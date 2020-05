Fortnite : découvrez les nouveautés de la v12.60

Alors que la Saison 2 du Chapitre 2 de Fortnite a été prolongée, il reste encore quelques mises à jour, avant de passer à la saison 3. Voici ce que l'on peut attendre de la v12.60, qui sort aujourd'hui.

[Mis à jour le 20 mai 2020 à 9H41] La mise à jour 12.50 a été la première à bénéficier d'une communication officielle de la part d'Epic Games. En effet, les principales modifications techniques ont été communiquées par le biais d'un billet posté sur le site officiel. En toute logique, ce standard fortement apprécié de la part des joueurs sera repris. Dans tous les cas, les principaux éléments que nous connaissons à propos de la v12.60 proviennent, uniquement pour l'instant, des mineurs de données. Ces derniers peuvent compter sur des datas qui ont été incluses en prévision depuis quelques semaines, ainsi que des informations ajoutées aujourd'hui dans Fortnite. Armes, carte, on peut s'attendre à plusieurs modifications. Tout d'abord, cela semble confirmé, la v12.60 sera suivie d'une v12.61, probablement d'ici une semaine. Ensuite, la saison 3 débarquera à travers une v13.00.

Comme d'habitude, les principales modifications consistent en des corrections de bugs en tout genre. D'après les données repérées dans les fichiers de code, il s'agit principalement d'objets cosmétiques qui permettent aux joueurs de prendre un avantage dans les parties. Ces derniers ont été désactivés, afin d'éviter toute polémique. Cela concerne une pioche ou encore un planeur. Également, il se pouvait que votre hub indiquait un tir vous touchant en provenance de la droite, alors que l'ennemi était situé à votre gauche. Ce souci semble désormais corrigé.

Concernant les armes, il pourrait bien y avoir du nouveau d'ici les prochains jours. Actuellement, aucune confirmation dans les dernières mises à jour n'a été faite, mais deux armes sont apparues dans les lignes de code. Cela concerne un nouveau fusil à pompe, qui serait chargé, ainsi qu'un nouveau pistolet, équipé d'un silencieux. Cependant, nous n'avons aucune garantie que ces deux armes, de rareté épique, débarquent dans la mise à jour 12.60. A la date du 20 mai, elles ne sont pas encore disponibles.

here are the current stats in rarities order from Common to Legendary:



- Body Damage (1Pellet = *0.10): 68> 77> 85> 95> 102

- Headshot Multiplier/pellet might be: x1.5

- It also has a "Damage charge multiplier": Min = x1& Max = x1.75

- Charge time is 1sec

- Clip Size: 3https://t.co/scmRm1t4YK — HYPEX - Fortnite Leaks & News (@HYPEX) April 15, 2020

Un évènement prévu pour l'Agence

La Saison 2 de Fortnite avait comme principe l'espionnage avec un thème "Top Secret". Ainsi, le pass de combat, mais également les acolytes et leurs repères s'inscrivaient parfaitement dans la thématique. Comme nous le savons, elle ne sera pas poursuivie avec la prochaine saison, davantage consacrée au Requin. Selon IFireMonkey, un mineur de données, des changements radicaux devraient prochainement être apportés à l'agence. Ceux-ci pourraient même intervenir avant l'arrivée de la Saison 3 ! Ainsi, dès le prochain patch v12.60, les joueurs pourraient profiter d'une petite refonte de ce lieu (au centre de la carte) pour patienter.

Concrètement, une autre version de Agency a été ajoutée dans les fichiers du jeu. Elle serait en lien avec l'équipe "Shadow" (Ombre) et pourrait arriver dans le cadre d'un événement temporaire. Presque toutes les références à Ghost (Fantôme), l'autre action actuellement en place, ont été supprimées dans les datas recueillies. Cela comprend notamment la grande statue, qui se trouve près du fourgon de réapparition. Rappelons que les mineurs de données n'ont pas accès aux prochaines mises à jour, et qu'ils doivent se baser sur des fichiers préimplantés dans le jeu, dans la version 12.50. Ainsi, les changements pourraient être bien plus profonds, afin de surprendre la communauté, une dernière fois avant que la saison 3 ne débarque !

La boutique et les skins du 18 mai 2020

Comme d'habitude, la boutique se décline en deux catégories, les "Objets à la une" avec huit éléments, et les "Objets quotidiens", avec six éléments cette fois-ci. C'est dans la première que vous trouverez les skins les plus rares, que nous allons passer en revue. Premièrement, le skin Ocelote est disponbile pour 1500 V-Bucks ! Il s'accompagne de la superbe pioche "Enseigne Néon" (1200 V-Bucks). Il était déjà présent hier. Petit clin d'œil aux vikings, en vogue avec l'épisode Assassins's Creed Valhalla, la pioche "Hâches Ronron" est disponible à 800 V-Bucks. Enfin, vous pouvez obtenir le "Croc d'argent" à 800 V-Bucks. L'élément le plus rare de la boutique d'aujourd'hui reste néanmoins le "Molosse de guerre", qui est proposé à 2000 V-Bucks. Cependant, il est loin d'être nouveau, puisqu'il a été commercialisé pour la première fois le 2 juillet 2018.

