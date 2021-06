PS5 : des stocks à venir chez CDiscount et Casino

PLAYSTATION 5. Toujours en rupture de stocks, la PS5 devrait bientôt revenir chez quelques revendeurs spécialisés au mois de juin.

Selon plusieurs informations disponibles sur le net, du restock de consoles PS5 est prévu chez CDiscount durant les prochains jours. Le géant du e-commerce étant une filiale du groupe Casino, il y a également fort à parier que du stock soit également proposé chez les hypermarchés et supermarchés de la marque.

Si vous souhaitez vous préparer pour ces prochains drops de PS5, nous vous conseillons vivement de vous créer un compte client CDiscount / Casino dès maintenant, et d'y renseigner vos coordonnées. Vous n'aurez alors plus qu'à procéder au paiement lors du retour de la console sur les sites en question.

L'image fait le tour du web depuis plusieurs semaines désormais. On y retrouve un pack très sobre qui semble disposer de la console PS5 (en édition standard) et du dernier jeu Ratchet & Clank : Rift Apart. Ce pack est disponible en même temps que la sortie du jeu, soit le vendredi 11 juin. Plusieurs photos de ce bundle sont d'ores-et-déjà disponibles sur la toile, notamment sur le compte Twitter de State of Play qui a réussi a se procurer les premières images du pack en question.

Ce pack était très attendu par les fans de PlayStation. Bien évidemment à cause du manque cruel de stocks de la console dans nos contrées, mais aussi grâce aux excellentes notes du jeu Ratchet & Clank dans la presse spécialisée. Selon les différentes informations que l'on peut retrouver sur le net, ce pack serait proposé en priorité dans les magasins physiques, puis sur le web si des quantités suffisantes sont disponibles. Son prix serait aux alentours de 579,99 euros, soit le tarif de la console avec le jeu.

Les stocks restant extrêmement faibles, l'enseigne Micromania donne actuellement la priorité aux réservations déjà effectuées sur la console, puis sur sa nouvelle offre de location de consoles.

Les magasins de grande distribution comme Carrefour et Auchan disposent également du pack PS5 + Ratchet et Clank. N'hésitez donc pas à vous rendre dans votre magasin le plus proche et vous renseigner auprès d'un vendeur spécialisé.

CDiscount, Casino, Veepee, Showroomprivé... Nombre de sites spécialisés mettent de temps à autre de nouveaux stocks de PS5 à disposition. Ces derniers sont cependant très rapidement pris d'assaut par des particuliers, désireux de pouvoir se faire une marge en revendant la console. Si vous désirez être prêt au mieux pour les prochains stocks à venir, voici quelques conseils pour vous préparer.

CDiscount a l'habitude de ne mettre à disposition ses restocks que pour les utilisateurs qui ont la console dans leur liste d'envie. Pour cela, rendez-vous sur ce lien des listes d'envie avec votre compte CDiscount et cliquez sur le petit cœur à côté des packs PS5 qui peuvent vous intéresser. Dès lors que la console sera disponible, vous pourrez l'ajouter à votre panier depuis votre liste d'envie, même si cette dernière s'affichera en rupture pour certains. Notez que si la console ne s'affiche pas, vous n'aurez qu'à actualiser la page en boucle jusqu'à la voir en stock.

Pour ce qui est des autres sites comme Casino, Amazon ou autre, n'hésitez pas à vous créer un compte en prévision et d'y rentrer déjà vos coordonnées bancaires pour pouvoir passer commande très rapidement. Avec cela, vous pourrez acquérir la PS5 en seulement quelques secondes lors des prochaines disponibilités.

La rumeur enflait déjà chez plusieurs revendeurs spécialisés mais c'est de Sony que provient cette fois-ci l'information. Le 10 mai dernier, le site Bloomberg indiquait dans ses colonnes que le constructeur de la Playstation 5 aurait prévenu un groupe d'analystes que la compagnie ne pourra palier le manque de stocks de la console d'ici 2022 :

"Nous avons vendu plus de 100 millions d'exemplaires de la Playstation 4 et, au vu du marché et de notre réputation, je ne peux pas imaginer que la demande actuelle s'essouffle rapidement."

Une difficile nouvelle à encaisser pour les (très) nombreux joueurs du monde entier qui peinent encore à mettre la main sur un exemplaire de la console. La PS5 reste encore très difficile à trouver aujourd'hui à cause de plusieurs facteurs qui ralentissent grandement sa production.

