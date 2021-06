Final Fantasy 7 Remake Intergrade : ce qu'il faut savoir sur la version PS5

Final Fantasy 7 Remake Intergrade arrive enfin sur Playstation 5. Le titre à succès de Square Enix s'offre une nouvelle beauté et du nouveau contenu. Alors quoi de neuf ? On vous résume tout.

[Mis à jour le 10 juin 2021 à 16h40] La série de jeux Final Fantasy continue d'occuper le haut de l'affiche. Après un remake de Final Fantasy 7 sorti le 10 avril 2020 sur PS4 et acclamé par les joueurs et la critique, Square Enix offre une autre version à FF7 cette fois pour la Playstation 5. Il est vrai qu'il aurait été bien dommage qu'un titre de cette qualité ne profite pas de la pleine puissance de la dernière console de Sony. Des graphismes améliorés, mais aussi un nouvel arc narratif et bien d'autres nombreuses nouveautés attendent les heureux propriétaires de la très demandée console. Alors quoi de neuf dans Final Fantasy Remake Intergrade ?

Final Fantasy, c'est une franchise que tout le monde connaît, avec près de 15 opus différents. Final Fantasy 7 est sorti en 1997. Il s'agit d'un jeu légendaire qui s'est écoulé à l'époque à près de 10 millions d'exemplaires. C'est donc tout logiquement que Square Enix a décidé de sortir une version remasterisée, Final Fantasy 7 Remake, le 20 avril 2020 sur Playstation 4. Cette version a elle même été remasterisée pour la Playstation 5, et a donné le jour à Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Alors que propose Final Fantasy 7 Remake Intergrade ? Ce que l'on a pu voir d'impressionnant c'est surtout ses graphismes avec des visuels mis au goût du jour, en 4K 60 fps sur PS5. Les fans pourront aussi apprécier l'extension de l'univers de Final Fantasy 7 avec un nouvel arc narratif nommé Intermission centré sur le personnage Yuffie et de nouveaux combats de boss.

Si vous possédez déjà Final Fantasy Remake sur PS4 et que vous avez la chance de posséder une PS5, vous pourrez gratuitement mettre à jour votre version du jeu. Il faudra par contre acheter Intermission, le nouveau chapitre sur Yuffie qui est, lui, vendu séparément. En revanche, si vous avez obtenu Final Fantasy 7 Remake grâce à votre abonnement Playstation Plus, vous ne serez pas éligible à cette mise à niveau gratuite. Il faudra donc sortir la carte bleue, ou profiter du remake original PS4 sur votre PS5 grâce à la rétrocompatibilité.

On sait déjà que le contrat d'exclusivité entre Square Enix et Sony concernant Final Fantasy 7 Remake a touché à sa fin en avril 2021. Si l'on prend pour appui ce que la compagnie nipponne fait habituellement de ses jeux, il n'y a aucune raison que le jeu ne sorte pas prochainement sur PC et consoles Xbox. Logiquement, les amateurs de produits Microsoft n'auront donc à patienter que quelques mois avant de pouvoir replonger dans les aventures de Cloud et du groupe AVALANCHE. Ces deux versions devraient aussi bénéficier des nouveaux contenus introduits dans la version PS5, sauf preuve du contraire.