Le skin "Bombeuse" (1200 V-Bucks) qui était sorti en mars 2020 revient également dans la boutique. Enfin, vous pouvez obtenir le revêtement d'armée armure "Eclaboussures" pour 500 V-Bucks. Concernant les objets quotidiens, l'attention est davantage tourné vers la "Gardienne de bétail", un superbe skin disponible à 1200 V-Bucks. Enfin, si vous voulez crâner devant vos coéquipiers dans le lobby, l'émote "Pop Star" (800 V-Bucks) est faite pour vous ! Globalement, on ressent dans la boutique que la fin de saison a été prolongée, et que la prochaine arrive à grands pas ! Pour rappel, cet événement est programmé début juin.

Fortnite sera bien dispo sur PS5 et Xbox Series X

Fortnite sera donc bien présent pour les joueurs PS5 et Xbox Series X, et ce de la même manière que pour les consoles actuelles. À travers un communiqué publié sur le site officiel de Epic Games, le développeur a souhaité confirmer ce que tout le monde attendait : la compatibilité avec la prochaine génération de consoles. Il ne fait aucun doute que les principaux jeux disponibles gratuitement seront prochainement adaptés afin de séduire les nouvelles communautés.

Bonne nouvelle également, puisque nous avons des informations sur la progression et le système de compte pour les joueurs. Dans les faits, le développeur a indiqué vouloir "supporter le cross-génération" sans en faire subir l'impact à l'utilisateur. Cela signifie, concrètement, que l'ensemble de vos achats, et de votre progression statistique sera conservée. D'ailleurs, un joueur PS5 pourra toujours rencontrer d'autres utilisateurs PC, PS4, Android ou encore Nintendo Switch.

Enfin, Epic a teasé de prochains changements, qui seront rendus possibles avec le nouveau hardware des prochaines consoles. Deux domaines seront ciblés, les performances et la partie visuelle. Hier, le moteur Unreal Engine 5 a été dévoilé, et Fortnite en profitera dès 2021. Selon les mots du développeur, cela serait prévu pour la moitié de l'année. On peut logiquement imaginer que les joueurs PC en bénéficieront également.

Finalement, le matchmaking fait son retour en squad

Il y a une semaine, Fortnite répondait à la communauté en acceptant de désactiver le matchmaking respectant un classement par "skill". Cette méthode, couramment appelée SBMM, est censée permettre aux joueurs de se mesurer à des joueurs de même niveau, mais elle ne fonctionne pas tout à fait comme prévu. Parfois, des nouveaux joueurs se retrouvent contre des vétérans, et meurent en quelques secondes. Également, quand d'anciens essaient de revenir sur le jeu, ils sont directement opposés à des joueurs sachant bien mieux construire. A sa sortie, il était surtout ciblé par son rallongement des temps de chargement. Bref, le système est défaillant, et c'est ce qui a conduit une bonne partie de la communauté, ainsi que plusieurs streamers, à réclamer un retrait de ce système. Pour rappel, il avait été introduit au début du Chapitre 2. Depuis, Epic Games l'avait désactivé en squad, pour commencer.

Ainsi, nous avons pu voir les effets le temps d'une semaine. D'après un leaker, ce système a été remis en ligne, hier soir. Bien qu'il n'y ait pas eu de confirmation officielle d'Epic Games, les joueurs ont rapidement compris que la fuite était correcte et ont tweeté leurs différentes frustrations concernant le retour du matchmaking basé sur les compétences. Dans les faits, au cours des sept derniers jours, les parties étaient certes moins complexes à jouer, mais cela s'explique principalement par le nombre démesuré de bots dans les parties. Selon certains streamers, il pouvait y avoir jusqu'à 90 % d'intelligences artificielles dans une partie. Beaucoup moins redoutables, il était possible d’enchaîner les top 1 facilement.

Dans la communauté, beaucoup demandaient à ce que le nombre de bots soit réduit. Cependant, Epic Games ne semble pas de cette avis-là, et a tout simplement décidé de remettre le système en ligne. Il n'y a toujours pas eu de communication officielle de la part de Fortnite, malgré le fait que la communauté soit en ébullition. Certains estiment que le système n'a pas été réintroduit, mais simplement qu'il n'y a plus autant de bots... La confusion prédomine.



Des records mondiaux

Depuis son lancement il y a plus de deux ans, Fortnite a attiré 350 millions de joueurs qui se sont inscrits au service. Les chiffres sont répartis entre les différentes plates-formes : PC, PS4, Switch, One, Mac, Android et iOS. Alors que la communauté semble de plus en plus délaisser le titre, il s'agit pourtant d'une belle progression. En mars 2019, les chiffres étaient de 250 millions de joueurs inscrits. Plus incroyable encore, pour le seul mois d'avril 2020, les joueurs ont passé plus de 3,2 milliards d'heures de jeu cumulées. Rien à dire, Fortnite continue d'être un franc leader, malgré le fait qu'on ne soit toujours pas au courant du nombre réel d'utilisateurs actifs, sur le total de 350 millions de joueurs.

Epic Games tease la map de la Saison 3 !

Avant les annonces officielles, deux choses nous permettent d'en savoir plus sur les événements et les modifications à venir dans Fortnite. Premièrement, il y a des fuites, que les mineurs de données s'empressent de nous dénicher à chaque nouvelle mise à jour du code source. Mais, et parfois surtout, il est fréquent que Epic Games s'amuse à modifier la carte actuelle du jeu, avec des indices sur ce qui pourrait prochainement arriver. Récemment, ce sont de mystérieuses flaques d'eau, qui semblent schématiser une île, qui ont été repérées par certains joueurs.

