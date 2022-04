PS5 : la console à nouveau disponible chez plusieurs marchands !

PS5. C'est un festival de PS5 qui déboule ce mercredi ! La célèbre console de chez Sony est disponible chez plusieurs marchands depuis ce matin. On vous fait le point sur les stocks.

[Mis à jour le 27 avril 2022 à 15h40] De nombreuses PS5 sont apparues ce mercredi matin ! La Playstation 5 est encore très recherchée, et a rejoint les stocks web de plusieurs grandes enseignes. C'est notamment le cas chez Amazon France, les supermarchés Casino, et le spécialiste du jeu vidéo, Micromania. Bien que l'ensemble des ventes actuellement disponibles soient réservés aux sites web, n'hésitez pas non plus à tenter votre chance dans des magasins physiques en s'adressant aux vendeurs ! Par ailleurs, CDiscount est aussi rentré dans la valse des réassorts en proposant des consoles vendues en pack ce mercredi.

Notre point sur les stocks de PS5 du Mercredi 27 avril :

15h20 : Cdiscount propose de nouvelles offres pour la console

11h20 : de nouveaux stocks de PS5 ont été ajoutés chez Micromania.

10h50 : La Playstation 5 est disponible chez Micromania. Une file d'attente a été mise en place suite à la forte demande.

10h30 : La Playstation 5 est de retour chez Géant Casino

10h00 : La Playstation 5 est disponible chez Amazon France, malheureusement le site souffre déjà de la grande affluence de clients. Vous pouvez tenter d'ajouter la console à votre liste d'envie avant de valider votre panier.

Où trouver la PS5 ?

Se procurer une PS5 est bien loin de l'habituelle promenade dans les supermarchés ou de la simple commande sur internet. Depuis la sortie de la console en décembre 2020, sa situation reste bien particulière. Sortie directement en rupture de stock et en pleine pandémie mondiale, la PS5 est vite devenu un objet de légende. Rares furent ceux qui pouvaient en obtenir autre et plus rares encore les exemplaires disponibles à la vente. Depuis, chasser la Playstation 5 est presque devenu un sport, avec ses règles, ses joueurs et ses arbitres. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les différentes astuces à connaître pour acheter votre console, le diapositive ci-dessous est fait pour vous.

La PS5 d'occasion à prix fort