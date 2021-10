Playstation State of Play : le résumé de la conférence PS4 et PS5

Si vous vous attendiez à une grande soirée du jeu vidéo c'est un peu raté. Sony a diffusé hier son State of Play dédié à ses éditeurs tiers où l'on a pu avoir des nouvelles de titres que l'on avait un peu oubliés. On vous récapitule cette soirée.

[Mis à jour le 28 octobre 2021 à 11h02] On attendait beaucoup du State of Play de ce mercredi 27 octobre, et il faut dire que l'on a un peu été déçus. Vingt minutes d'émission dédiées aux éditeurs tiers de la firme japonaise, et vraiment tiers. On pouvait espérer quelques nouvelles de Final Fantasy XVI ou d'Hogwarts Legacy mais sur ces sujets épineux Sony est resté mutique. On a tout de même eu le plaisir d'avoir des nouvelles de petits jeux assez étonnants dont certaines sorties qui ont piqué notre curiosité. A défaut d'entendre parler des grosses licences autant pointer les projecteurs sur les plus petites créations. Le résumé de la conférence.

On a donc eu des nouvelles de pas mal de petits jeux, dont certaines prochaines sorties que les fans pourront surveiller de près :