Call of Duty Warzone : les tricheurs fortement impactés par l'anti-cheat

La semaine dernière, Warzone se parait d'une nouvelle fonctionnalité destinée à enrayer la recrudescence de cheaters dans le jeu. Afin de créer un compte gratuit, chaque utilisateur doit associer un numéro de téléphone.

[Mis à jour le 18 mai 2020 à 15h36] Dans les faits, un service à double authentification a été mis en place dès lors qu'une personne crée un compte gratuit sur PC. La plate-forme est la plus touchée par les tricheurs, qui utilisent plusieurs logiciels illégaux afin de voir à travers les murs ou encore d'obtenir une visée automatique. Alors que certains mettaient en doute l'efficacité d'une telle mesure, qui pouvait être contrée en utilisant des générateurs de numéros temporaires, il semble qu'elle porte déjà ses fruits.

Sur le site Reddit, un cheater a récemment mis en garde d'éventuels acheteurs de logiciel de triche. Selon lui, la nouvelle mesure de sécurité, qui nécessite un numéro de téléphone, ne permet plus de rendre le logiciel efficace. Ce topic a depuis été fermé, mais il avait atteint plus de 15 000 votes positifs. Bien évidemment, il existe encore de nombreux cheaters qui gâchent l'expérience de jeu des gamers. Cependant, un certain nombre de logiciels sont désormais devenus totalement obsolètes.

Également, depuis plus d'une semaine, les joueurs suspectés de triche, avant d'être définitivement bannis, sont envoyés dans les mêmes parties multijoueurs. Ce système de matchmaking, que certains pourraient juger discriminatoire, a néanmoins le mérite de rapidement évacuer le problème de triche.

La double authentification pour lutter contre le cheat

Dans le cadre d'une mise à jour de sécurité, une nouvelle condition est incluse pour les joueurs de la version free to play sur PC. Il est nécessaire de remplir l'authentification obligatoire à deux facteurs pour lancer le jeu. À noter que cette condition ne concerne pas les joueurs qui lancent Warzone depuis Call of Duty Modern Warfare. Également, cela n'inclut pas les versions des consoles Xbox et PlayStation. Comme nous l'avons vu au cours des dernières semaines, le cheat est bien plus répandu sur PC, sans surprise. Des vagues de bannissement ont eu lieu, mais le fait que le jeu soit gratuit ne fait que retarder le problème.

Ainsi, comme pour Counter Strike Global Offensive, la stratégie adoptée est de faire valider chacun des comptes gratuits par le biais d'un numéro téléphonique. Dans les faits, vous devez désormais rentrer votre numéro, recevoir un SMS contenant un code unique, et valider votre compte de cette façon. Bien évidemment, vous ne pourrez pas réutiliser votre numéro de téléphone sur un autre compte. Avec plus de 60 millions de joueurs, Warzone essaie coûte que coûte de réduire le nombre de tricheurs, qui utilisent les logiciels de visée automatique qui leur permettent de voir à travers les murs.

Pour l'instant, cette obligation ne concerne que les joueurs sur PC, mais elle devrait considérablement compliquer le processus de création de nouveaux comptes pour les tricheurs, puisqu'ils devront également acquérir un numéro à chaque fois qu'ils seront exclus. Toutefois, cela ne pourrait pas suffire sur le long terme : il existe de nombreuses solutions alternatives pour générer des numéros de téléphone portable temporaires.

Security Update: We have initiated two-step SMS authentication for new #Warzone PC users, who log in as free to play as another step to provide an additional layer of security for players. — Infinity Ward (@InfinityWard) May 12, 2020

Une nouvelle zone disponible

Depuis la sortie de Warzone en mars dernier, les joueurs ont eu le temps d'apprivoiser l'énorme carte qui accueille 200 joueurs à chaque partie. Cependant, comme tout bon Battle royale, cette dernière sera régulièrement soumise à des modifications. Selon le développeur Taylor Kurosaki d'Infinity Ward, des indices sont déjà distillés sur la carte actuelle, et bon nombre de joueurs ont découvert "une toute nouvelle partie qu'ils n'ont pas encore visitée". D'après lui, la saison 4 permettra de voir davantage de "désolation", et "les choses vont devenir de plus en plus désespérées". Bref, tout cela sonne comme une refonte assez considérable de l'environnement, ou à minima dans la nouvelle zone. Il pourrait y avoir une mue progressive vers une zone plus déstructurée, plus apocalyptique.