Que ce soit sur la terre ou sur le béton, on retrouve le même type de pattern. Le périmètre de cette flaque ressemble beaucoup à la carte Fortnite originale, de la Saison 1. Toutefois, elle semble inondée. Même si cela n'est pas suffisant pour confirmer les dernières rumeurs qui évoquaient déjà une île inondée, cela a le mérite d'aller dans ce même sens. Rien n'a été confirmé par Epic. Rappelons que la prochaine mise à jour majeure, qui introduira de grands changements pour essayer de regrouper la communauté, est prévue pour le 4 juin 2020. Pour l'heure, le thème de l'inondation est le plus en vogue au sein de la communauté.

#News



In giro per la mappa stanno apparendo alcune pozzanghere!



Around the map some puddles are appearing!

#Fortnite pic.twitter.com/fL6tXTYlEf — _Fortnite_News_Leaks_ (@FortBRNewsLeaks) May 5, 2020

On connait le prochain pack de démarrage

Depuis la Saison 1, Fortnite propose à ses joueurs un pack de démarrage. Dans celui-ci, on retrouve un skin, une pioche et de la monnaie virtuelle, les V-Bucks (600). Alors que vous pouvez vous offrir 1000 V-Bucks pour 9,99€, il est souvent plus intéressant d'acheter ce pack de démarrage, légèrement supérieur à 5 euros. Dans les fuites de la mise à jour de la semaine dernière, le prochain été dévoilé. Vraisemblablement, il sera disponible au début de la saison 3, programmée en juin prochain.

C'est notamment grâce au célèbre leaker FireMonkey que nous avons plus de détails. Le skin de personnage que vous pourrez vous offrir se nomme "Yellow Jacket", et propose, à l'instar de la saison actuelle, un personnage féminin. Celle-ci se démarque par des tons jaunes flashy et une tenue aussi sexy qu'électrique. À cela s'ajoute une pioche, qui reprend les couleurs et le style précédent, ainsi que 600 V-Bucks. Rappelons qu'il n'est pas nécessaire de débuter pour pouvoir s'offrir ces équipements. Pour les personnes à qui il manque quelques centaines de V-Bucks pour le prochain passe de combat, il peut être intéressant de s'offrir ce pack. On peut s'attendre à ce qu'Epic Games dévoile prochainement une vidéo pour communiquer en détails sur ce nouveau set, après la diffusion par le biais de ces leaks.

Les premiers indices sur le contenu de la Saison 3

Grâce à la mise à jour v12.50, une flopée de nouveaux fichiers ont fait leur apparition dans le code source de Fortnite. Pour les leakers, c'est l'occasion de les explorer et de découvrir ce qui attendra les joueurs d'ici les prochaines semaines. Mais surtout, cela permet de confirmer les précédentes rumeurs qui avaient déjà été évoquées dans cet article. Premièrement, il semble bel et bien que la mécanique de nage soit largement développée dans la prochaine saison. Ces découvertes sont permises grâce au datamineur FortTory. Les premiers éléments de la Saison 3 sont deux posters, qui seront probablement placardés aux quatre coins de la carte dans les prochaines semaines.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la première image montre Miaousclé dans l'eau jusqu'à la taille avec des brassards gonflables couvrant chacun de ses biceps. La deuxième affiche montre une maison entière qui flotte. Le niveau de la mer s'est clairement élevé par-dessus la clôture dans la cour. Détail encore plus intrigant dans la troisième affiche, un requin fait son apparition. Jusqu'à présent, ces animaux n'étaient pas présents dans Fortnite. En revanche, on peut s'attendre à ce que le contenu lié aux nombreux cours d'eau qui composent désormais la carte s'étoffe davantage. Cela passera probablement par plus de créatures (actuellement, il n'y a que des poissons inoffensifs que nous pouvons pêcher) et d'autres véhicules (seuls des bateaux sommaires sont disponibles). On pourrait par exemple imaginer que des jet skis ou encore des sous-marins puissent prochainement débarquer...

Les trois affiches comportent la même icône dans le coin inférieur gauche. Un petit emblème circulaire contenant un parapluie qui semble être en feu à cause de la chaleur. Pour le moment, il est difficile d'imaginer avec précision quel sera le thème de la prochaine saison de Fortnite. Cependant, avec plus d'eau, plus de chaleur, plus de créatures hostiles et une référence claire au film Les dents de la mer, nous avons de premiers indices intéressants !

These are called: S13_Poster_Teasers!\



OUIR FIRST TEASERS FOR SEASON 13pic.twitter.com/FpvKv8xrdx — FortTory - Fortnite Leaks & News (@FortTory) April 29, 2020



Vers un retour de l'ancienne map ?

Après avoir reporté sa Saison 3 de plus d'un mois, Epic Games doit composer avec un calendrier. Pour autant, Fortnite ne manque pas de recevoir du contenu quasi quotidiennement. D'après une rumeur récente, la carte de la Saison 1, qui a symbolisé le succès émergeant du Battle royale, pourrait revenir prochainement. Quelques indices font croire à une bonne partie de la communauté que ce sera le cas d'ici les prochains jours. Ce ne serait pas la première fois qu'un jeu de ce genre fait revenir une ancienne carte pour jouer sur la nostalgie de sa communauté. D'ailleurs, il faut avouer que la map de la Saison 1 est la plus populaire, et de loin !

