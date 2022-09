Nintendo Direct : où visionner l'émission dédiée aux jeux Switch ?

Un nouveau rendez-vous nous a été donné par Nintendo ce lundi, un Nintendo Direct d'un peu plus de quarante minutes à visionner en direct avec Linternaute.

[Mis à jour le 12 septembre 2022 à 16h42] Nintendo n'a pas été extrêmement présent lors des festivités estivales du jeu vidéo, préférant réserver ses annonces à ses propres évènements. La bonne nouvelle, c'est que cet évènement arrive imminemment sous peu, avec un prochain Nintendo Direct prévu pour le mercredi 13 septembre à 16h00. Une diffusion d'une quarantaine de minutes qui devrait être entièrement dédiée aux sorties hivernales du studio. On ne devrait donc pas attendre de nouvelles de titres très attendus comme Breath of The Wild 2

Et bien la réponse à cette question est assez courte, vous pouvez le visionner en live juste ci-dessous (lien vidéo à venir), où directement sur la page YouTube officielle de Nintendo.

Comme souvent, on peut légitimement se poser des questions sur ce que Nintendo compte nous présenter ce mardi après-midi. Beaucoup de rumeurs folles circulaient sur le retour de Breath of The Wild 2 sur le devant de la scène, un peu plus d'un an après son dernier trailer, mais il semblerait que Link et Zelda ne réapparaissent pas de sitôt. Nintendo continue de cultiver le mystère autour de ce titre extrêmement attendu des fans, prévu on le rappelle pour courant 2023. Cependant, quarante minutes de diffusion représente un sacré paquet d'infos et de trailer, alors pourquoi pas espérer un retour de nos héros d'Hyrule ?

Pour ce qui est du reste de l'actualité, on peut logiquement assumer qu'il sera question de Splatoon 3 demain. Le jeu est actuellement en train de cartonner au Japon et représente le meilleur lancement de l'histoire du studio avec pas moins de 3,45 millions d'exemplaires vendus en un week-end. Mais ce n'est pas tout, avec l'arrivée de Mario + Les Lapins Crétins Sparks of Hope et le prochain Pokémon Ecarlate et Violet, attendez-vous au retour de nos héros favoris qu'il soient moustachus ou électriques.