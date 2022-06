Playstation State of Play : visionnez l'ouverture de la Summer Game Fest en live ce jeudi

Tout State of Play est un petit évènement pour le monde du jeu vidéo. Ce jeudi, la Summer Game Fest débute avec la conférence de Sony, qui sera dédiée au futur du jeu en réalité virtuelle et au tout nouveau PS VR 2.

[Mis à jour le 1er juin 2022 à 17h28] Les premiers jours de juin marquent le commencement des festivités pour l'industrie vidéoludique. Si l'E3 est reporté à 2023, cette année, c'est la Summer Game Fest qui sera au centre des attentions. Le festival de Geoff Keighley s'étend sur plusieurs jours, et démarre ce jeudi 2 juin avec un State of Play. C'est donc Sony qui occupera le devant de la scène, et proposera de nous faire découvrir le futur du jeu en VR. Le PS VR 2, tout nouveau casque VR du créateur nippon, sera le sujet principal de la conférence, prévue pour 23h59 heure française. On vous détaille tout ce qu'il faut savoir de l'évènement, et on vous le présente en live :

En ce qui concerne les annonces prévue pour la soirée de jeudi prochain, difficile encore de prédire les grands invités du jour. On sait que le jeu en réalité-virtuelle sera au cœur des débats, tandis que le casque PS VR 2 pourrait faire l'objet d'une présentation détaillée, et même de l'annonce d'une date de sortie. Il est vrai que le tout nouveau casque de Sony reste bien mystérieux depuis son annonce il y a quelques mois. Pour les studios, ce sera aussi l'occasion de présenter de nouveaux projets, comme Horizon : Call of the Mountain de Guerrilla Games, et peut être même le retour d'autres licences clefs par l'intermédiaire du jeu en réalité virtuelle. On vous donne rendez-vous jeudi soir à 23h59 pour de plus amples informations.