Tout d'abord, nous savons qu'un événement de taille se déroulera avant la fin de la Saison 2. Pour certains fans, un Easter Egg a été repéré, lors de l'événement de Travis Scott. Il s'agissait d'un papillon, qui était présent sur la première carte du jeu, et qui n'est désormais plus disponible. Les autres choses qui ont attiré l'attention étaient le globe au-dessus de la tête de l'Astro Jack, semblable à la vieille carte Fortnite. Enfin, vu depuis le ciel ou l'espace, l'affichage de la carte et surtout ses lumières faisaient penser aux anciennes villes comme Tilted Tower. Attention tout de même, il se peut que ce soit une version de l'ancienne carte et non une réplique exacte ! Et de son côté, Epic Games entretient parfaitement la rumeur : Mark Rein, le vice président et l'un des fondateurs de l'entreprise a récemment changé sa bannière Twitter, avec des skins… de la Saison 1.

Bientôt la possibilité de faire des plongeons ?

Le Chapitre 2 de Fortnite a permis, pour la première fois, aux joueurs de se rendre dans l'eau sans mourir. Désormais, plusieurs fleuves et rivières sont largement déployés sur la carte, et sont devenus incontournables. Cependant, impossible de faire autre chose que de nager en surface ou de sauter. Les développeurs de chez Epic Games seraient en passe d'aller plus loin, d'après des leaks trouvés dans la version 12.41. Une animation nommée "Underwater Swimming" a notamment été dénichée.

Ce qui a été montré par Skin-Tracker (ci-dessous) est un peu différent de l'animation de nage que les joueurs voient actuellement en jeu. Cela a conduit certains d'entre eux à insinuer que Epic Games serait en passe de proposer une toute nouvelle mécanique de gameplay, d'ici les prochaines semaines. Cependant, l'information est à prendre avec des pincettes. Cette ligne de code a été retrouvée dans celles dédiées à l'événement Astronomical de Travis Scott. Ainsi, elle pourrait tout simplement être prévue uniquement dans le cadre de cet événement temporaire. Malgré tout, il serait logique qu'Epic Games implémente la possibilité de plonger dans le futur. Et avec les rumeurs d'une nouvelle carte pour la Saison 3 cet été, on peut tout à fait imaginer que des zones plus maritimes voient le jour.

Example:



Will show more when everything else is done pic.twitter.com/MHlYkjGtVS — Skin-Tracker (@SkinTrackerCom) April 21, 2020

*EVENT INFO LEAK*



Here are all the Gameplay Cues regarding what will happen during the event. pic.twitter.com/bnz3FYEkAS — FireMonkey Fortnite Intel (@iFireMonkey) April 21, 2020

Le concert de Travis Scott a attiré 12 millions de personnes

Il s'agit d'un véritable record d'après Epic Games. Le concert de Travis Scott sur Fortnite a attiré plus de 12 millions de joueurs ! Il dépasse très largement le précédent concert organisé directement par Fortnite, celui de Marshmello, qui avait lui réuni plus de 10,7 millions de personnes. Il s'agissait alors de la première projection, que vous pouvez retrouver ci-dessous à travers quelques vidéos capturées. Plus que jamais, Epic Games et son jeu Fortnite deviennent des plates-formes intéressantes pour les artistes. Régulièrement, ces expériences partagées permettent de réunir plusieurs millions de personnes. L'artiste Travis Scott est ainsi devnu un membre de l'Icon Series de Fortnite. Pour l'occasion, il obtient son propre skin. Ce n'est pas tout, puisque les joueurs auront la possibilité de débloquer des tenues, des émotes ainsi qu'un planneur.

Jeudi 23 avril, le concert de Travis Scott a ébloui la plupart des joueurs qui étaient présents. Des effets spectaculaires, psychédéliques et impressionnants ont rythmé la session d'écoute, bien que jugée un peu courte. On pouvait apercevoir le rappeur se déplacer à travers la carte avec des effets gigantesques, les joueurs étaient régulièrement téléportés, loin d'être passifs. Pour les Français, le prochain live virtuel se déroulera aujourd'hui à 16 heures (les portes ouvriront à 15h30). Les autres sont programmés au 25 avril à six heures du matin, à 17 heures, et dans la nuit du 25 au 26 avril, à minuit. Pour rappel, des skins à l'effigie de Travis Scott sont toujours disponibles en boutique, jusqu'au 26 avril !

Over 12.3million concurrent players participated live in Travis Scott's Astronomical, an all-time record!



Catch an encore performance before the tour ends: https://t.co/D7cfd2Vxcc — Fortnite (@FortniteGame) April 24, 2020

Des prochaines armes Marvel identifiées par un leak ?

Les fichiers du jeu Fortnite indiquent bien souvent en avance quelles seront les prochaines arrivées en termes de contenu. Les datamineurs s'en donnent à coeur joie et ne manquent pas de nous prévenir. Cette fois, c'est Spedicey1 qui indique sur Twitter que deux nouvelles armes sont en passe d'arriver sur le battle royale. L'une d'entre elles serait un double pistolets surpuissants, à l'effigie de Deadpool.

Là encore, Deadpool est un personnage déjà largement implémenté dans le contenu de Fortnite. Mais il s'agissait essentiellement de cosmétique, et non d'un nouvel arsenal inédit. Deux armes ont été repérées, la première se nommant "MistyBop" et la seconde serait des double-pistolets (de Deadpool). Ces derniers paraissent intéressants de par leurs dégâts : 43/36,55/32,55 selon que vous soyez rapproché/mi-distance/longue portée. Le chargeur embarquerait un total de 18 munitions.