Pour l'heure, il s'agit d'une nouvelle zone sur la carte. Ainsi, nous parlons bien d'une expansion, plutôt que d'une refonte de zones existantes. Dans le même temps, Kurosaki a expliqué que de nouveaux opérateurs seront disponibles pour les joueurs, d'ici les prochains mois. Les détails de leur mode de fonctionnement sont encore inconnus, et devraient être distillés au cours des prochaines semaines par le biais des comptes officiels. Puisque la carte va s'agrandir, on peut également imaginer que le nombre total de joueurs, aujourd'hui à 200 par partie, pourrait passer à 250. Quoi qu'il en soit, rendez-vous le mercredi 3 juin pour le lancement de la Saison 4 de Warzone !

Le battle royale fait le plein de nouveautés

Tout d'abord, à l'instar de chacune des mises à jour, une série de correctifs est apportée au titre. Une dizaine de bugs sont corrigés, que ce soit vis-à-vis du matériel sur PC, ou bien directement dans le jeu. La mise à jour corrige également divers abus et problèmes de dépassement de limites de la carte (glitchs). Toutefois, la grande nouveauté du patch est l'ajustement de la taille et de la vitesse de la propagation du cercle (ou tempête) dans les parties. Pour les joueurs, cela nécessitera un certain temps d'adaptation.

Une autre nouveauté de taille est l'ajout d'une sacoche d'armure (Armor Satchel). Cette dernière vous permet de transporter jusqu'à 8 plaques, contre 5 auparavant. Elles ne disparaîtront pas avec la mort d'un joueur, puisque son assaillant la ramassera automatiquement. Vous pouvez les trouver dans les lieux à butin classique. Par défaut, elles ne contiennent pas de plaques. Cependant, vous pourrez augmenter votre quantité maximale de transport. Enfin, le dernier ajout majeur est le nouveau Contrat "Most Wanted". En le sélectionnant, vous devenez une cible pour la totalité des adversaires. Cet énorme risque vous permet cependant de bénéficier d'un grand avantage : pouvoir déclencher une réanimation de l'ensemble de vos coéquipiers ! De quoi pimenter l'expérience, et surtout tenter le tout pour le tout afin de gagner la partie.

Les cheaters opposés les uns contre les autres

C'est un développeur de Call of Duty : Modern Warfare qui a divulgué la nouvelle sur Twitter. Il s'est notamment confié sur les plans pour remédier à l'afflux de cheaters (ou tricheurs) dans le mode battle royale du jeu, Warzone. À compter de cette semaine, le système de matchmaking contrôlera et associera les tricheurs présumés dans les mêmes lobbys, de manière à ce qu'ils s'affrontent. Évidemment, la situation pourrait virer au cauchemar si un utilisateur ne triche pas, mais que le jeu estime le contraire. On ne sait pas encore si le jugement sera effectué par une intelligence artificielle ou par les modérateurs. Régulièrement, le développeur Infinity Ward s'efforce d'informer sa communauté de l'ensemble des efforts qu'il entreprend afin de lutter contre les cheaters. Désormais, quand une personne suspecte que vous avez dénoncée a été bannie, vous en serez notifié.

Plus globalement, le développeur déclare avoir "déployé des mises à jour de sécurité supplémentaires" et "augmenté les ressources des équipes techniques, des studios et des services de surveillance" à partir de cette semaine. Et "sous peu", Infinity Ward va ajouter une option permettant de signaler plus facilement des joueurs, directement depuis les Killcams et la vue du mode spectateur. Les joueurs de l'ensemble des plateformes subissent les effets néfastes des cheats, étant donné que le jeu est en crossplay. Les mises à jour à ce propos sont essentielles vis-à-vis du succès du jeu. La semaine dernière, on a appris que les joueurs sur console désactivaient de plus en plus le crossplay, afin d'échapper aux nombreux cheaters présents sur de la version PC du jeu.

