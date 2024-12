Cette célèbre plateforme de livraison de courses va fermer ses portes d'ici quelques jours. Vérifiez vos commandes en cours !

Si chaque année de nouvelles plateformes de livraison de produits voient le jour, d'autres ne parviennent pas à s'imposer. L'une d'elles fermera ses portes après plusieurs années de service.

Difficile de s'imposer dans un marché hyper concurrentiel. C'est notamment le cas pour les services, sites et applications de livraison de produits et repas à domicile. A l'heure des Uber Eats et Deliveroo, il est de plus en plus compliqué pour de nouveaux acteurs de se démarquer en proposant un service différent des plus grosses applications en vogue. Et les échecs sont monnaie courante.

C'est le triste sort que va très bientôt connaitre une des applications de courses et produits livrés à domicile les plus téléchargées en France. Avec plus de 50 000 téléchargements rien que sur le Google Play Store, sur les appareils Android, cette enseigne aura opéré pendant près de 9 ans avant de finalement devoir mettre la clef sous la porte. Cette plateforme, baptisée Epicery, a en effet été lancée en 2016 avec un objectif aussi grand que les ambitions de ses équipes : rivaliser avec Uber en matière de livraison de produits frais.

Les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu et les raisons de l'échec ne sont pas surprenantes dans un contexte économique difficile. C'est au travers d'un communiqué officiel que la fermeture des services au 31 décembre 2024 a été annoncée. "Le secteur des plateformes de livraison alimentaire a traversé des épreuves particulièrement difficiles ces dernières années, et nous n'avons pas été épargnés", indique ainsi le communiqué d'Epicery.

L'entreprise précise : "Malgré notre engagement indéfectible à soutenir le commerce de proximité, l'analyse de nos résultats révèle que notre modèle économique n'est plus viable. En dépit de tous nos efforts pour améliorer nos performances, nous sommes aujourd'hui contraints de fermer nos portes, faute de perspectives de redressement".

Le site officiel d'Epicery ne mentionnait encore aucune information relative à l'arrêt des activités de l'entreprise à l'heure où nous écrivions ces lignes. Mais l'arrêt des services et bien daté au 31 décembre de cette année. Il est toujours possible de réaliser des commandes ou de suivre celles déjà en cours pour être livré avant les fêtes de fin d'année.

Gageons que l'entreprise parvienne tout de même à satisfaire les commandes encore réalisées sur le site, mais nous ne saurions que trop vous recommander de ne pas trainer si jamais vous souhaitez utiliser le service avant la fin de l'année. A travers le communiqué officiel de fin de service, Epicery tient à rassurer ses clients en précisant : "nous souhaitons toutefois vous offrir des fêtes de fin d'année mémorables. (...) Nous restons pleinement engagés pour honorer, avec vos soins, vos dernières commandes, dans la joie et la convivialité".