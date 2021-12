Call of Duty Warzone : à quelle heure découvrir la nouvelle map Warzone Pacific ?

Une nouvelle année commence pour le plus célèbre des Battle Royale. Call of Duty : Warzone se voit profondément bouleversé par son inclusion dans l'univers de Call of Duty : Vanguard, avec l'arrivée d'une toute nouvelle carte, Caldera. Date et heure de lancement, contenu du patch... On vous explique tout.

[Mis à jour le 07 décembre 2021 à 11h20] Verdansk vit ses dernières heures. La bonne vieille carte de Warzone a bien fait son temps et se retire après plus d'un an et demi de combats dans ses rues et ses forêts. Car les prochaines heures seront cruciales pour Warzone, le plus populaire des Battle Royale entre dans sa troisième année et marque le coup en virant vers une nouvelle époque et un nouveau terrain de jeu. Les jours prochains marquent en effet le lancement de Warzone Pacific avec l'arrivée de Caldera, la nouvelle carte qui remplace Verdansk et transporte Warzone au beau milieu d'une Île du Pacifique pendant la Seconde Guerre Mondiale. Une nouvelle saison, une nouvelle carte et un anti-cheat pour un patch de taille, dont on vous explique tout en détail.

C'est bien le pilier central de la mise à jour Warzone Pacific. Caldera, la nouvelle carte de Warzone arrive d'ici quelques heures, selon un calendrier précis que l'on vous détaille. Les préchargements du patch et de la carte commencent dès le mercredi 8 décembre à 6 h du matin (heure française). Les serveurs seront par la suite inaccessible pendant le déploiement de Warzone Pacific et ce pendant 24 heures jusqu'au jeudi 9 décembre à 6 h du matin (heure française). A cette date, les joueurs possédant Call of Duty : Vanguard pourront se lancer en accès anticipé sur les plages de Caldera, tandis que les autres devront patienter encore 24 heures (Rebirth Island sera tout de même disponible pour tous pendant ce laps de temps). Le lancement officiel de Warzone Pacific aura donc lieu le vendredi 10 décembre à 6 h du matin (heure française) pour tous les joueurs.

Raven Software et Activision ont déjà publié la feuille de route de la saison 1 de Warzone Pacific. Une roadmap très chargée pour une première saison qui risque bien de rameuter beaucoup d'anciens joueurs avides de nouveautés (et d'un anti-cheat !). En effet, l'intégration de Warzone dans l'univers de Vanguard peut susciter quelques interrogations techniques, tant le projet est lourd. Il s'agit de transférer les mécaniques et le moteur graphique de Vanguard dans le Battle Royale, ainsi que ses assets (armes, véhicules, bâtiments, opérateurs). Des changements très lourds pour les joueurs habitués à Verdansk, puisqu'ils devront s'adapter à une nouvelle carte, de nouvelles mécaniques de combat et bien plus.

La roadmap de la saison 1 de Warzone Pacific © Activision

Outre une toute nouvelle carte, de tous nouveaux points d'intérêt et un nouveau Goulag, Warzone Pacific nous réserve bien d'autres surprises. L'apparition d'avion pilotables, par exemple, une première dans un Call of Duty, qui tenteront de contrôler les airs tout en évitant les tirs de DCA au sol. Un camion de transport et une jeep rejoignent la liste des véhicules disponibles, et sachez que les anciens véhicules seront toujours présents sur Caldera. Les joueurs profiteront aussi de nouveaux types de contrats et d'évènements publics inédits qui pimenteront leurs parties. Par ailleurs, le populaire mode Résurgence fait son grand retour.

Côté armes, l'intégration de Vanguard implique l'arrivée de plus d'une trentaine de nouvelles armes dans le Battle Royale, portant à plus de 150 le nombre d'outils létaux à votre disposition. Bien entendu, ces nouvelles armes sont issues de la Seconde Guerre Mondiale, mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours utiliser votre M4 ou votre MP5 de Modern Warfare ou de Cold War dans vos largages d'équipement. Parmi les mécaniques de tir inédites que l'on retrouvera dans Warzone Pacific, on devrait normalement découvrir le tir de couverture et la destruction de certaines surfaces, deux éléments introduits dans Call of Duty : Vanguard qui devraient rejoindre le Battle Royale.

Dans le Battle Pass, on trouve cette saison pas trois mais cinq armes entièrement gratuites, les trois premières à débloquer dans le Battle Pass gratuitement et les deux dernières à obtenir à travers des défis ou des plans d'arme. Ces cinq armes ne sont autres que le fusil d'assaut Cooper Carabine (à surveiller), le sniper semi-automatique Gorenko (à surveiller), la tronçonneuse Sawtooth à débloquer dans le Battle Pass et le pistolet mitrailleur Welgun ainsi que le Katana à obtenir en trouvant des plans d'arme et en complétant des défis. Il faudra aussi noter que Vanguard apporte avec lui la possibilité de fixer jusqu'à dix accessoires sur une arme, on ne sait pas encore comment cela impactera les armes de Cold War et de Warzone, mais cela pourrait bien bouleverser totalement les "métas".

A travers un message clair à l'attention des tricheurs, Activision a fait connaître ses objectifs détaillés concernant l'implémentation d'un anti-cheat dans Call of Duty : Vanguard. La bonne nouvelle, c'est que ce logiciel sera aussi inclus dans la transition de Warzone vers ce nouvel univers dès le 8 décembre. Concrètement, Vanguard arrive dans Warzone et apporte avec lui son anti-cheat, "Ricochet", qui sera l'un des piliers d'une nouvelle ère sans cheaters pour Warzone. Ce nouveau système sera implémenté dès l'arrivée de Warzone Pacific et sera composé de drivers qui contrôleront toutes les applications en relation avec Call of Duty Warzone. Activision précise bien que Ricochet sera obligatoire pour jouer au jeu dès sa sortie et qu'il ne sera actif que lors des parties de Warzone. Bien entendu, cet anti-cheat ne concerne que les joueurs PC.

L'autre élément central de Ricochet est aussi la collecte de données, et la communication avec les joueurs. Il sera toujours possible de signaler les comportements suspects en jeu, une action essentielle pour Activision qui considère que l'apport humain peut aider son anti-cheat à évoluer avec le temps, en plus du machine-learning qui lui permettra d'adapter constamment ses réponses aux nouveaux logiciels de triche. Activision insiste aussi sur la protection des comptes, qui sont trop souvent victimes de piratage, au grand dam des joueurs qui perdent parfois des comptes valant parfois plusieurs centaines d'euros. Ricochet permettra justement de la renforcer, surtout si les joueurs activent l'authentification à double facteur sur le compte.