Les squads de 4 joueurs sont enfin disponibles

À son lancement, Call of Duty Warzone ne proposait que des équipes composées de trois joueurs. Si vous n'aviez pas de partenaires, le jeu vous en octroyait deux d'office. Quelques semaines après, il était possible de lancer une partie en solo, à la manière d'un Fortnite. Le mode se pare d'un nouveau mode très demandé, les équipes de quatre joueurs.

Ce n'est pas le seul ajout de cette nouvelle saison. Des nouvelles armes et skins sont proposées, afin de rafraîchir l'expérience de jeu et d'apporter du contenu inédit. On retrouve par exemple des versions silencieuses sur l'ensemble des types d'armes. Comme d'habitude, le contenu payant est entièrement cosmétique. Ces nouveautés en termes d'arsenal seront trouvables directement dans les boîtes de ravitaillement en début de partie.

Les développeurs avaient également annoncé vouloir mettre en place des parties avec davantage de joueurs. La limite est repoussée à 200 utilisateurs en temps réel, et surtout avec des escouades de cinq à six joueurs. Bref, Warzone promet de se différencier de la concurrence de par son incroyable bagage technique. À terme, il y aura beaucoup d'options, et les instants se compteront par dizaines de milliers. Heureusement, la communauté ne cesse de grandir, avec plusieurs millions de membres !

Comment gagner rapidement de l'XP ?

Le moyen le plus rapide pour gagner beaucoup d'XP en un temps limité est d'accomplir les missions et les défis. Dans Call of Duty Warzone, vous avez l'occasion de remplir des tâches quotidiennes sans réelle difficulté. Il peut s'agir de lancer quelques parties dans un mode de jeu donné, ou d'effectuer une action particulière. Si certaines besognes sont plus ardues que d'autres, il est tout à fait possible de les réaliser quotidiennement et d'amasser une grande quantité d'expérience. Attention toutefois, puisque les missions, elles, sont limitées à un type de jeu propre. Ainsi, une mission Warzone ne concernera que ce mode. Plus difficiles que les défis quotidiens, elles offrent en conséquence des récompenses plus importantes.

N'hésitez pas à jouer au mode Pillage. Si les missions sont restreintes à un seul mode, l'XP générale, elle, est acquise dans les deux. Si vous avez essayé le titre dans sa globalité, vous savez que le mode Pillage vous permet logiquement de tuer plus d'adversaires, de gagner plus d'argent et donc de récompenses et d'expérience. Ainsi, même si une victoire vous offre moins de points d'expérience en Pillage qu'en mode Warzone, vous ressortez gagnant sur le long terme. D'ailleurs, même si vous ne tuez personne au cours d'une partie dans le Battle royale, sachez que vous gagnerez tout de même pas mal d'expérience. En effet, vous recevez de XP en fonction du nombre de joueurs (ou d'équipes) restants.

En ce qui concerne l'expérience relative aux armes, il n'y a pas de secret. La meilleure façon de les améliorer est de tuer le maximum d'ennemis avec chacune. Il est essentiel de ne pas jouer avec plusieurs armes différentes. Essayez de rester avec une seule, dans chacune de vos parties. Les divers fusils se trouvent assez facilement dans les caisses, cela ne posera donc pas un problème.

Bientôt des parties de 200 joueurs

Infinity Ward, le développeur de Call of Duty Warzone s'est exprimé sur le récent succès du nouveau venu dans l'univers des jeux battle royale. Il semble que les ambitions soient de mise puisque des améliorations seront apportées "un peu plus tard". On retient surtout l'ajout de 50 joueurs, faisant monter le total à 200. Une première pour une partie "classique", qui réunira donc sur une seule map deux fois plus de joueurs que sur Fortnite, PUBG ou Apex Legends. Patrick Kelly, le co-directeur du studio explique que cette nouveauté est déjà en cours de développement.

En savoir plus

Call of Duty Warzone se dévoile

S'il reprend le fonctionnement basique du mode de jeu le plus populaire de ces dernières années, Call of Duty Warzone propose des nouveautés intéressantes. Une obligation quand on veut se démarquer d'une concurrence acharnée et désormais plus que fournie. Pour rappel, Call of Duty Warzone est issu du jeu Call of Duty: Modern Warfare. Cependant, il s'agit d'un standalone, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de posséder le jeu d'origine pour y jouer. Également, à l'instar de beaucoup d'autres jeux battle royale, il est gratuit.