Le "MistyBop" est plus énigmatique. Il s'appuierait sur un chargeur "infini", et occasionnerait 50 points de dégât par coup. Pour compenser ces caractéristiques hors normes, il souffrirait d'un temps de rechargement de 5 secondes. Difficile donc d'affirmer avec certitude quelle forme prendra cette nouvelle arme. Sous le tweet du leaker, d'aucuns avancent qu'il pourrait s'agir d'une mine de proximité, mais l'arme existe déjà donc il n'y a aucune raison de la nommer différemment. Plus vraisemblablement, il pourrait s'agir d'un nouveau fusil d'assaut à lunette, ou à pompe.

MistyBop [rare]:

- Damage: 50.0

- ClipSize: infinite

- ReloadTime: 5.0



Deadpool's Dual Pistols:

- Damage CLOSE: 43.0

- Damage MID: 36.55

- Damage LONG: 32.25

- ClipSize: 18

- ReloadTime: 2.7 — spedicey1 (@spedicey1) March 6, 2020



Comment obtenir le skin Deadpool X-Force ?

Le skin de Deadpool classique est arrivé à l'occasion de la Semaine 7, et une variante sans masque a été disponible la Semaine 8. Désormais, d'après les fichiers du patch v12.40, une nouvelle édition avec de nouvelles couleurs sera disponible. Pour cette variante, il faut trouver le "short de Deadpool" et "saluer son pantalon". Grâce à @iFireMonkey sur Twitter, on connait les consignes à venir.

Comme nous en avons l'habitude, le premier de ces défis est à réaliser directement dans les menus du jeu. Il y a fort à parier qu'il soit dans le casier de Midas. Quand les défis seront en ligne, on ne manquera pas de vous faire un tutoriel à ce sujet. Le pantalon, lui, a déjà été localisé, à deux endroits. Les défis pourraient cependant vous indiquer l'une des deux paires, ou les deux. Le premier pantalon se trouve au Yacht. Cependant, il est probable que Fortnite nous dirige vers un pantalon qui a fait son apparition il y a peu, qui est au sommet du Mont Kay. Voici une vidéo pour son emplacement exact !

Les distributeurs automatiques bientôt de retour ?

Comme il est désormais de coutume, l'ajout de mise à jour engendre un énorme brassage de données, avec bon nombre d'additions. C'est à ce moment-là que les data mineurs font leurs découvertes. Ce n'est pas tout, puisque les bogues apparaissent généralement en réaction à ces nouvelles données. Ce fut le cas hier, pour le streamer Sheilabelila. En se baladant à Frenzy Farm, il est tombé brièvement sur un distributeur automatique.

L'option pour acheter une arme était disponible, l'élément a disparu au bout de quelques secondes. Lui se dit excité à l'idée du retour de ces machines très pratiques. Cependant, certains estiment qu'il s'agit d'un bug, faisant réapparaître une ancienne data, qui n'est pas vouée à revenir dans le futur. En revanche, on peut s'étonner qu'ils surviennent peu après l'ajout de nouvelles données. Il est donc logique de penser que les développeurs de Fortnite sont en passe de réimplanter les distributeurs automatiques, ou du moins de les réutiliser. Pour l'heure, ils sont temporairement remplacés par le système d'amélioration d'armes, qui a été dévoilé à l'occasion du Chapitre 2.



Où trouver les katanas de Deadpool

À l'occasion du Chapitre 2 de la Saison 2 de Fortnite, vous pouvez obtenir des récompenses hebdomadaires si vous êtes détenteurs du passe de combat. Cette semaine, ce sont les célèbres katanas de Deadpool qui sont à retrouver. Ils s'équipent à l'emplacement des sacs à dos.

La première étape pour obtenir ce fameux sésame est de se rendre dans le QG. Pour cela, vous devez cliquer sur le conduit d'aération du menu "Passe de combat". Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire est de cliquer sur les katanas. Le premier se situe dans la salle d'amélioration de Maya, non loin de la vitrine d'armes. Le second, lui, est accolé au mur près de l'ordinateur, directement dans le QG. Comme toutes les récompenses hebdomadaires de ce type, deux étapes sont à réaliser. Vous venez d'accomplir la première, le second défi consiste à endommager des structures adverses. Un jeu d'enfant, réalisable en quelques parties. Ensuite, vous pourrez obtenir cette récompense, qui s'équipera dans le dos de votre personnage !

Trouver les pièces d'XP pour le défi de Midas

La Semaine 9 de Fortnite est désormais déployée. Pour les joueurs, c'est l'occasion de recevoir une série de challenges inédits, et d'obtenir beaucoup d'XP pour débloquer de nouveaux paliers dans le pass de combat. Certains d'entre vous ont déjà dépassé le niveau 100 de ce dernier, mais ce n'est pas fini pour autant. Pour la première fois dans l'histoire de Fortnite, vous pouvez aller plus loin en accumulant de l'expérience et en acquérant des skins légendaires, en or. L'un des défis de cette nouvelle semaine consiste à récolter 5 pièces d'XP.

Sur la carte ci-dessous (que l'on doit à SquatingDog), vous pouvez retrouver la totalité des emplacements de ces pièces. Cette cartographie sera toujours valable pour les prochaines semaines, et vous pourrez tout à fait la conserver afin de maximiser vos sessions et d'amasser une grande quantité d'expérience. Pour les joueurs qui ont du retard sur le pass de combat, c'est l'occasion ou jamais. Comme vous pouvez le voir, il y a des pièces d'XP partout. La plupart d'entre elles sont là depuis la sortie de la saison 2, mais d'autres s'ajoutent à chaque mise à jour.