Question assez compliquée, puisque la pandémie actuelle de COVID-19 affecte sérieusement la production ainsi que les livraisons des composants nécessaires au bon fonctionnement de la PS5. La machine semble cependant disponible en quantité suffisante sur le site de Rakuten, via plusieurs revendeurs (professionnels ou particuliers). Elle est cependant affichée au tarif de 879,99 euros dans sa version classique, et 809 euros dans sa version digitale. Soit plusieurs centaines d'euros de plus que les prix standards, qui s'élèvent respectivement 499,99 euros pour la version classique et 399,99 euros pour la version digitale. S'il ne s'agit évidemment pas du meilleur prix, ces offres pourront tout de même convenir à ceux qui n'en peuvent plus d'attendre des disponibilités.

Difficile donc de se procurer la précieuse console dernière génération de chez PlayStation. Il est cependant possible de trouver de temps à autre quelques disponibilités chez certains revendeurs. Les stocks restant extrêmement faibles, ces disponibilités ne durent malheureusement jamais plus de quelques minutes... Nous vous tiendrons informés si des stocks reviennent sur certains sites marchands.

La PS5 est disponible à deux prix différents selon la version que vous désirez. Ces dernières peuvent cependant voir leur prix varier fortement en fonction de leur disponibilité ou du site sur lequel vous vous trouvez.

La PS5 - édition de base est la version classique de la console PlayStation 5. Elle est notamment équipée d'une disque SSD qui réduit fortement les temps de chargement de vos jeux. Son prix habituel est de 499,99 euros.

​​​ La PS5 - édition digitale est une version allégée de la console PlayStation 5. Elle ne dispose pas de lecteur BluRay intégré. Vous ne pourrez donc acheter vos jeux qu'en dématérialisé sur cette édition. Son prix habituel est de 399,99 euros.

Notez bien qu'en dehors du lecteur BluRay, les deux versions de la PS5 sont identiques. Leur majeure différence provient donc de la présence d'un lecteur BluRay ou non. A vous de voir si vous êtes prêts à vous passer des jeux au format physique et tous les avantages liés (possibilité d'échanges, de revente, d'achat au format occasion...).

Si vous faites partie des heureux possesseurs de PS5, vous serez sûrement intéressés par quelques accessoires, mais également des jeux pour aller avec ! Moins de ruptures de stocks à prévoir de ce côté là : les jeux et accessoires réservés à la PS5 sont assez facilement trouvables partout sur le net ainsi qu'en boutique spécialisée. Faites cependant attention à certains prix qui peuvent rapidement évoluer selon les stocks. Parmi les accessoires les plus prisés, on retrouve évidemment la manette de la PlayStation 5, une station de recharge, et d'autres produits pour un confort de jeu maximal.

La DualSense de la PS5 est également facilement trouvable en ligne si vous désirez vous acquitter d'une deuxième manette pour vos sessions multijoueurs. Voici quelques spécificités de la manette exclusive à la PlayStation 5 :

Pavé tactile cliquable

LED lumineuse qui s'adapte à vos jeux

Connecteur USB Type-C

Vibrations ultra précises

Microphone et haut-parleur intégrés

Si vous ne souhaitez pas vous embêter avec les câbles de recharge de vos manettes, vous pourriez bien craquer pour cette station de recharge officielle. Capable de recharger jusqu'à deux manettes en même temps, elle ne nécessite pas d'être branchée à votre console pour fonctionner. Cela vous permettra de libérer les ports USB Type-C de votre console pour d'autres usages.

Idéal pour vos sessions en ligne, le casque-micro sans fil PS5 dispose d'un design très confortable qui englobera entièrement vos oreilles. Vous pourrez profiter pleinement de l'ambiance sonore de vos jeux avec son système d'audio 3D et sa technologie anti-bruit de fond. Notez que ce casque est également compatible avec la PS4, le PC et le PSVR.

Une console n'est pas une console sans ses jeux et, pour le coup, la Playstation 5 se lance sur le marché avec un catalogue qui fait envie malgré un nombre très bas d'exclusivités. Si d'autres jeux sont déjà à prévoir (notamment Horizon 2), vous pourrez aussi compter sur des licences non exclusives comme le prochain Resident Evil. Cependant, la promesse d'une expérience de jeu de haute volée, que ce soit en terme de graphismes ou de fluidité le tout avec des temps de chargement immensément réduits, est tenue. Pour vous permettre d'y voir plus clair, nous vous avons concocté une sélection des jeux à surveiller pour le lancement de la PS5 mais aussi dans les prochains mois. De quoi vous permettre de choisir les expériences vidéoludiques qui vous plairont le plus sur la console de Sony.

Si vous ne faites pas encore partie des heureux possesseurs de la PS5, nous ne saurions que vous conseiller de surveiller cet article. Ce dernier sera mis à jour en fonction des stocks disponibles sur les différents sites de revendeurs spécialisés. Ces restocks sont souvent pris d'assaut par de nombreuses personnes intéressées, tâchez donc d'être le plus rapide possible pour acheter la dernière console de Sony ou vous placer en file d'attente !