PS5 : la console de retour chez Micromania ! Les stocks en direct

PLAYSTATION 5. Les soldes d'hiver touchent à leur fin et la chasse à la PS5 se poursuit. Ce jeudi, on retrouve la console seule ou en pack chez Micromania. Notre point sur les stocks.

[Mis à jour le 03 février 2022 à 10h33] La Playstation 5 est en passe de devenir l'un des objets les plus recherchés de ce début d'année 2022. La console de Sony est toujours absente des étalages des revendeurs en raison de rupture d'approvisionnement qui frappent les revendeurs français et internationaux. Cette pénurie de PS5 rend la console extrêmement difficile à trouver. Ce jeudi, on retrouve la console chez Micromania, premièrement sur l'application Android et IOS puis sur le site internet. Un réassort de plus pour le site français, qui met comme d'habitude les consoles en vente sur l'ancienne version de son application mobile avant de la mettre en vente sur son site internet. Malheureusement la console est très demandée, et déjà les files d'attente s'allonge sur le site. On parle de réassorts chez CDiscount et la Fnac pour la fin de semaine, alors restez informés !

Notre point sur les stocks de PS5 du jeudi 3 février :

10h25 : Les stocks tiennent le coup malgré une forte demande. Si vous êtes dans la file d'attente, gardez patience.

10h00 : La console est de retour chez Micromania ! Rejoignez la file d'attente pour les packs avec le lien précédent. La console seule est disponible à ce lien.

Il faut aussi savoir que si vous ne parvenez toujours pas à valider votre achat, en raison de la forte demande qui entoure chaque réassort de la console, il vous est tout de même possible de la trouver à la revente chez Rakuten. Alors attention, le prix original de la console est de 399,99 euros pour la version Digitale et de 499,99 euros pour la version Standard. Les revendeurs ne se privent pas d'augmenter le prix de la console avec des offres dépassant parfois les 800-900 euros. Evidemment, ces offres ne sont réservées qu'aux personnes les plus motivées et aux joueurs impatients de mettre la main sur la toute dernière console de Sony.

Pour tenter de répondre à la frustration des acheteurs, Sony a enfin décidé de mettre en place un système de file d'attente. Déjà mis en place en tant que "test" au mois d'octobre, cette méthode permet aux inscrits d'être sélectionnés au hasard pour profiter d'une Playstation 5, sans passer par les revendeurs habituels. Pour y participer, rendez-vous sur ce lien, et inscrivez-vous à la liste grâce à votre Playstation Network ID. Il vous faudra cependant probablement patienter un petit moment avant d'obtenir votre console, puisque les stocks mis en vente directement par Sony sont limités. Mais l'espoir subsiste, et il est après tout possible que vous soyez sélectionnés parmi les autres acheteurs potentiels. Une fois inscrit, surveillez bien votre boîte mail pour d'éventuelles nouvelles de la part de Sony.

Vous l'aurez compris, acheter une Playstation 5 relève plutôt de l'exploit que du fait quotidien. Il faut faire preuve de vitesse d'exécution pour valider son panier en ligne face aux nombreux autres acheteurs qui souhaitent se procurer la console. Pour ce faire, il existe quelques astuces afin d'optimiser ses manipulations sur internet, quelques conseils à appliquer pour maximiser vos chances d'obtenir une console. Nous vous avons regroupé 10 astuces dans un diaporama ci-dessous afin que vous puissiez mettre toutes les chances de votre côté dans vos tentatives d'achat de Playstation 5. N'hésitez pas à le consulter !

Vous l'aurez compris, se procurer une PS5 relève plutôt du chemin de croix que de la promenade de santé. Une quête compliquée qui nécessite du temps, de la réactivité et un peu de chance. Seulement, il existe certains moyens de mettre toutes les chances de votre côté lors de votre achat. Nous vous avons réuni ces astuces sous la forme de nos 10 conseils afin de maximiser vos chances d'obtenir une Playstation 5. Qu'il s'agisse de conseils d'achat, ou de petites manipulations à faire en amont de votre achat, ces actions tentent de répondre à la contrainte principale qui pèse sur l'achat d'une console : la vitesse.