Pour autant, ce n'est pas uniquement un BR, puisqu'un autre mode baptisé "Pillage" est disponible. Dans ce dernier, le joueur qui termine la manche avec le plus d'argent est désigné comme vainqueur. Pourtant, c'est bien sa fonction de battle royale qui est plébiscitée. Cette dernière propose des batailles époustouflantes comprenant 150 joueurs sur la même carte. Contrairement au premier essai Blackout, l'esprit Call of Duty et surtout son gameplay y sont bien plus ressentis par le joueur. Les joueurs sont donc largués sur une carte avec pour objectif de rapidement récupérer armes et équipements. Une "zone" se resserre progressivement, ce qui oblige le joueur à affronter les survivants au centre de la carte.

Comment est la carte ?

La map de Call of Duty Warzone est énorme. Alors que la plupart des battle royale se limitent à 100 participants, Warzone mise sur un plus grand nombre, avec 150 joueurs. Pourtant, à aucun moment le joueur ne ressent une sensation de congestion. Contrairement aux modes solo et en équipe de 4 que l'on retrouve chez les concurrents, on voit ici l'apparition d'équipes de trois joueurs. Ainsi, on assiste à des parties où 50 équipes en trio s'affrontent. Certains regrettent cette unique possibilité. Vous avez le choix de ne pas faire équipe avec d'autres joueurs, mais dans ce cas, vous serez quand même opposé à des trios de joueurs. Rappelons que le jeu vient de sortir, et qu'il n'est pas exclu, à l'avenir, que ces autres possibilités arrivent. On sait que le mode "solo" est particulièrement apprécié sur Fortnite, par exemple.

Here's the Call of Duty: Warzone map with each location named.



Where will you be dropping first? | https://t.co/JVi77agEY8 #CODWarzone pic.twitter.com/Yt6dkkneTS — Call of Duty News (@charlieINTEL) March 9, 2020

Un nouveau système d'équipements

C'est peut être la plus grande avancée par rapport à Blackout, et à bien d'autres jeux battle royale. Le système de loot d'objets et d'équipements, mais également celui d'armure est considérablement repensé et allégé dans Call of Duty Warzone. Le titre veut réduire le temps de recherche d'équipements, afin de pouvoir proposer un maximum d'actions et une plus grande égalité entre les combattants.

Des armures sont disponibles et servent à réduire les dégâts occasionnés par les balles. Il n'y a aucune variante de niveau de protection, contrairement à BlackOut (qui en possédait 3). En début de partie, chaque joueur débarque avec 100 points de vie et 2 plaques d'armure. Vous pouvez en équiper 3, au maximum. Cela permet d'augmenter la vitalité de chacun jusqu'à 250 unités. Enfin, le système de régénération de vie est présent, ce qui signifie qu'il n'y a pas de bande ou de balise de soin comme dans un Fortnite.

Warzone n'utilise pas un système de sac à dos, ce qui évite de devoir se précipiter pour en trouver un quand on arrive dans la partie (le jeu s'aligne donc sur Fortnite). Vous disposez de deux emplacements pour les armes, d'un emplacement pour l'équipement "tactique" et d'un autre pour l'équipement "létal".

Plusieurs véhicules sont disponibles. On retrouve des quads, des hélicoptères ou encore des 4X4. À noter que plusieurs d'entre eux ont 4 places, alors que les équipes ne sont formées que de trois joueurs. On peut donc logiquement s'attendre à ce que de nouvelles compositions d'équipes arrivent avec le temps.

4 nouvelles armes sont disponibles

C'est la première mise à jour qui apporte du contenu conséquent. A la mi-mars, nous avons pu apercevoir une grosse update qui introduisait le mode solo, mais ne changeait rien à l'arsenal des joueurs. Disponible depuis la fin du mois de mars, ce patch concerne autant Call of Duty Modern Warfare que le battle royale Warzone. Pour le premier, une nouvelle carte 6vs6, et pour le second quatre armes inédites et un Opérateur. Ce dernier se nomme Talon, et il est disponible dans un pack incluant deux plans d'armes légendaires.

