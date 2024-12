Ce site permet de savoir si vous avez été piraté, deux clics suffisent et c'est entièrement gratuit

Ce site vous permet de connaître les mails et mots de passe compromis sur le net.

Il est assez difficile de réussir à disposer d'un combo identifiant/mot de passe suffisamment sécurisé pour échapper aux pirates informatiques. S'il est recommandé de disposer de protections longues et complexes, cela ne peut parfois même pas suffire. En effet, disposer d'un mot de passe extrêmement sécurisé et compliqué à deviner ou décrypter ne suffit parfois pas.

Il suffit que l'un de vos comptes en ligne soit victime d'une brèche de sécurité et c'en est fini de vos données. Imaginons par exemple que vous disposiez d'un compte Amazon avec un mot de passe extrêmement long et fourni en majuscules et caractères spéciaux. Le jour où les serveurs d'Amazon sont victimes d'une brèche de sécurité, les hackers pourront exploiter cette dernière et subtiliser vos identifiants très facilement.

Mais alors comment savoir si notre adresse mail ou même notre numéro de téléphone ne sont pas déjà compromis ? Certains sites web travaillent de pair avec des solutions de cyber-sécurité pour vous prévenir lorsque vos identifiants sont compromis, mais pas tous.

Le site DataBreach a été lancé aux Etats-Unis par la société Atlas Privacy qui oeuvre pour garder le contrôler de nos données personnelles sur internet. Son principe est très simple : en entrant votre adresse mail, identifiant ou numéro de téléphone, le site va recouper ces informations avec les brèches de sécurité connues pour vous informer si certains de vos comptes en ligne sont compromis.

Nous avons fait le test avec notre adresse mail personnelle. Et le site pointe du doigt une brèche de sécurité rencontrée par Deezer, la solution de streaming musical, en 2019 et qui concernait les pseudos et noms des utilisateurs. Cette brèche de sécurité aurait été exploitée et les données revendues sur des forum de hacking. Il y a donc des chances que ces deux informations soient désormais dans la nature.

Ces informations peuvent s'avérer capitales pour veiller à la sécurité de vos données. Sur une autre de nos adresses mail, nous avons trouvé que plusieurs de nos mots de passe étaient compromis sur certains sites. Cela nous a permis de nous reconnecter à ces derniers et de modifier nos identifiants le plus rapidement possible.

La sécurité de vos données personnelles en ligne ne doit pas être négligée. En accédant à vos comptes, les hackers peuvent facilement trouver d'autres informations ou identifiants liés à des sites, des applis ou des solutions plus importantes et sensibles, jusqu'à parvenir au saint Graal : vos identifiants bancaires. Il est donc conseillé de vérifier fréquemment si vos adresses mail ne sont pas compromises.