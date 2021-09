Fortnite : la saison 8 arrive, avec un gros évènement ce week-end

La saison 7 de Fortnite touche à sa fin avec une dernière semaine de défis légendaires. D'ailleurs, la saison 8 approche à grand pas, et l'Opération Feu Céleste, qui marquera son arrivée, commence à se dessiner. On vous décrypte tout.

[Mis à jour le 09 septembre 2021 à 15h42] La saison 7 du chapitre 2 de Fortnite touche à sa fin, et on se demande bien quel sera le futur de l'Île, en cours d'invasion par les Aliens. La dernière semaine de défis légendaires est lancée, tandis qu'Epic Games tease son évènement de fin de saison, l'Opération Feu Céleste. Elle impliquera visiblement l'IO et les joueurs qui tenteront de détruire les envahisseurs une bonne fois pour toute, avant le lancement de la saison 8.

Vous l'aurez sûrement compris, la saison 7 de Fortnite est bientôt terminée et cette fois, Epic Games nous prépare un gros évènement de fin de saison. C'est l'Institut Onirique qui sera au cœur de l'histoire cette fois-ci, avec l'Opération Feu Céleste, qu'Epic tease depuis maintenant quelques jours sur les réseaux sociaux.

"Maintenant que le vaisseau mère fait cap sur la base secrète de l'Institut Onirique à Corny Complex, Slone a préparé un plan pour mettre un terme à l'Invasion une bonne fois pour toutes. Vous avez déjà travaillé comme agent secret pour l'IO, il est désormais temps d'infiltrer l'Ultime Réalité et de mettre fin à l'occupation extraterrestre."

Les plans mystérieux de l'Opération Feu Céleste © Epic Games

L'évènement Opération Feu Céleste aura lieu le dimanche 12 septembre à 22h (heure française). Vous pourrez vous connecter à l'évènement via votre jeu 30 minutes avant son début, afin d'être sûrs de pouvoir y accéder. L'évènement est ouvert aux escouades de taille maximale, donc vous pourrez y participer jusqu'à 16 joueurs. D'ailleurs cet évènement sera aussi marqué par de nombreuses réductions notamment au niveau de l'utilisation des lingots d'or. Alors n'hésitez pas à vider votre réserve, car elle sera réinitialisée à la fin de la saison. De même, s'il vous reste des artéfacts ou des étoiles de combat à utiliser, faites de même, car ils seront automatiquement dépensés à la fin de saison. Par ailleurs, les quêtes de Superman subiront le même sort, alors terminez-les avant le 12 septembre. Les quêtes n'appartenant pas au passe de combat de la saison 7 pourront être terminées en saison 8.

Pour cette saison 7 de Fortnite Chapitre 2, les défis de la semaine sont divisés en deux catégories : les défis normaux et les défis légendaires. Bien que facultatifs, ces derniers constituent des missions essentielles à une bonne progression dans le passe de combat. En effet, ils rapportent énormément d'expérience, permettant de progresser assez vite dans les niveaux du passe de combat et de débloquer ses récompenses. Mais ces défis peuvent parfois être vagues, c'est pourquoi nous vous avons préparé un petit guide pour vous faciliter la tâche.

Recevez des ordres de Slone depuis une cabine téléphonique

Pour ce défi, rien de plus simple, rendez vous dans l'une des nombreuses cabines téléphoniques réparties sur la carte, et interagissez avec le téléphone.

Avertir trois personnages du désastre à venir

Rien de plus explicite que ce défi, trouvez trois personnages non-joueurs et interagissez avec eux. Il n'est pas nécessaire d'avertir certains PNJ en particulier, tous feront l'affaire.

Coupez l'alimentation électrique des antennes radars

Une mission qu'il sera assez facile à réaliser, il vous suffira de lever la tête pour trouver une antenne radar. Rendez-vous à sa base pour interagir et couper le courant qui l'alimente. Il vous suffira de répéter l'opération une nouvelle fois pour compléter ce défi.

