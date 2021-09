Fortnite : Apple refuse définitivement le retour de Fortnite sur IOS

La bataille entre Epic Games et Apple fait rage, et les deux géants s'échangent coup pour coup. Dans ce carnage juridique, Apple a confirmé que Fortnite ne ferait pas son retour sur Mac et IOS. Toutes les infos.

[Mis à jour le 23 septembre 2021 à 12h13] La saison 8 du chapitre 2 de Fortnite bat son plein, et les joueurs découvrent une nouvelle menace sur l'Île. Parallèlement, dans le monde réel, Epic Games et Apple continuent leur bataille acharnée autour de l'application Fortnite sur mobile. La nouvelle du jour c'est que l'entreprise de la grande pomme a confirmé que le jeu ne reviendrait pas de sitôt sur son App Store. Une mauvaise nouvelle pour les joueurs Iphone et Mac, qui devront patienter avant le fin mot du procès pour pouvoir réacquérir le fameux Battle Royale.

C'est la nouvelle de cette fin de septembre. Du bras de fer entre Epic Games et Apple a résulté la décision drastique de ne pas réouvrir le compte développeur d'Epic sur l'Apple Store. Dans une discussion par communiqués interposés publiée ouvertement par Tim Sweeney, le fondateur d'Epic Games, Apple a fermement refusé la requête des développeurs de Fortnite. Pour vous résumer l'affaire, Epic et Apple sont en conflit suite à la politique de paiements en jeu de l'Apple Store qui implique de fortes commissions pour l'entreprise de la grande pomme.

Récemment, la justice américaine avait tranché en faveur du géant de l'électronique, en forçant Epic à lui verser 6 millions de dollars, et à respecter les termes du contrat. Une décision à laquelle Epic a fait appel. Dans une lettre, Tim Sweeney avait alors demandé la réouverture du compte développeur d'Epic sur l'Apple Store, en affirmant "qu'Epic se conformerait aux directives d'Apple" pourvu que ces derniers "autorisent les liens externes vers d'autres plateformes de paiement". En somme, un statut quo, auquel Apple a répondu en blacklistant le compte développeur d'Epic sur l'Apple Store et ce "tant que le verdict de la cour de justice n'est pas final et sans-appel".

La triste nouvelle, c'est que cette décision implique l'impossibilité pour Epic de continuer le développement de Fortnite sur IOS et sur Mac. Les joueurs adeptes de la marque à la pomme devront patienter encore quelques années avant de pouvoir profiter du Battle Royale, et selon Tim Sweeney cette situation pourrait durer jusqu'à cinq ans. Les lettres en détail (et en anglais) :

Late last night, Apple informed Epic that Fortnite will be blacklisted from the Apple ecosystem until the exhaustion of all court appeals, which could be as long as a 5-year process. pic.twitter.com/QCD7wogJef — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021

Un nouveau jour se lève sur l'Île et les habitants découvrent avec effroi la destruction laissée par le crash du vaisseau mère. Au milieu des décombres, un cube gigantesque. Kevin le cube fait donc son grand retour dans l'univers de Fortnite et il n'est pas seul. Le gigantesque vaisseau alien contenait une multitude de ses semblables, tous protégés par une légion de monstres prêts à en découdre. Les habitants ont troqué un danger pour un autre et devront faire face à des puissances maléfiques tout au long de la saison 8 du chapitre 2. D'ailleurs, cette nouvelle saison a commencé le 13 septembre et durera jusqu'au 5 décembre 2021.

