Nintendo Direct : où et à quelle heure visionner la conférence en direct ?

C'est le petit rendez-vous de ce début d'été pour les fans de Nintendo. L'éditeur star japonais nous offre ce mardi une émission consacrée aux futures sorties de ses éditeurs tiers. On vous résume l'essentiel.

[Mis à jour le 28 juin 2022 à 12h01] Absent à la Summer Game Fest 2022, Nintendo compte marquer son empreinte sur la saison estivale du gaming 2022. L'éditeur et constructeur japonais nous offre ce mardi une conférence entièrement dédiée au futures sorties de ses éditeurs tiers. Concrètement, il s'agit d'une vingtaine de minutes de direct, enchaînant trailers, annonces et surprises, au sujet des prochains jeux Nintendo. Alors non, on ne retrouvera pas les plus grandes licences de l'éditeur au menu, mais plutôt des sorties plus discrètes.

Quand voir le Nintendo Direct ?

Si vous souhaitez assister à la conférence en direct, l'entreprise nipponne vous donne rendez-vous le mardi 28 juin 2022 à partir de 15h. La conférence devrait durer plusieurs dizaines de minutes, durant lesquelles vous pourrez apercevoir des trailers et des informations sur les prochaines petites sorties Nintendo en 2022. Vous pouvez aussi visionner la conférence en direct depuis cet article, ou directement sur la page Youtube de Nintendo.

Que peut-on attendre du Nintendo Direct ?

Rendez-vous sur notre chaîne YouTube le 28/06 à 15:00 pour un nouveau #NintendoDirectMini: Partner Showcase d'environ 25 minutes centré sur les prochains jeux tiers à venir sur Nintendo Switch !



Abonnez-vous et activez les notifications : https://t.co/BEYCPZ5Rz8 pic.twitter.com/JsY58DfQQm — Nintendo France (@NintendoFrance) June 27, 2022

Vous savez où et quand visionner la conférence du Nintendo Direct, maintenant, il subsiste quelques interrogations quant à son contenu. Ces vingt-cinq minutes seront en effet dédiées aux éditeurs tiers de Nintendo, c'est à dire qu'il ne faudra pas y attendre de nouvelles des licences majeurs de l'éditeur nippon. Pas de Breath of the Wild 2 donc, mais plutôt des nouvelles de Tactic Ogre Reborn, Xenoblade Chronicles 3 et Splatoon 3.