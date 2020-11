"PS5 : la console de nouveau en stock ? Suivez notre direct"

PLAYSTATION 5 - C'est le grand jour pour la Playstation 5. Sony sort sa toute nouvelle console, avec deux modèles à partir de 399,99€. Alors que les revendeurs ont promis de nouvelle mise en stock dans la journée, on fait le point sur ce qu'il faut savoir de la PS5.

Pour cette fin d’année, Sony mise sur deux modèles pour sa Playstation 5 : une édition standard à 499,99€ et une édition numérique sans lecteur de disque à 399,99€. Dès le lancement des pré-commandes, les deux modèles ont fait face à des ruptures de stock, si bien que la forte demande n’a pas pu totalement être assouvie en France où les revendeurs en ligne s’apprêtent à ouvrir de nouveau les commandes pour des stocks limités. On sait par exemple que Boulanger ouvrira de nouveau ses stocks à environ 9 heures, la fnac à 10 heures, Leclerc vers 11 heures et Amazon à 13 heures. Pour les amateurs qui ont décidé de franchir le pas dès le jour de la sortie, c'est donc une longue journée qui s'annonce à rafraîchir les pages des sites d'e-commerce dont voici les liens.

09:44 - Quels jeux acheter pour votre Playstation 5 ? Alors que les sites marchands doivent mettre en ligne leurs nouveaux stocks de Playstation 5, vous avez certainement un peu le temps de vous renseigner sur les jeux dont vous pourrez profiter une fois que la nouvelle console sera entre vos mains. Pour cela, nous vous proposons un panorama des jeux disponibles au lancement de la machine mais aussi ceux qui arriveront dans le futur sur PS5. Cliquez ci-dessous pour en savoir plus. Lire l'article Quels jeux Playstation 5 pour la fin de l'année ? Notre guide d'achat

09:23 - Edition Standard ou Digital Edition ? Quel modèle de PS5 choisir ? Cette année, comme son concurrent Microsoft, Sony a choisi de lancer non pas un mais deux modèles de sa console de nouvelle génération. D'un côté, une PS5 Digital Edition au tarif de 399,99€ qui s'explique par l'absence de lecteur de disque Blu-ray. De l'autre, une PS5 Edition Standard à 499,99€ qui embarque, elle, un lecteur de disque. Si la différence de prix est significative, nous vous conseillons de privilégier le modèle standard qui, s'il est plus cher, vous permettra de prêter vos jeux, d'avoir recours au marché de l'occasion mais aussi de regarder des films sur disque. La Digital Edition, certes moins chère de prime abord, vous impose de passer systématiquement par le Playstation Store pour faire vos achats, et vous serez donc tributaire de ses soldes si vous souhaitez payer vos jeux moins cher. Rappelons d'ailleurs que les jeux PS5 sont plus chers que les jeux PS4. Un blockbuster vous coûtera, au prix fort, près de 80€ soit quasi la différence entre une PS5 Digital Edition et une PS5 standard.

09:10 - La Fnac prévient certains clients d'un retard dans leur livraison de PS5 Hier dans la soirée, certains acheteurs de la Playstation 5 ont été mis au courant par la Fnac que la livraison de leur nouvelle console Sony serait décalée en raison de problèmes de stock. Consciente de la déception que cette annonce peut engendrer, le magasin culturel a également prévenu ces acheteurs déçus qu'ils recevraient prochainement un bon d'achat de 50 euros.

08:52 - Leclerc devrait mettre en ligne ses PS5 aux alentours de 11 heures C'est une matinée marathon qui s'engage pour les acheteurs les plus pressés de mettre une PS5 sur leur meuble télé. Après Boulangern la Fnac, Amazon et Cdiscount, c'est l'espace culturel Leclerc qui annonce la mise en vente de nouveaux stocks de Playstation 5. Cette fois, ce sera aux alentours de 11 heures, un horaire indicatif qui est sujet à modification si besoin.

08:44 - A quelle heure peut-on espérer pouvoir commander sa PS5 ? C’est la question qui brûle les lèvres des futurs acquéreurs de la Playstation 5 : quand les sites d’e-commerce la mettront-ils en vente aujourd’hui ? Certains revendeurs ont déjà communiqué sur un horaire indicatif. Boulanger compte lancer ses commandes à 9 heures du matin, la Fnac à 10 heures, Leclerc Culture vers 11 heures et Amazon à 13 heures. Cdiscount compte également rouvrir ses stocks dans la matinée, sans plus de précision. Notez que ces horaires sont certainement mouvants et pourraient évoluer sans crier gare. Soyez donc vigilants à ce sujet. De notre côté, nous tenterons de vous tenir au courant le plus vite possible dès la mise en ligne de ces offres.

08:31 - De nouveaux stocks de Playstation 5 mis en vente dans la journée ? Depuis quelques jours, les revendeurs en ligne ont annoncé leurs plans pour remettre la PS5 à disposition des joueurs qui ont hâte de l’acheter. Problème : ces stocks seront limités et devraient donc partir aussi vite qu’ils apparaîtront en ligne. Il faudra donc être particulièrement vigilants sur les sites web de Boulanger, Amazon, Fnac, Cdiscount ou encore Darty.

08:24 - Le site internet de Boulanger déjà en difficultés Alors que le site web de Boulanger est censé être le premier à mettre en vente des restocks de la Playstation 5, celui-ci semble déjà connaître un afflux très élevé de visiteurs. A l'heure où nous écrivons ces lignes, près de 40 minutes avant la mise en ligne indicative, le site met les internautes en file d'attente. "En raison d’un nombre important de connexions, notre temps de chargement est plus long que la normale" explique-t-on sur la page d'attente. La matinée va être longue pour les acheteurs pressés d'obtenir leur PS5...

08:16 - La PS5, en rupture de stock depuis les pré-commandes Le contexte de fabrication de la Playstation 5 est très particulier. Alors que la pandémie de coronavirus a grandement pesé sur l’économie de nombreux pays, l’assemblage de la console a été particulièrement complexe. Cela explique aussi pourquoi la console n’est pas disponible en quantité suffisante pour tout le monde. Les pré-commandes l’ont prouvé : la PS5 est déjà en rupture de stock depuis quelques semaines. Les revendeurs en ligne français ont toutefois laissé un espoir : la machine devrait être mise à disposition en quantités limitées dès ce jeudi 19 novembre. Nous allons donc suivre avec vous le développement de ces mises en vente tout au long de la journée.