De nombreux personnages rejoignent l'Île pour combattre les ténèbres arrivées après la destruction du vaisseau. C'est Carnage qui sera la star de ce Battle Pass, ainsi que Fabio Bellecrinière, Torinn, Kor, Poiscaille Cartoon, et une chasseuse de démons. Le Batte Pass est disponible à l'achat pour 950 V-Bucks. Le passe une fois terminé en entier vous rapportera 1500 V-Bucks en tout. Similaire à Kyméra dans la saison précédente, Poiscaille Cartoon pourra être entièrement personnalisé. Il vous suffira de partir en quête de bocaux de couleur et d'encre arc-en-ciel, que vous trouverez un peu partout sur la carte, un peu à la manière des artéfacts aliens de la saison 7. Vous pourrez ainsi libérer la créativité de votre artiste intérieur et personnaliser votre Poiscaille Cartoon selon vos désir. Un bon moyen de se démarquer au milieu des Rick Sanchez, Superman et Carnage en tous genre si vous voulez notre avis.

Dans cette saison 8 de Fortnite, les cubes constituent des portails vers une autre dimension, appelée "les Détours". Ce monde ténébreux est peuplé de créatures maléfiques, dénué de gravité et où l'on ne peut pas construire. Pénétrez dans ces mondes pour récupérer des armes des détours et les améliorer.

Autre nouveauté, l'effort de guerre, vous pourrez placer des tourelles fixes où vous le souhaitez en dépensant vos lingots d'or. Les joueurs pourront aussi influencer, grâce à un dialogue entre Epic et sa communauté, les armes développées et la rotation des armes sur le sol et dans les coffres.

Le crash du vaisseau a aussi laissé derrière lui quelques éléments technologiques aliens (jump pads) que vous pouvez utiliser à votre avantage sur le champ de bataille. Vous pourrez aussi trouver dans les débris du vaisseau des pierres d'ombre, qui vous permettront de vous transformer en un genre nouveau de fantôme pendant un certain laps de temps.

Vous connaissez la formule, une nouvelle saison implique de nombreuses nouveautés sur l'Île et, pour cette saison 8, Epic Games a vu les choses en grand. L'Île a profondément été impactée par le crash du vaisseau mère, avec l'apparition de nombreux points d'intérêt un peu partout. Une nouvelle carte (que l'on vous montre ci-dessous), qui sera marquée par Kevin le cube géant et ses semblables, répandant leur corruption ténébreuse un peu partout.

La carte de la saison 8 © @Zatheo_

Le fusil et le mingun des détours © Epic Games

Les cubes ne sont pas arrivés seuls, et sont entourés de monstres démoniaques. Dans ces zones appelées "détours", vous devrez les affronter selon leurs règles, sans construction et sans gravité, afin de survivre et de gagner des récompenses inédites. Dans les coffres des détours, vous pourrez trouver de nouvelles armes comme le fusil des détours et le minigun des détours. Vous pouvez par ailleurs les améliorer grâce aux fragments de monstres que vous pouvez récupérer en les terrassant. Deux nouvelles additions surpuissantes qui risquent de grandement pimenter vos parties.

Epic Games vous propose de sécuriser rapidement mais sûrement vote compte contre les piratages. Et pour mieux convaincre ses joueurs, le studio américain offrent des récompenses à retrouver en jeu. Concrètement, l'authentification à deux facteurs, également appelé A2F, demande au joueur une seconde vérification après la connexion classique. Après avoir entré son mot de passe, le joueur sera invité à confirmer son identité par le biais d'une application dédiée (Google Authenticator par exemple) ou par mail.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'A2F est requise en cas de cadeau offert à un de ses contacts, ou pour certains tournois spécifiques. Afin de l'activer, il faut se rendre dans les paramètres du compte, puis dans la section mot de passe et sécurité. Vous avez ensuite le choix entre une activation de l'authentification à deux facteurs par e-mail ou par l'authentificateur. Afin de motiver les joueurs à sécuriser davantage leur compte, Epic Games propose des récompenses en conséquence. Pour les joueurs du mode Battle Royale, vous obtiendrez l'emote Boogie Down. Pour le mode "Sauver le monde", 50 emplacements d'arsenal seront donnés, et 10 de sac à dos. Enfin, un lama à butin de troll en édition légendaire est à récupérer.

Fortnite - Disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch, Android et iOS