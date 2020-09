Bon plan Mario 3D All Stars : jusqu'à 15 euros de remise, où le commander ?

Les nouveautés Nintendo sont nombreuses en cette rentrée et le pack Mario 3D All Stars cartonne sur la Switch. Difficile de le trouver en ligne ? Plusieurs sites proposent pourtant des offres alléchantes sur ce jeu vidéo qui s'annonce comme l'une des stars de la fin d'année 2020.

Super Mario 3D All Stars débarque sur Nintendo Switch et la ruée attendue a bien lieu ! Nostalgique des anciennes aventures de Mario, de Nintendo 64 de votre enfance ou de votre adolescence ? C'est le moment de craquer et de vous offrir une bonne dose de souvenirs vidéoludiques ! La firme japonaise vient de dévoiler ce jeu pour Nintendo Switch qui rassemble trois opus mythiques de la franchise : Super Mario 64, sorti en 1997, Mario Sunshine qui a fait les beaux jours de la GameCube et Super Mario Galaxy, devenu l'un des classiques et un des jeux vedettes de la Wii à sa sortie en 2007. L'annonce de cette sortie, programmée le 18 septembre prochain, a déjà créé l'impatience des fans, d'autant qu'il est prévu en série limitée jusqu'au printemps prochain. De quoi le transformer en véritable objet collector.

Super Mario 3D All Stars Nintendo Switch Fnac 54,99 € Voir

Boulanger 59,99 € 54,99 € Voir

15 euros crédités sur votre carte Fnac !

Vous souhaitez le commander avant sa sortie ? C'est possible sur de nombreux sites en ligne comme Cdiscount qui le propose en édition limitée à 52 euros (voir l'offre). Mais il y'a mieux. Le site de la Fnac propose une offre spéciale à ses adhérents. Si vous possédez la carte Fnac, l'achat de Super Mario 3D All Stars permet de profiter d'un crédit de 15 euros automatiquement placé sur votre carte Fnac. De quoi en profiter pour compléter votre achat, par exemple via le nouveau kit Mario Kart Live : Home Circuit également récemment sorti.