en force. On vous explique comment vous en prémunir.

Il existe bien des arnaques en ligne qui circulent. Les hackers ne sont pas en manque d'inspiration pour trouver des idées susceptibles de tromper votre vigilance et accéder à différents larcins. Pour autant, les campagnes de prévention permettent généralement de mettre en garde la population contre les arnaques en vogue. Cela permet notamment de se tenir au courant des manoeuvres et stratégies des pirates informatiques. Mais à l'image de certaines modes, il existe des arnaques qui disparaissent pour revenir encore plus fortes.

C'est le cas de l'arnaque à la carte vitale. Bien que cette petite carte verte ne puisse pas permettre de payer directement ou d'accéder à des comptes bancaires, ses capacités restent souvent sous estimées.

Très largement répandue en 2022, l'arnaque à la carte vitale touché de nombreux Français au travers de plusieurs méthodes. La plus répandue est le phishing ou hameçonnage. Une technique qui semble simple, puisqu'elle consiste simplement à se faire passer pour le site ameli.fr afin de vous demander des données personnelles. Ainsi, les hackers peuvent récupérer votre numéro de sécurité sociale, votre numéro de téléphone ou même vos données bancaires.

Alors que cette arnaque avait nettement diminuée l'an dernier, elle revient en force en 2024. L'Assurance maladie est notamment envoyé une mise en garde à ses bénéficiaires au début du mois de juillet pour prévenir du retour de l'escroquerie et de sa dangereuse expansion durant les premiers mois de l'année.

La technique est pourtant simple : les personnes malintentionnées vont généralement vous envoyer un mail ou SMS en prétextant devoir renouveler votre carte vitale. Une fois que vous cliquez sur le lien envoyé, vous êtes sommé de payer une certaine somme en entrant vos coordonnées bancaires sur un site qui ressemble fortement à Ameli.fr.

Afin d'éviter de tomber dans ce piège, rappelez-vous simplement que la carte vitale est totalement gratuite et qu'elle n'a pas besoin d'être renouvelée ! La carte vitale ne dispose en effet d'aucune date d'expiration. En cas de perte, la demande d'une nouvelle carte est également gratuite.

Si vous pensez toutefois avoir été victime d'une arnaque à la carte vitale, il est vivement conseillé de bloquer rapidement vos moyens de paiement et de contacter votre banque pour leur en parler et décider des blocages et mesures à prendre.