PS5 : des stocks en fin de semaine ? Toutes les infos

PLAYSTATION 5. Après un mois de mars assez prolifique pour les chercheurs de PS5, où l'on a pu apercevoir de nombreux réassorts chez les revendeurs français, voici venu le printemps avec de nouvelles occasions de s'acheter la console.

[Mis à jour le 1er avril 2022 à 16h34] Le monde a dû faire ses adieux il y a un peu plus d'un an et demi à la vénérable Playstation 4, remplacée par une Playstation 5 plus performante, apportant le jeu vidéo sur consoles de salon dans la next-gen. Enfin pas vraiment, puisque la PS4 est contrainte de faire des heures supplémentaires depuis novembre 2020, la faute à de grosses pénuries de semiconducteurs rendant très limités les stocks de PS5. Un an et demi plus tard, la next-gen selon Sony est toujours en rupture de stock, une situation compliquée pour les acheteurs, qui se doivent de suivre les réassorts ponctuels de la console chez différents revendeurs. Un process que l'on vous simplifie dans cet article, avec un suivi des stocks en direct, des offres de consoles d'occasion, nos conseils d'achat et toutes les promotions sur les jeux PS5 pour les chanceux qui ont déjà pu obtenir la console.

Notre point sur les stocks de PS5 du vendredi 1er mars :

16h33 : Pas de PS5 pour l'instant ce vendredi, il est probable qu'aucun réassort ne se produise dans la journée, ni ce week-end.

Pas de PS5 pour l'instant ce vendredi, il est probable qu'aucun réassort ne se produise dans la journée, ni ce week-end. 10h10 : La PS5 se fait attendre aujourd'hui. On la retrouve cependant d'occasion et à prix fort sur le site Rakuten.

Trouver une Playstation 5 neuve relève donc un petit peu de l'exploit. Il faut être disponible quand un réassort se produit, valider son panier rapidement, faire face à la forte affluence sur les sites... Pour vous éviter tout cela, il existe toujours une autre solution, se procurer la console d'occasion. La PS5 se trouve relativement facilement sur les sites de revente, comme ici Rakuten. Seulement, les revendeurs se donnent à cœur joie sur le prix de la console, parfois revendue plus du double de sa valeur neuve. Des offres honnêtes peuvent cependant se glisser entre les lignes, c'est pourquoi voici les deux meilleures offres neuves et occasion pour la PS5 sur Rakuten. Pour rappel, la console est vendue neuve 399 € pour sa version Digitale et 499 € pour sa version Standard.