Just added another batch of XP coins to my app! Happy hunting! Download here:



iOS: https://t.co/fwvtSup7IX

Android: https://t.co/x1TDOAAtyS



Use code: Squatingdog to support it. #EpicPartner pic.twitter.com/87CrMVt8N7 — squatingdog (@thesquatingdog) April 8, 2020

Epic Games s'attaque enfin au glitch du système de marquage

Alors que la Saison 2 a commencé le 20 février 2020, il apparaît que Fortnite reparte sur un rythme d'une mise à jour toutes les deux semaines. Nous vous proposons de nous attarder sur un changement de gameplay, qui impacte des millions de joueurs. Il y a plusieurs semaines, nous vous rapportions les plaintes émises par une partie de la communauté PC. Cette dernière estimait que les joueurs disposant d'une manette étaient avantagés par les systèmes d'assistance à la visée. Epic Games avait réagi en supprimant la visée legacy, mais la gronde persistait. Le crossplay, qui est imposé entre les communautés, suscite beaucoup de débats. Dans les faits, il est généralement admis que jouer au clavier et à la souris vous offre un avantage. Cependant, ce n'est pas forcément le cas dans Fortnite, en raison de l'aide à la visée et surtout des mécanismes de visée. Le recul, par exemple, n'est pas le même pour un gamer manette.

Tout a changé avec la dernière mise à jour, le 31 mars dernier. Désormais, l'ensemble des joueurs, quel que soit leur support, est logé à la même enseigne. La mise à jour bénéficie donc largement aux joueurs clavier et souris, qui ne souffrent plus de ce traitement de défaveur. Le recul est réduit, tout comme le " bloom " lié au grossissement du curseur lorsque vous tirez. Il faudra voir sur le long terme si cette correction permet de rééquilibrer davantage le jeu entre les communautés. Au cours de son histoire, Fortnite a constamment apporté des correctifs sur les divers supports. Preuve que les deux se valent : plusieurs joueurs pros se sont tournés vers l'utilisation d'une manette, une première dans l'histoire de l'e-sport !

Recoil and Bloom are finally the same on Mouse & Keyboard as it is on Controller... pic.twitter.com/5jhhvARrk1 — bhronos (@bhronosFN) March 31, 2020

Les prochains événements majeurs sont repoussés

Epic Games a annoncé que les tournois Fortnite avec des cash prizes (gains en argent) ne seront pas organisés tant que les problèmes de performance affectant les joueurs et les serveurs du jeu n'auront pas été résolus. "Notre objectif est d'améliorer les performances avant de lancer toute compétition avec des prix".

Une décision qui affecte donc directement la Coupe du Monde de Fortnite, un événement majeur, le plus gros sur l'année civile. L'an passé, elle a été organisée à New York pour la première fois et la récompense s'élevait à 30 millions d'euros. Plus important encore, c'est l'occasion de s'offrir une formidable publicité. Plus de 2,5 millions de spectateurs avaient alors assisté à cet événement e-sport. 40 millions de joueurs avaient participé aux épreuves éliminatoires.

C'est donc par un revers technique qu'Epic Games justifie cette annulation, qui n'aurait rien à voir avec le coronavirus. Les joueurs se placent aussi sur ce terrain et estiment qu'il s'agit d'une conséquence au récent changement de moteur graphique Unreal Engine Chaos. Mais si les problèmes techniques sont résolus, il y a fort à parier que ces événements rassemblant des milliers de personnes en un lieu confiné seront annulés…

La Saison 2 est officiellement repoussée !

Epic Games comptait reprendre le rythme saisonnier concernant la durée de ses saisons sur Fortnite. Malheureusement, en conséquence directe de la pandémie de coronavirus et du confinement généralisé qui s'étend aux équipes de développements, le studio a été forcé de repousser l'échéance. Alors qu'elle était initialement prévue le 30 avril 2020, la transition vers la Saison 3 ne se fera pas avant le 4 juin.

Cela vient confirmer les précédents leaks que nous vous avions rapportés, qui évoquaient à juste titre l'ajout de plusieurs contenus supplémentaires. En ce sens, Epic Games a tenu à rassurer ses joueurs. Si la saison 3 ne débarquera pas d'ici deux semaines, les utilisateurs peuvent s'attendre à "beaucoup" de contenus supplémentaires d'ici les prochains jours. On apprend alors qu'un "nouveau gameplay, de nouveaux défis, des bonus d'XP ainsi que quelques autres surprises" seront progressivement déployés.

Ce n'est pas la première fois que Fortnite voit sa saison prolongée. En effet, la saison 1 du chapitre 2 a été prolongée de plusieurs semaines, de sa date de fin initiale en décembre 2019 à février 2020. Au cours de cette extension, les développeurs avaient tenu divers événements tels qu'une avant-première de Star Wars Episode IX et un crossover Harley Quinn. On peut s'attendre à un phénomène similaire, lié à la thématique Marvel et plus précisément Deadpool !

Chapter 2 - Season 2 has been extended.



Plenty more coming this season: fresh gameplay, new Challenges, bonus XP & more!



Additional info here: https://t.co/H5Obesm3qf — Fortnite (@FortniteGame) April 14, 2020

L'accès au jeu limité en raison du coronavirus ?