Mais ce n'est pas tout ! Si vous faites partie des quelques heureux qui ont réussi à vous procurer la plus célèbre des consoles de Sony, sachez que les soldes concernent aussi les accessoires et les jeux depuis ce mercredi. On retrouve des manettes, des casques et des jeux à prix réduit, notamment sur le site de la Fnac. Parmi les offres les plus alléchantes, vous trouverez notamment Spiderman Miles Morales et FIFA 22 à prix réduits, mais aussi l'excellent Resident Evil Village, nominé plusieurs fois aux Game Awards 2021. Des soldes qui concernent aussi Cyberpunk 2077, le tristement célèbre RPG futuriste de CD Projekt Red, que l'on retrouve à 15,99 € à la Fnac, et à ce prix, on vous recommande cette aventure qui a ses défauts, mais aussi ses qualités.

Parmi les autres titres que l'on peut vous recommander à l'achat, il y a aussi Deathloop, l'excellente création des studios d'Arkane Lyon (Dishonored). Ce jeu salué par la critique (y compris la nôtre) vous plonge dans un univers unique, façonné par une direction artistique aussi solide qu'ambitieuse, et vous propose un gameplay d'action - infiltration à la première personne, typique des créations d'Arkane Lyon. Une aventure proposée à -50% sur le site de la Fnac. A ses côtés, vous retrouverez aussi le dernier Far Cry. Far Cry 6 est loin de faire partie des meilleurs élèves de sa catégorie, proposant une expérience triple A pénalisée par un gameplay relativement répétitif et trop similaire aux précédents opus. Mais il constitue néanmnoins une expérience extrêmement fun en coopération, disponible à -45%, un prix qui justifie largement son achat.

Par ailleurs, il est important de noter qu'Amazon reçoit des réassorts relativement réguliers et les réserve à ses membres Amazon Prime. Si vous n'avez pas souscrit au service d'abonnement du géant du e-commerce, vous pouvez toujours bénéficier de sa période d'essai gratuit de 30 jours. Vous pourrez alors ajouter la console dans votre liste d'envie et l'ajouter directement dans votre panier depuis cet onglet lorsque des stocks seront disponibles. Cette manipulation vous permettra non seulement de gagner du temps lors de votre achat (le temps est précieux lorsque la console est un stock) mais aussi de contourner la page principale du produit qui pourrait être surchargée de visiteurs.

C'est confirmé, Sony a commencé la distribution de la nouvelle version digitale de la Playstation 5. Ce nouveau modèle affiche des caractéristiques techniques similaires en tout point au modèle original, mis à part au niveau de son châssis qui a été allégé. La nouvelle édition est plus légère de 300 grammes que son aînée. Elle devrait progressivement remplacer la PS5 originale dans les rayons, en fonction de l'état des stocks qui souffrent toujours de la pénurie mondiale de microcomposants.

CDiscount, Casino, Veepee, Showroomprivé... Nombre de sites spécialisés mettent de temps à autre de nouveaux stocks de PS5 à disposition. Ces derniers sont cependant très rapidement pris d'assaut par des particuliers, désireux de pouvoir se faire une marge en revendant la console. Si vous désirez être prêt au mieux pour les prochains stocks à venir, voici quelques conseils pour vous préparer.

CDiscount a l'habitude de ne mettre à disposition ses restocks que pour les utilisateurs qui ont la console dans leur liste d'envie. Pour cela, rendez-vous sur ce lien des listes d'envie avec votre compte CDiscount et cliquez sur le petit cœur à côté des packs PS5 qui peuvent vous intéresser. Dès lors que la console sera disponible, vous pourrez l'ajouter à votre panier depuis votre liste d'envie, même si cette dernière s'affichera en rupture pour certains. Notez que si la console ne s'affiche pas, vous n'aurez qu'à actualiser la page en boucle jusqu'à la voir en stock.

Pour ce qui est des autres sites comme Casino, Amazon ou autre, n'hésitez pas à vous créer un compte en prévision et d'y rentrer déjà vos coordonnées bancaires pour pouvoir passer commande très rapidement. Avec cela, vous pourrez acquérir la PS5 en seulement quelques secondes lors des prochaines disponibilités.