Faire face à l'Intello

Pour ce dernier défi, vous devrez trouver l'Intello, l'un des PNJ de Fortnite. Elle se trouve dans la base Satellite entre Craggy Cliffs et Steamy Stacks. Une fois trouvée, interagissez avec elle et empochez votre expérience bonus. Son emplacement sur la carte ci-dessous :

L'emplacement de l'Intello © Epic Games

Arrêter la tentative de sabotage de la taupe

L'IO est victime de l'infiltration d'une taupe ! Cet agent double cherche à aider l'invasion des extraterrestres, et à rendre nuls tous les efforts accomplis par les PNJ cette saison. Pour l'en empêcher, vous devrez vous rendre à Corny Complex, à la base principale de l'IO. Juste au sud de la structure flottante la plus grande, vous trouverez le moyen de mettre un terme à ces plans machiavéliques.

Après Morty, Lebron James, Superman et bien d'autres, c'est désormais au tour de Will Smith de rejoindre l'éventail des skins disponibles dans Fortnite. Epic Games a d'ores et déjà rendu disponible le skin de Mike Lowrey dans sa boutique, dans le cadre de la promotion de la saga des Bad Boys. C'est donc le membre le plus déjanté du duo de South Beach qui rejoint l'Île en premier, avant peut-être son partenaire ?

Les artefacts aliens sont assez essentiels si vous voulez pouvoir débloquer l'ensemble des customisations possibles pour votre skin de Kyméra. Malheureusement, depuis la semaine 11, plus de nouvelle de la part d'Epic, qui ne semble pas ajouter de nouveaux emplacements, il faudra vous contenter des 200 emplacements existants si vous n'avez toujours pas commencé, et compter sur ceux de vos coffres cosmiques hebdomadaires pour débloquer tout ce que vous souhaitez sur Kyméra.

Chaque changement de saison est l'occasion pour Epic Games de nous en mettre plein la vue avec le traditionnel trailer de la prochaine saison. Et l'on sait une chose, c'est bien dans le ciel que se passe l'essentiel pour la saison 7. Attendez-vous donc à voir débarquer bon nombre d'OVNIs très prochainement, à défaut d'un évènement de fin de saison de grande ampleur. Une saison 7 de Fortnite qui sera donc basée sur le thème des aliens, ce qui confirme ce que l'on pouvait déjà penser ces derniers jours grâce à certains éléments qui avaient déjà pu mettre la puce à l'oreille de nombreux joueurs. Si vous n'avez pas vu le trailer de la saison 7, c'est juste ici.

Concernant les changements de la saison 7, les armes primales disparaissent tandis que le crafting garde une place centrale dans le jeu, bénéficiant notamment de nouveaux matériaux de construction. En effet en détruisant des objets vous pourrez récupérer des boulons et des écrous qui vous permettront d'améliorer vos armes où et quand vous le voulez. La v17.00 sera aussi l'occasion pour Epic de mettre en place des graphismes de très haute qualité sur PC. Les joueurs clavier et souris peuvent désormais apprécier un jeu aussi beau que sur consoles Next-Gen, pourvu qu'ils règlent les graphismes en mode épique.

Les écrous et les boulons permettront d'améliorer vos armes © Capture d'écran / Epic Games.com

Côté consommables, les artefacts aliens font leur grande apparition, et seront à récupérer un peu partout sur l'Île. Grâce à ces artefacts vous pourrez personnaliser la tenue de Kyméra, l'un des premiers personnages aliens qui rejoint le métaverse, avec possiblement près de 2000 combinaisons ! Autre changement au niveau du passe de combat cette fois, avec l'arrivée des étoiles de combat, qui vous seront accordées à chaque passage de niveau. Elles vous permettront de débloquer les récompenses du passe dans l'ordre que vous souhaitez et ce en fonction du palier que vous aurez débloqué. Du côté des lingots d'or pas de changement notable, ils continuent de fonctionner comme ils l'ont fait en saison 6.

