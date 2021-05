Playstation Days of Play : les soldes à ne pas rater sur PS4 et PS5

Les Days of Play de Playstation 2021 ont débuté le 18 mai dernier, le moment est venu de faire le point sur cet évènement majeur et les soldes à retenir.

Après le lancement de la Playstation Player Celebration, et le weekend multijoueur gratuit du 22 au 23 mai, les Days of Play 2021 de Playstation passent dans leur troisième phase : deux semaines de soldes sur une sélection de jeux du Playstation Store. Les vétérans de la PS4 ainsi que les chanceux ayant pu mettre la main sur la PS5 pourront bénéficier de ces offres plutôt alléchantes du 26 mai au 9 juin. Alors quels jeux et à quel prix ? Nous avons listé pour vous les meilleures offres disponibles :

PS4 :

Call of Duty Black Ops Cold War : 41,99 € 69,99 €

The Last of Us Part II : 30,09 € 69,99 €

€ Assassin's Creed Valhalla : 41,99 € 69,99 €

€ GTA V édition Premium : 14,69 € 34,99 €

€ Red Dead Redemption 2 : 24,59 € 59,99 €

Ghost of Tsushima : 39,89 € 69,99 €

Sekiro Shadows Die Twice GOTY edition : 34,99 € 69,99 €

PS5 :

Call of Duty Cold War Pack Cross-Gen : 46,49 € 74,99 €

€ Assassin's Creed Valhalla : 41,99 € 69,99 €

€ Demon's Soul : 69,59 € 79,99 €

€ Mortal Kombat 11 Ultimate : 29,99 € 59,99 €

€ NBA 2K21 Next Gen : 29,99 € 74,99 €

Vous pouvez toujours consulter le reste des offres ici.

Le 2e défi de la PlayStation Player Celebration est en ligne :

Jouez 2,9 millions de parties

Gagnez 8,5 millions de trophées

Débloquez ces avatars de personnages iconiques



A vous de jouer ! pic.twitter.com/fJDpJxpc32 — PlayStation France (@PlayStationFR) May 25, 2021

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Petit rappel, la Playstation Player Celebration est toujours en cours. Il s'agit d'un évènement permettant aux joueurs du monde entier de participer à différents challenges communautaires dans le but de gagner des prix. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore pris le temps de vous y inscrire, vous pouvez le faire ici et ce jusqu'au 31 mai, la compétition prenant fin le 7 juin. Pour rappel, vous n'avez pas besoin d'être membres PS Plus y pour participer, la compétition est ouverte à tous les joueurs.