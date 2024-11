Netflix ajoute enfin la possibilité de faire une capture d'écran

C'était une fonctionnalité très demandée et pourtant absente jusqu'à aujourd'hui, mais Netflix vient de l'annoncer : il est désormais possible de prendre une capture d'écran de séries ou films sur la plateforme.

Les utilisateurs de Netflix sur téléphone le savent : prendre une capture d'écran d'une série ou d'un film Netflix est impossible. Si par curiosité, il vous arrivait de chercher à le faire, vous obtiendrez un écran blanc ou noir vous ruinant toute tentative. Cette caractéristique, décriée depuis longtemps par les internautes, était un moyen pour la plateforme d'empêcher le partage d'images protégées par des droits d'auteur. La plateforme a récemment annoncé que cette particularité, peu appréciée du grand public, était destinée à disparaître.

"Moments", la nouvelle option de Netflix

Avec sa nouvelle fonctionnalité intitulée "Moments", Netflix compte bien satisfaire ses utilisateurs et marquer une avancée singulière par rapport à ses concurrents. Le principe est simple : il sera désormais possible de sauvegarder sa scène favorite en tapant sur l'écran et en cliquant sur le logo en bas à gauche du téléphone, "Moments". Une fois la scène enregistrée, libre à vous de la revoir autant que vous voulez et de profiter de cet instant privilégié.

Chaque extrait sera automatiquement rangé dans l'onglet "My Netflix" et aura pour titre le nom du programme visionné, le numéro d'épisode et le timecode précis. La plateforme de streaming facilitera également le partage de la capture sur les réseaux sociaux, en proposant plusieurs grands noms comme Instagram, Snapchat, Messenger, ou encore WhatsApp.

© Tudum Staff

S ia fonctionnalité est disponible dès aujourd'hui pour les utilisateurs d'iOS de certains pays, les partisans Android devront se montrer patients : "Moments" ne leur sera accessible que d'ici plusieurs semaines.

Un timing bien réfléchi

Faire paraître dès aujourd'hui cette fonctionnalité très attendue révèle une stratégie bien pensée par Netflix. Avec le retour de grands titres comme Squid Game en cette fin d'année 2024, le géant du streaming compte bien rassembler autant que possible tous ses abonnés pour une expérience plus agréable.

A peine sorti, "Moments" est susceptible de connaître de nouveaux ajouts à l'avenir, selon le staff de Netflix lui-même. Un moyen pour l'entreprise de promettre à ses abonnés de meilleures séances de visionnage dans le futur.