Call of Duty Warzone : à quelle heure découvrir la saison 5 du jeu ?

Warzone souffle son ultime bougie avec sa cinquième et dernière saison Last Stand. Cette nouvelle arrivée de contenu nous a été dévoilée en détail, et promet un bouquet final de toute beauté au Battle Royale d'Activision.

[Mis à jour le 22 août 2021 à 10h59] Avec sa quarantaine de millions de joueurs et joueuses actifs, Call of Duty : Warzone reste toujours l'un des jeux les plus populaires du monde. Le Battle Royale du géant Activision-Blizzard sorti en 2019 nous offre une cinquième nouvelle saison de contenu en jeu, finement nommée "Last Stand". En effet, ce chapitre sera l'ultime passage du grand livre Warzone, avant l'arrivée du très attendu Call of Duty : Modern Warfare 2 en octobre et de son standalone Battle Royale Warzone 2.0 un peu plus tard dans l'année. En attendant, Warzone premier du nom compte bien partir en beauté avec sa nouvelle saison Last Stand, dont on vous explique tout.

Si vous êtes impatients de découvrir la nouvelle saison de contenu de Call of Duty Warzone, sachez que Last Stand est prévue pour le 24 août prochain, et si l'on en croit les lancements de saison précédents du Battle Royale, le patch de mise à jour devrait être mis en ligne aux alentours de 18 h (heure française).

La roadmap de la saison 5 © Activision

Comme vous pouvez le voir sur cette Roadmap de la saison 5 Last Stand de Call of Duty : Warzone et Call of Duty : Vanguard, les additions de contenu en jeu sont multiples. Tout premièrement, la carte Caldera se verra profondément modifiée par l'éruption du volcan de Caldera Peak, qui créera un nouveau Point d'intérêt où les joueurs pourront s'affronter en évitant des coulées de lave. Par ailleurs, un nouveau Goulag sera proposé aux joueurs sur cette même Caldera.

Parmi les nouvelles armes que l'on pourra découvrir en jeu, on retrouve le pistolet-mitrailleur RA-225 pour les combats à courte portée, ainsi que le Revolver Valois et la mitrailleuse lourde EX1 pour les amateurs de gros calibres. Au cours de la saison, ce sont le fusil d'assaut BP50 et la mitrailleuse LIENNA-57 qui rejoindront l'arsenal disponible en jeu. Pour ce qui est des modes de jeu, on pourra profiter du nouveau mode Last Call, une sorte d'immense Recherche et Destruction à deux équipes sur la carte du Battle Royale, mais aussi d'un mode Héros vs Villains plus tard dans la saison.