Sur l'Île beaucoup de changements, avec l'arrivée du vaisseau mère alien au dessus de l'Île, une grande partie de la carte est désormais plongée dans l'ombre. Un trou béant a fait son apparition au milieu de la carte à la place de The Spire, appelé The Aftermath ainsi que d'autres points d'intérêt, avec notamment différentes bases secrètes à explorer où l'on peut trouver des coffres de bunker et des guardes IO. Colossal Crops est maintenant devenu Corny Complex, avec une nouvelle base d'opérations du Docteur Sloane creusée sous la ferme et Sweaty Sands s'est transformé en Believer's Beach. Différentes zones sont maintenant envahies de PNJ aliens ou de soldats de The Inspired Order.

La saison 7 a vu quatre nouvelles armes rejoindre la rotation habituelle :

le Chimera ray gun : un rayon continu qui fait des dégats sur la durée

le railgun : une sorte de sniper chargé

le pulse rifile : un fusil d'assaut à rafales

le recon scanner : une sorte de lance-grenade qui révèle les objets, les coffres et les joueurs à travers les murs

© Capture d'écran Epic Games.com

Côté véhicules, des PNJ spawnent un peu partout sur la cartent au volant de vaisseaux spatiaux. Ces mêmes vaisseaux spawnent dans les zones d'intérêt et sont annoncés par une fumée bleue. Ils possèdent un canon, un rayon pouvant enlever des joueurs ou des objets, d'une batterie et de trois barres de vie ce qui les rend relativement durs à détruire. Une addition bienvenue qui en plus d'ajouter beaucoup de fun dans le gameplay global du jeu, permet aussi de faciliter les déplacements ou d'échapper à la tempête.

Le trailer du passe de combat est lui aussi sorti. On a pu y voir de nombreuses choses, et on sait déjà que son prix est de 975 V-Bucks soit environ 8 euros. Les fans de la série Rick & Morty seront aussi satisfaits d'apprendre que leur scientifique préféré fait sa grande entrée dans le métaverse en tant que récompense ultime du passe de combat. Pour le reste, c'est le personnage Kyméra qui occupe le centre de la saison, avec de nombreuses combinaisons à débloquer. Concernant l'univers DC, la collaboration se poursuit au cours de la saison 7 avec l'arrivée mi-aout de Clark Kent (alias Superman) dans le store. Côté boutique, le crossover avec le MCU continue puisqu'un skin de Loki devrait être introduit au cours de la saison 7, aux côtés d'un autre personnage issu de l'univers Marvel, dont l'identité n'a toujours pas été confirmée. Pour ceux qui souhaitent souscrire au Fortnite Crew, ils pourront bénéficier de 1000 V-Bucks, du skin Mecha Cuddle Master et de 3 mois d'abonnement gratuits à Spotify Premium. Pour les retardataires, le trailer du passe de combat, c'est juste en-dessous.

Epic Games vous propose de sécuriser rapidement mais sûrement vote compte contre les piratages. Et pour mieux convaincre ses joueurs, le studio américain offrent des récompenses à retrouver en jeu. Concrètement, l'authentification à deux facteurs, également appelé A2F, demande au joueur une seconde vérification après la connexion classique. Après avoir entré son mot de passe, le joueur sera invité à confirmer son identité par le biais d'une application dédiée (Google Authenticator par exemple) ou par mail.

L'A2F est requise en cas de cadeau offert à un de ses contacts, ou pour certains tournois spécifiques. Afin de l'activer, il faut se rendre dans les paramètres du compte, puis dans la section mot de passe et sécurité. Vous avez ensuite le choix entre une activation de l'authentification à deux facteurs par e-mail ou par l'authentificateur. Afin de motiver les joueurs à sécuriser davantage leur compte, Epic Games propose des récompenses en conséquence. Pour les joueurs du mode Battle Royale, vous obtiendrez l'emote Boogie Down. Pour le mode "Sauver le monde", 50 emplacements d'arsenal seront donnés, et 10 de sac à dos. Enfin, un lama à butin de troll en édition légendaire est à récupérer.

Fortnite - Disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch, Android et iOS