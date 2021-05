Fortnite : quand débute la Saison 7 ?

Suite au patch 16.50, une date de fin de saison 6 commence à se dessiner ainsi que des premières informations sur la saison 7 de Fortnite.

[Mis à jour le 26 mai 2021 à 15h48] La fin de la saison 6 du chapitre 2 de Fortnite se rapproche et certaines informations sur la saison 7 ont déjà commencé à filtrer. Grâce aux dataminers et à certains leaks, on peut déjà annoncer la date du 8 juin comme fin de la saison 6. La saison 7, grandement attendue par la communauté des joueurs, devrait donc arriver très peu de temps après sur nos ordinateurs et consoles. Mais ce n'est pas tout, ces mêmes dataminers et leakers ont permis de dénicher une partie du contenu de la saison 7. A quoi s'attendre le 8 juin ? Nous allons vous résumer ce que l'on sait déjà.

Certains éléments ont déjà pu mettre la puce à l'oreille de nombreux joueurs. En effet, en jeu, si l'on se rend actuellement dans la zone de Sweaty Sands, on peut apercevoir de nombreux posters d'aliens affichés un peu partout. Ce fait, couplé avec d'autres leaks (notamment une animation d'enlèvement trouvée dans les fichiers du jeu) poussent certains joueurs à affirmer que des OVNIs seront présents sur toute la carte. Toujours selon des leaks, ces OVNIs seraient capables d'enlever des joueurs s'aventurant trop près, avant de les téléporter tout en les soignant dans une autre zone.

Côté skins, le crossover avec le MCU continue puisqu'un skin de Loki devrait être introduit au cours de la saison 7, aux côtés d'un autre personnage MCU, dont l'identité n'a toujours pas été confirmée. Concernant l'univers DC, la collaboration continue au cours de la saison 6 avec la Deathstroke Zero Cup le 27 mai, à laquelle les joueurs pourront participer pour tenter de gagner un skin de Deathstroke Zero en avant-première. Par ailleurs, les fans du PNJ Orelia pourront mettre les mains sur son skin avant la fin de la saison 6 pour la somme de 1500 V Bucks. Bien entendu, la plupart de ces informations ne sont pas encore confirmées, mais nous avons de bonnes raisons de croire qu'elles le seront dans les jours suivants. Nous vous en tiendrons informés.

Epic Games vous propose de sécuriser rapidement mais sûrement vote compte contre les piratages. Et pour mieux convaincre ses joueurs, le studio américain offrent des récompenses à retrouver en jeu. Concrètement, l'authentification à deux facteurs, également appelé A2F, demande au joueur une seconde vérification après la connexion classique. Après avoir entré son mot de passe, le joueur sera invité à confirmer son identité par le biais d'une application dédiée (Google Authenticator par exemple) ou par mail.

L'A2F est requise en cas de cadeau offert à un de ses contacts, ou pour certains tournois spécifiques. Afin de l'activer, il faut se rendre dans les paramètres du compte, puis dans la section mot de passe et sécurité. Vous avez ensuite le choix entre une activation de l'authentification à deux facteurs par e-mail ou par l'authentificateur. Afin de motiver les joueurs à sécuriser davantage leur compte, Epic Games propose des récompenses en conséquence. Pour les joueurs du mode Battle Royale, vous obtiendrez l'emote Boogie Down. Pour le mode "Sauver le monde", 50 emplacements d'arsenal seront donnés, et 10 de sac à dos. Enfin, un lama à butin de troll en édition légendaire est à récupérer.

Fortnite - Disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch, Android et iOS