Pour les nouvelles armes à proprement parler, on retrouve d'abord le 725, un fusil à pompe qui était déjà présent dans Modern Warfare. Ce dernier était extrêmement puissant à sa sortie, et les joueurs avaient réclamé un nerf. La deuxième arme inédite qui arrive est la carabine MK2, véritable classique dans la franchise. Les développeurs ont voulu cibler tous les types de gameplay, puisque un nouveau fusil de précision, l'EBR-14 fait son apparition. Enfin, la quatrième arme est un Desert Eagle, le .50 GS. Ces quatre armes peuvent être trouvées comme butin au sol.

Un jeu gratuit sur PC, PS4 et ONE ?

Le jeu est disponible en téléchargement sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Il semble cependant que vous deviez impérativement télécharger jusqu'à 100 Go de données, soit le jeu original, même si vous ne souhaitez accéder qu'au mode battle royale. Si vous possédez déjà Modern Warfare, le téléchargement se réduit à 22 Go. Warzone ne nécessite pas d'abonnement PS Plus sur PS4, mais nécessite bien le Xbox Live Gold sur Xbox One. Le cross-play est activé, ce qui signifie que des joueurs PC seront directement confrontés aux possesseurs d'Xbox ONE et PS4.

Un succès assourdissant

Le cap des 15 millions de joueurs

Après avoir initialement annoncé que 6 millions de joueurs avaient essayé la nouvelle déclinaison de Modern Warfare en 24 heures, voilà qu'un nouveau tweet vante le succès insolent de Warzone. En quatre jours, le titre a attiré 15 millions de joueurs. Un nouveau cap dépassé, synonyme d'une solide dynamique pour un titre qui concurrence désormais Fortnite.

Si le succès est autant au rendez-vous, c'est surtout en raison des nombreuses innovations que le jeu propose. Des missions sont proposées en pleine partie, le système d'argent reprenant le mode survie de MW3 permet une plus grande liberté, ou encore le système de Goulag... le tout en reprenant ce qui a fait le succès des battle royale, notamment au niveau du gameplay. Une alchimie payante, pour le moment.

À titre de comparaison, Apex Legends avait attiré 10 millions de joueurs en trois jours, quand Fortnite en recensait autant en deux semaines. Pour ce dernier, le cap des 20 millions avait été dépassé en six semaines. Bref, Warzone bat des records, même s'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions.

Warzone has passed 15 million players now. pic.twitter.com/2PaC4MTkvG — Call of Duty News (@charlieINTEL) March 14, 2020

Le cap des 30 millions de joueurs

Une véritable prouesse et un record, qui dépasse largement le départ de ses principaux concurrents Fortnite et Apex Legends. Lancé depuis le 10 mars, le battle royale d'Activision ne cesse d'attirer des joueurs et s'est parfaitement intégré dans le secteur concurrentiel de ce genre de jeux.

Le confinement général de bon nombre de sociétés, en raison de la pandémie mondiale de coronavirus a évidemment aidé à un tel départ canon. Mais plus que jamais, le battle royale affiche une dynamique record. Pour rappel, Apex Legends avait réuni 25 millions de joueurs après sa première semaine de lancement, en février 2019. Un nouveau mode solo est disponible depuis quelques jours sur le jeu, de quoi satisfaire une demande croissante des joueurs. Certains attendent désormais des équipes de 4 ou 5 joueurs.

Over 30 million of you have dropped in to play #Warzone. Thank you to this amazing community .



Jump in and play for free now. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/KFKhb8CNNK — Call of Duty (@CallofDuty) March 20, 2020

Le palier des 50 millions de joueurs a été franchi

Un mois seulement après la sortie du Battle royale Warzone, Activision a confirmé avoir dépassé la barre des 50 millions de personnes ayant joué au jeu. Il s'agit là d'un énorme succès, qui trouve sa source sur une multitude de plates-formes : PC, PlayStation 4 et Xbox One. Dans le même temps, et c'est certainement sa plus grande prouesse, le titre s'ait frayé une place au milieu d'un secteur ultra concurrentiel, composé de Fortnite, Apex Legends et PUBG.

