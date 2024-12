Yannick Noah reprend du service comme coach et va entrainer LA star du circuit mondial

Ancien coach de l'équipe de France de Coupe Davis, Yannick Noah reprend du service en 2025.

Yannick Noah n'est pas la retraite et loin de là ! Lors des Jeux olympiques de Paris 2024, vous avez peut être aperçu le Français dans la box des athlètes en tennis fauteuil. L'ancien vainqueur de Roland-Garros était le capitaine de l'équipe de France de tennis fauteuil durant quelques mois.

Désormais, il occupe un nouveau poste en étant coordonnateur national du para tennis. Il doit désormais assurer le pilotage de l'ensemble des pratiques au sein de la Direction Technique Nationale et aura notamment pour mission de poursuivre la structuration du département para tennis en pilotant la stratégie formation et "haut niveau" et en accompagnant le développement de toutes les pratiques du para tennis sur le territoire? comme explique la Fédération.

Mais son année 2025 sera chargée puisque Yannick Noah va également devenir le coach d'un des monstres du circuit mondial.

Le vainqueur de Roland Garros en 1983 va en effet entraîner la star espagnole Carlos Alcaraz pendant plusieurs semaines, à l'occasion de la Laver Cup à la fin de l'année. L'Espagnol a déjà annoncé sa participation il y a quelques jours au tournoi de prestige, qui confronte la crème du tennis européen au reste du monde.

Le Français succède au Suédois Bjorn Borg qui était à la tête de la Team Europe depuis plusieurs années. "Je ne peux imaginer une meilleure personne que Yannick pour reprendre le rôle. C'est un grand champion, un leader et une personne formidable", a indiqué la légende de la terre battue à propos du Français. Un challenge important pour le chanteur qui se dit "impatient" de travailler avec l'ancien numéro 1 mondial.

"Carlos est un talent unique en son genre. Je suis ravi de l'avoir avec nous au sein de Team Europe. Il inspire tous ceux qui l'entourent et sa présence dans l'équipe nous rend plus forts. Sa vitesse, son énergie et sa capacité à s'élever dans les grands moments sont inégalées", a-t-il lancé sur le site de la Laver Cup.

Alexander Zverev ou encore Daniil Medvedev seront également membres de cette équipe européenne de la Laver Cup. "Je me suis peut-être adouci, mais mon côté compétitif est toujours vivant. Je veux que l'équipe européenne gagne", a lancé Yannick Noah. Pour rappel, la Team Europe s'est imposée à 5 reprises contre 2 pour la Team Monde avec notamment un succès en 2024.