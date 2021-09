Nintendo Direct : Animal Crossing, Bayonetta, Kirby... On vous résume tout

Nintendo nous a donné rendez-vous au cœur de la nuit pour son show Nintendo Direct. Quarante minutes de conférences dédiées aux jeux sur Nintendo Switch, avec des jeux rétros en prime. Le résumé de la conférence.

[Mis à jour le 24 septembre 2021 à 13h14] Nintendo a frappé un grand coup avec la conférence Nintendo Direct du 23 septembre dernier. La firme japonaise a annoncé de nombreux projets et nouvelles sorties pour la Nintendo Switch, et les joueurs ont pu apprécier des nouvelles de leurs franchises favorites. On note le retour de Bayonetta, de Kirby dans un jeu en monde ouvert impressionnant, et de nombreuses infos sur les franchises les plus populaires de Nintendo. En tous cas, la Switch a encore de beaux jours devant elle et Nintendo se devait d'impressionner avant la sortie imminente de la Nintendo Switch OLED. Le résumé de la conférence.

Mario Party Superstars

Le plus célèbre des jeux de plateau virtuel revient le 29 octobre prochain, et n'a pas manqué de le rappeler aux joueurs. Le plombier à la moustache revient dans ce nouveau volet de la franchise Mario Party, avec pléthore de mini-jeux comme à son habitude, des parties en coop à deux et un mode survie.

Bayonetta 3

Cela faisait presque cinq ans que l'on attendait des nouvelles de Bayonetta, la héroïne de hack'n'slash, et de son troisième volet. Edité par Nintendo, Bayonetta 3 verra la fameuse sorcière découper des Kaiju (des monstres gigantesques à la Godzilla), le tout dans un hack'n'slash musclé disponible à 60 fps en 1080p sur Nintendo Switch, courant 2022.

Kirby et le monde oublié

Notre petite boule rose préférée nous avait manqué, et elle revient dans, tenez-vous bien, un open-world sauce apocalyptique. Alors oui, on reste bien loin d'un Days Gone ou d'un Dying Light, mais tout de même, gros changement de style pour les aventures de Kirby dans ce nouveau volet. Exploration d'un monde en ruines, batailles contre un gorille géant... On a de quoi se divertir dans ce concept inédit, qui plaira aux fans.

Splatoon 3

Splatoon est le jeu de bataille de peinture le plus célèbre, mais aussi... le seul dans sa catégorie ! Une expérience fun et légère qui revient dans un troisième volet qui sortira sur Nintendo courant 2022. On note le retour de certaines cartes mythiques et surtout des mystérieux mammifériens...

Animal Crossing New Horizons

Peu d'infos, mais du nouveau contenu sera annoncé dans un Direct dédié au jeu courant octobre. On parle d'un café dans le musée, le perchoir. Affaire à suivre.

Monster Hunter Rise

Nouvelle extension payante pour Monster Hunter, avec Sunbreak qui sera rendue disponible à l'été 2022. On attend de nouveaux monstres, une nouvelle région et un nouvel arc narratif.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

On pourra aussi noter les apparitions de Star Wars : Knights of the Old Republic, qui débarque sur Nintendo Switch (attention ce n'est pas le remake prévu sur PS5), d'une nouvelle extension pour Hyrule Warriors et pour Mario Golf : Super Rush. Final Fantasy nous offre aussi Chocobo GP, un jeu de course à la Mario Kart, tandis qu'Insomniac Games a prévu de rendre Dying Light 2 accessible sur Switch via Cloud Gaming. Aussi, pour les amateurs de jeux rétros, un ensemble de jeux Megadrive et Nintendo 64 arrivent sur le Nintendo Store. Somme toute, nous avons eu le droit à une conférence bien chargée pour Nintendo, qui présage un avenir radieux pour la Nintendo Switch.