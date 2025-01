On a demandé à ChatGPT qui sera le prochain président de la République et ce dernier semble unanime sur la question

Alors que la France est plongée dans une crise politique sans précédent, l'IA semble déjà avoir sa petite idée sur le prochain chef de l'Etat...

Alors que la légitimité d'Emmanuel Macron au pouvoir est de plus en plus contestée, beaucoup de personnes pensent déjà à celui ou celle qui lui succèdera en tant que président de la République. Les futurs candidats pour les élections de 2027 se précisent, certains et certaines sont même déjà incontournables, mais le dénouement reste encore très incertain. Seule l'intelligence artificielle, qui a la capacité d'ingurgiter et de résumer de nombreux sondages (Ifop, Challenges, Opinion Way...) et leurs dynamiques, semble avoir déjà un coup d'avance sur les résultats.

Nous avons demandé à plusieurs IA quels étaient leurs pronostics pour la prochaine élection présidentielle française, qui se tiendra en 2027. Les meilleures intelligences artificielles nous ont dévoilé leurs prédictions, et elles feront à coup sûr parler d'elles...

© Linternaute

"Si on parle des présidentielles françaises à venir, sans la candidature de Macron (qui ne peut pas briguer un troisième mandat), plusieurs facteurs entreront en jeu pour déterminer qui pourrait gagner," précise d'entrée ChatGPT.

Le premier nom évoqué par la plus connue des IA pour remplacer Emmanuel Macron risque néanmoins de diviser, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National à l'Assemblée nationale : "Marine Le Pen a consolidé sa position après avoir atteint le second tour en 2022, où elle a récolté près de 42% des voix", précise ChatGPT. "Son parti continue d'attirer une base électorale solide, notamment à droite et parmi les classes populaires".

Perplexity ajoute : "Marine Le Pen obtiendrait entre 34% et 40% des intentions de vote au premier tour, ce qui la place largement en tête des autres candidats. Dans les scénarios de second tour, elle serait gagnante face à plusieurs candidats : contre Gabriel Attal, elle obtiendrait 51% à 53% des voix, contre Jean-Luc Mélenchon, elle obtiendrait 64% des voix, contre Édouard Philippe, le résultat serait plus serré, avec 50% à 51% des voix."

ChatGPT comme Perplexity estiment donc, unanimement, que le parti d'extrême-droite prendra le pouvoir aux prochaines élections, raflant les voix du parti centriste ou du Nouveau Front Populaire. Jean-Luc Mélenchon, ou son successeur, "pourrait trouver une résonance encore plus forte auprès de l'électorat si la France fait face à des crises sociales ou économiques majeures", d'après ChatGPT, même si "la gauche est actuellement fragmentée, ce qui pourrait nuire à ses chances".

Pour ce qui est de la majorité présidentielle, Perplexity estime que "Edouard Philippe et Gabriel Attal obtiendraient respectivement entre 20% et 31% des voix au premier tour, mais auraient des difficultés à battre Marine Le Pen au second tour". Pour gagner les élections, l'IA estime que Gabriel Attal devrait prendre la tête du groupe Renaissance, au sein duquel il est aujourd'hui secrétaire général, et s'éloigner d'Emmanuel Macron, qui est impopulaire auprès des Français.

Mais sur quoi l'IA peut-elle se baser afin d'avancer de telles réponses ? Lorsque nous l'interrogeons, cette dernière renvoie sans surprise différents sondages parus dans la presse ou réalisés par des instituts. L'IA se contente alors de les mélanger pour obtenir nos réponses. Le résultat des prochaines élections, même s'il ne fait aucun doute chez les intelligences artificielles, doit être considéré avec des pincettes. Réponse dans moins de trois ans, en 2027, où nous saurons enfin qui succèdera à Emmanuel Macron.