Over 50 million players.



Thank you #Warzone players for dropping in with us. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/is2kpgRq6U — Call of Duty (@CallofDuty) April 10, 2020

Chronologie des modes ajoutés

Le mode solo est désormais disponible

À son lancement, Warzone ne proposait des parties qu'avec des gens en trios. Cela permettait de faire s'affronter 50 équipes de trois, qui pouvaient se former entre amis, ou bien avec des inconnus. À la demande des joueurs, un mode solo est enfin disponible depuis ce mardi 17 mars, soit une semaine après la sortie du jeu. Il y aura donc 149 joueurs à affronter en solo. À l'instar des trios, il sera possible de revenir dans la partie, même si vous êtes éliminé, en utilisant le mode Goulag.

Cette mise à jour s'accompagne d'une correction de divers bogues, qui concerne autant le Battle royal que le jeu d'origine. Arme bloquée, correction de textes qui s'affichaient mal à l'écran ou liés au système monétaire, les nombreux retours des joueurs permettent des corrections rapides. Également, les kills sont désormais attribués au joueur qui a mis à terre la victime ennemie, et non à celui qui la termine.

Partez à l'assaut de Verdansk en solitaire.



Le mode Solo est désormais disponible dans #Warzone. pic.twitter.com/vDR2BSSoNt — Call of Duty France (@CallofDutyFR) March 17, 2020

Les joueurs désactivent le crossplay à cause des cheaters

Call of Duty: Warzone est un succès incontestable. Le battle royale rassemble dorénavant plus de 50 millions de joueurs. L'un des aspects les plus importants du titre est de pouvoir jouer en crossplay. Cela signifie qu'il est possible de réunir des joueurs PC avec des joueurs Xbox One ou PS4. Dans les faits, cela permet de grouper sur les mêmes serveurs des millions de joueurs, et de réduire considérablement le temps de recherche pour trouver une partie. Rappelons que ces dernières comprennent 150 joueurs, soit 50 de plus que son concurrent Fortnite. Malheureusement, et comme c'est le cas pour de nombreux jeux, les tricheurs n'ont pas tardé à sévir sur PC.

Vision à travers les murs, visée automatique, armes ne souffrant pas de recul, beaucoup de logiciels de triche ont vu le jour au cours des dernières semaines. Activision et Infinity Ward en sont conscients, et ont déjà déclaré avoir banni plus de 70 000 joueurs à travers le monde, à la date du 13 avril. Malheureusement, il semble que ce ne soit pas suffisant, et que l'expérience de jeu en prenne un coup. Sur Internet, on retrouve plusieurs témoignages et vidéos de joueurs qui en ont assez. Vous pouvez les retrouver ci-dessous. Et tristement, l'une des solutions, à court terme, de la part des joueurs sur console, est de désactiver le crossplay. C'est loin d'être idéal pour les amis qui souhaitent jouer ensemble, mais on remarque que de plus en plus de personnes choisissent de se passer d'une des fonctionnalités majeures du titre, pour jouer convenablement. Logiquement, les temps de chargement sont un peu plus longs. Si ces derniers dépassent une certaine durée, le jeu va automatiquement élargir la région géographique, afin de trouver plus de joueurs. Malheureusement, cela signifie aussi que vous aurez de plus en plus de latence. À titre d'exemple, avec le crossplay, on trouve généralement une partie au bout de 30 secondes sur PS4, ce qui passe à trois minutes quand on désactive cette fonctionnalité.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Mais que peut bien faire le studio de Call of Duty Warzone ? Contrairement aux autres jeux de la licence, celui-ci est une déclinaison gratuite. Si un tricheur se voit bannir, il peut tout simplement recréer un compte gratuit, et rejouer sans problème. Quelques solutions ont émergé sur les forums, comme le fait de devoir relier son compte à un numéro de téléphone unique. C'est notamment une réponse pratiquée pour les parties classées de Counter Strike Global Offensive. D'autres estiment qu'il faut revoir le crossplay, de façon à le proposer uniquement pour les joueurs Xbox et PS4. Pour le moment, Activision n'a pas communiqué sur d'éventuelles prochaines mesures.