Alors que les consignes de sécurité pourraient s'alourdir d'ici les prochaines heures, les opérateurs français réfléchissent à limiter la connexion des Français au profit du télétravail. Ils peuvent notamment s'appuyer sur l'exemple de l'Italie, qui, depuis son confinement intégral, a vu son trafic Internet croître de 70 %. C'est Luigi Gubitosi, le PDG de Telecom Italien qui l'a révélé. Même son de cloche en France, où les opérateurs redoutent une évolution similaire. En réponse, Arthur Dreyfuss, le président de la Fédération française des télécoms indique que certains pourraient limiter certaines activités.

La manœuvre consiste en une réduction des activités Internet liées aux divertissements, en faveur de celles vitales pour le télétravail et donc, le monde professionnel. Les infrastructures françaises sont performantes et peuvent absorber des pics d'activité. Cependant, l'absence de plusieurs techniciens pourrait engendrer des problèmes. La réduction d'une parcelle de débit Internet n'interviendra que lors d'une saturation. Sont concernés les principaux géants du divertissement : Netflix, YouTube, Fortnite etc.

Une situation qui pourrait avoir des retombées néfastes sur certains métiers, qui dépendent de ces secteurs : on peut penser aux streamers, par exemple.

Fortnite : bientôt des avertissements en cas de session trop longue ?

Fortnite est depuis longtemps sous le feu des critiques en raison de son attractivité auprès des enfants, qui ne semblent pas savoir quand s'arrêter de jouer. Le battle royale comporterait une nouvelle série de limitations et d'avertissements destinés à empêcher les personnes de jouer excessivement longtemps. Comme souvent, l'information nous vient de mineurs de données, et plus précisément de FireMonkey.

L'un de ces avertissements dit : "Vous avez été en ligne pendant 3 heures consécutives. Les gains en jeu seront désormais réduits de 50 % et la progression des défis a été désactivée. Pour votre propre santé, veuillez vous déconnecter et vous reposer. Un exercice physique approprié est bon pour votre corps". Fortnite pourrait même aller plus loin en proposant de véritables pénalités pour le joueur, qui serait très clairement incité à prendre du retrait.

Bien que cette limite n'ait pas encore été officiellement communiquée ou mise en œuvre, elle semble correspondre aux lois chinoises sur les jeux relatives aux mineurs qui sont apparues l'année dernière. En ce qui concerne l'Europe, il est possible que des messages d'avertissements apparaissent en jeu, sans les sanctions. Un procédé déjà utilisé par Nintendo, par exemple !

You have been online for 3 hours accumulatively. The in-game gainings will be lowered by 50% from now on and challenge progress has been disabled. For your own health, please log-off and get some rest. Appropriate physical exercise is good for your body — FireMonkey Fortnite Intel (@iFireMonkey) March 3, 2020

En savoir plus

Pas de saison 11 pour cette fois dans Fortnite, Epic Games a choisi de faire un reboot de son jeu battle royale le 15 octobre afin de relancer l'aspect compétitif de Fortnite avec une toute nouvelle carte. C'est donc la saison 1 du chapitre 2 de Fortnite qui a commencé le 15 octobre en grandes pompes après un véritable blackout imposé aux joueurs pendant près de deux jours. Un coup de comm' monumental qui a généré l'inquiétude des gamers. Les développeurs jouaient simplement avec leur patience et voilà donc le lancement d'une nouvelle saison de Fortnite avec de nombreuses nouveautés dont les mécaniques de nage mais aussi l'apparition de bateaux ainsi qu'un nouveau Battle Pass dont les missions ont été réimaginées et dont les récompenses vont jusqu'à 1500 V Bucks !

Avec l'arrivée de Fortnite Chapitre 2, Epic Games en a profité pour refondre son système de Pass de Combat (ou Battle Pass pour les anglophones). Celui-ci coûte toujours 950 V Bucks (soit environ 10€ de monnaie réelle) et vous propose de vous frotter à de nombreuses nouvelles missions afin de gagner de l'expérience en jouant (en éliminant des ennemis mais aussi en se livrant à de nombreuses autres activités comme la fouille de coffres et en accomplissant des défis variés). Une fois tous ces défis menés à bien, vous pourrez désormais gagner jusqu'à 1500 V Bucks, plus qu'avant ! Ce qui vous permettra d'acheter le Pass de Combat de la saison suivante mais aussi de vous faire plaisir dans la boutique en jeu en achetant par exemple des skins pour votre personnage !

Epic Games promet un second chapitre avec un rythme plus soutenu en matière de nouveautés sur Fortnite, un scénario évolutif et un thème bien défini : l'espionnage "Top Secret". L'ensemble de la saison 2 du chapitre 2 a été déployé le jeudi 20 février 2020 après un report de deux semaines. Le joueur doit désormais choisir entre deux factions : Ghost (fantôme) ou Shadow (ombre).

Des modifications sur la carte

Comme à chaque grosse mise à jour, le pass de combat est remis à zéro avec du contenu exclusif. Mais c'est également le cas de la carte, qui est légèrement revue et apporte son lot de nouveautés. Quelques modifications ont eu lieu sur certains coins de la carte, ou en plein centre avec l'apparition d'Eye Land. Ce nouveau complexe s'inscrit dans la thématique de cette saison, puisqu'il s'agit d'un quartier général d'agents secrets. Plusieurs tunnels cachés sont disséminés à travers la map, et vous permettent de vous déplacer rapidement entre des cachettes. Ils marchent dans les deux sens et se situent un peu partout sur la carte. Un ajout intéressant pour fuir ou rejoindre rapidement ses alliés. La plupart prennent la forme d'un WC public, mais on en retrouve également sous la forme de poubelle.