La rumeur enflait déjà chez plusieurs revendeurs spécialisés mais c'est de Sony que provient cette fois-ci l'information. Le 10 mai dernier, le site Bloomberg indiquait dans ses colonnes que le constructeur de la Playstation 5 aurait prévenu un groupe d'analystes que la compagnie ne pourra palier le manque de stocks de la console d'ici 2022 :

"Nous avons vendu plus de 100 millions d'exemplaires de la Playstation 4 et, au vu du marché et de notre réputation, je ne peux pas imaginer que la demande actuelle s'essouffle rapidement."

Une difficile nouvelle à encaisser pour les (très) nombreux joueurs du monde entier qui peinent encore à mettre la main sur un exemplaire de la console. La PS5 reste encore très difficile à trouver aujourd'hui à cause de plusieurs facteurs qui ralentissent grandement sa production.

La PS5 est disponible à deux prix différents selon la version que vous désirez. Ces dernières peuvent cependant voir leur prix varier fortement en fonction de leur disponibilité ou du site sur lequel vous vous trouvez.

La PS5 - édition de base est la version classique de la console PlayStation 5. Elle est notamment équipée d'une disque SSD qui réduit fortement les temps de chargement de vos jeux. Son prix habituel est de 499,99 euros.

​​​ La PS5 - édition digitale est une version allégée de la console PlayStation 5. Elle ne dispose pas de lecteur BluRay intégré. Vous ne pourrez donc acheter vos jeux qu'en dématérialisé sur cette édition. Son prix habituel est de 399,99 euros.

Notez bien qu'en dehors du lecteur BluRay, les deux versions de la PS5 sont identiques. Leur majeure différence provient donc de la présence d'un lecteur BluRay ou non. A vous de voir si vous êtes prêts à vous passer des jeux au format physique et tous les avantages liés (possibilité d'échanges, de revente, d'achat au format occasion...).

Si vous faites partie des heureux possesseurs de PS5, vous serez sûrement intéressés par quelques accessoires, mais également des jeux pour aller avec ! Moins de ruptures de stocks à prévoir de ce côté là : les jeux et accessoires réservés à la PS5 sont assez facilement trouvables partout sur le net ainsi qu'en boutique spécialisée. Faites cependant attention à certains prix qui peuvent rapidement évoluer selon les stocks. Parmi les accessoires les plus prisés, on retrouve évidemment la manette de la PlayStation 5, une station de recharge, et d'autres produits pour un confort de jeu maximal.

La DualSense de la PS5 est également facilement trouvable en ligne si vous désirez vous acquitter d'une deuxième manette pour vos sessions multijoueurs. Voici quelques spécificités de la manette exclusive à la PlayStation 5 :

Pavé tactile cliquable

LED lumineuse qui s'adapte à vos jeux

Connecteur USB Type-C

Vibrations ultra précises

Microphone et haut-parleur intégrés

Une console n'est pas une console sans ses jeux et, pour le coup, la Playstation 5 se lance sur le marché avec un catalogue qui fait envie malgré un nombre très bas d'exclusivités. Si d'autres jeux sont déjà à prévoir (notamment Horizon 2), vous pourrez aussi compter sur des licences non exclusives comme le dernier Resident Evil. Cependant, la promesse d'une expérience de jeu de haute volée, que ce soit en terme de graphismes ou de fluidité le tout avec des temps de chargement immensément réduits, est tenue. Pour vous permettre d'y voir plus clair, nous vous avons concocté une sélection des jeux à surveiller pour le lancement de la PS5 mais aussi dans les prochains mois. De quoi vous permettre de choisir les expériences vidéoludiques qui vous plairont le plus sur la console de Sony.

Si vous ne faites pas encore partie des heureux possesseurs de la PS5, nous ne saurions que vous conseiller de surveiller cet article. Ce dernier sera mis à jour en fonction des stocks disponibles sur les différents sites de revendeurs spécialisés. Ces restocks sont souvent pris d'assaut par de nombreuses personnes intéressées, tâchez donc d'être le plus rapide possible pour acheter la dernière console de Sony ou vous placer en file d'attente !