Le contenu est également enrichi

Le contenu s'étoffe, lui aussi, avec de nouvelles armes et objets. Minigun, fusil, pistolet, arc, l'ensemble de ce nouvel arsenal s'inscrit dans le cadre de l'espionnage. De même, des PNJ "acolytes" apparaissent à certains endroits. Il est possible de les combattre (ils sont agressifs) et d'empocher une récompense grâce au coffre qu'ils laissent derrière leur cadavre. Ils sont disponibles uniquement en partie classique ou dans le mode arène. Cette mise à jour introduit notamment 6 armes mythiques. Également, le bâton de dynamite, qui n'était plus disponible, fait son grand retour.

Un nouvel objet "boite en carton" permet de se cacher à l'intérieur, et de s'y déplacer. Il s'agit d'une variante du regretté buisson. On peut penser qu'il s'agit d'un clin d'œil à la franchise Metal Gear Solid. Il est également possible de tirer depuis le carton, ou d'en sortir instantanément pour surprendre vos adversaires.

Le mode créatif, également concerné

Trois nouvelles îles viendront enrichir le mode Créatif de Fortnite. On retrouve ainsi Le Requin, l'Accueil plat à grille et l'Accueil volant. Mais ce n'est pas tout, puisqu'un yacht est mis en place au niveau de l'emplacement H1 de la carte. Situé au large des côtes, il est difficile d'accès, mais promet une belle récompense (une variante d'AK dorée).

L'arrivée du second chapitre de Fortnite a introduit 6 nouveaux agents. Epic Games les a déclinés en une version "Or massif". Il faudra cependant abattre un sacré nombre d'heures pour les débloquer. Contrairement à la première saison du chapitre 2 de Fortnite, accumuler l'expérience servira à quelque chose. Il est possible d'aller au-delà du niveau 100, et les développeurs comptent bien exploiter cette caractéristique. C'est de cette façon qu'il sera possible d'obtenir les skins en or des agents "Top Secret". Les datamineurs ont notamment découvert les objectifs de progression, au nombre de 6.

Midas Or : level 100

Brutus Or : level 140

Miaousclé or : level 180

Maya Or : level 220

Skye Or : level 260

Banane Or : level 300

Des objectifs à long terme donc, qui motiveront probablement les joueurs invétérés. Rappelons que ce second chapitre devrait être plus court que le précédent. On peut estimer qu'il se terminera d'ici deux mois. Le bien informé HYPEX estime que nous sommes déjà à 10% de l'avancement de ce chapitre... Ce qui laisse un délai relativement étroit pour tout débloquer.

Un skin exclusif est disponible pour les membres PS Plus

Ce skin baptisé "Patrouilleur Précis" est un pack cosmétique exclusif en jeu qui ne sera disponible que pour les joueurs de Fortnite sur PlayStation 4. Il se présente essentiellement en bleu, argent et noir et est assorti à la PlayStation de Sony. Le "Sac de précision" est un sac à dos également inclus. De manière générale, le "Patrouilleur Précis" est vêtu d'un sweat à capuche, d'un bonnet, de lunettes de soleil et d'un casque. Il dispose d'une radio et de deux grenades, mais elles sont purement esthétiques.

Il vous suffit de vous abonner au service PS+ pour profiter de cette offre. Epic Games a pour tradition de proposer ce type de cosmétiques exclusifs aux joueurs sur l'ensemble des consoles afin de renforcer leur partenariat avec différentes marques. On pense notamment aux skins Twitch Prime, mais Microsoft et la Xbox One S ont également reçu des skins exclusifs. Pour rappel, Fortnite est disponible en crossplay et vous pourrez évidemment les exhiber pour narguer vos adversaires (ou coéquipiers)

Grab an outfit and backbling to represent your Victory Royale in style with the PlayStation Plus Celebration Pack, an exclusive PS Plus offer in Fortnite: https://t.co/PjvCeBeFUn pic.twitter.com/lbpI9IDlKK — PlayStation (@PlayStation) April 14, 2020

Epic Games vous propose de sécuriser rapidement mais sûrement vote compte contre les piratages. Et pour mieux convaincre ses joueurs, le studio américain offrent des récompenses à retrouver en jeu. Concrètement, l'authentification à deux facteurs, également appelé A2F, demande au joueur une seconde vérification après la connexion classique. Après avoir entré son mot de passe, le joueur sera invité à confirmer son identité par le biais d'une application dédiée (Google Authenticator par exemple) ou par mail.

L'A2F est requise en cas de cadeau offert à un de ses contacts, ou pour certains tournois spécifiques. Afin de l'activer, il faut se rendre dans les paramètres du compte, puis dans la section mot de passe et sécurité. Vous avez ensuite le choix entre une activation de l'authentification à deux facteurs par e-mail ou par l'authentificateur. Afin de motiver les joueurs à sécuriser davantage leur compte, Epic Games propose des récompenses en conséquence. Pour les joueurs du mode Battle Royale, vous obtiendrez l'emote Boogie Down. Pour le mode "Sauver le monde", 50 emplacements d'arsenal seront donnés, et 10 de sac à dos. Enfin, un lama à butin de troll en édition légendaire est à récupérer.

Fortnite - Disponible sur PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Android et iOS