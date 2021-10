Call of Duty Warzone : la saison 6 est dispo, quelles nouveautés ?

100 millions de joueurs actifs, un chiffre étourdissant qui montre l'étendue de la popularité de Call of Duty : Warzone. Après un an et demi sur Verdansk, le battle royale lance sa saison 6, ultime chapitre de l'ère Cold War avant l'avènement et l'intégration de Call of Duty : Vanguard.

[Mis à jour le 07 octobre 2021 à 11h18] Warzone souffle la dernière bougie de l'ère Verdansk. La ville de Kastovie se retrouve défigurée par de nombreux changements en ce début de saison 6, et on s'attend à un adieu en beauté pour la vénérable carte du battle royale. L'ultime saison de la deuxième année de Warzone débute ce jeudi 7 octobre et apporte avec elle un nouveau passe de combat, de nouvelles armes et le tant apprécié évènement d'Halloween, The Haunting. Alex Mason fait son grand retour dans la série côté opérateurs tandis que des bunkers de la Seconde Guerre mondiale font leur apparition un peu partout sur la carte. Quoi de mieux avant l'arrivée de Call of Duty : Vanguard qui risque de bouleverser (en bien) notre bien aimé battle royale. Le patch en détail.

Les nouveautés de la Saison 6 de Warzone

La saison 6 de Warzone est arrivée ce jeudi 7 octobre à 6h du matin (heure française) et a changé à tout jamais le visage de Verdansk. La bien-aimée carte originale de Warzone, disponible depuis le lancement du Battle Royale free-to-play, se voit défigurée par des explosions dans le centre-ville et aux alentours du stade, tandis que de nouveaux bunkers de la Seconde Guerre mondiale font leur apparition un peu partout sur la carte. Côté Goulag, retour aux sources avec un changement de taille : les douches de la prison de Zordaya refont leur apparition. Une petite vague de nostalgie traverse la communauté des joueurs avec ce retour de la carte de 1 contre 1 originale de Warzone qui a toujours été, il faut se l'avouer, la meilleure.

La saison 6 de Warzone apportera aussi avec elle 5 nouvelles armes, un fusil-à-pompe, un fusil d'assaut, une hache de combat, un pistolet-mitrailleur et le duo marteau-faucille si cher à l'ex bloc de l'est. Vous pouvez consulter les armes en détail dans le diaporama ci-dessous. Côté opérateurs, Alex Mason, le protagoniste du premier Black Ops (oui, celui coincé sur une chaise dans le menu) fait son grand retour dans la franchise ainsi que Fuze, le démineur espagnol aux jambes d'acier. On note aussi l'arrivée de l'évènement "The Haunting" qui fêtera en jeu Halloween (c'est d'ailleurs dans The Haunting que vous pourrez débloquer le LAPA et le Marteau et la Faucille).

The Haunting débutera le 19 octobre prochain aux alentours de 19h (heure traditionnelle des patchs de Warzone). On ne peut pas encore savoir son contenu exact, mais on sait que Raven Software sait y faire avec les évènements terrifiants. On s'attend à un retour du mode zombies dans le battle-royale, et surtout, de la carte Verdansk de nuit. On pourra aussi y débloquer des récompenses, charmes, skins et une arme : la mitraillette LAPA. En tout cas, il va falloir prendre son courage à deux mains avant de plonger dans les ruines hantées de Verdansk une dernière fois.

Vanguard et ses nouveautés

C'était la grande nouvelle de cette fin d'été. Activision a officiellement annoncé la sortie de Call of Duty : Vanguard à travers un évènement dans Warzone. Ce nouvel opus marque un retour à la Seconde Guerre mondiale et sera intégré à Warzone similairement à Black Ops : Cold War. Raven Software sera en charge de cette intégration, qui comprendra de nouvelles armes et opérateurs, ainsi qu'un toute nouvelle carte et un anti-cheat, fonctionnalité très attendue par les joueurs. Bien entendu, les armes et opérateurs de Cold War et Modern Warfare devraient rester dans le jeu. Un coup de neuf qui ne fera pas de mal au plus célèbre des jeux Battle Royale, et qui devrait être déployé aux alentours du 5 novembre prochain. En attendant, rendez-vous à 26 minutes dans la vidéo ci-dessous pour en savoir plus sur l'avenir de Warzone.

Vous l'aurez compris, Warzone se déplace sur une nouvelle carte. Une Île située dans le Pacifique, colorée, recouverte d'une jungle luxuriante et vivante. De quoi dépayser les joueurs après plus d'un an et demi passé sur le terres désolées de Verdansk. Cette carte ne sera pas seulement un changement d'environnement pour Warzone, mais aussi un changement de moteur graphique. La sortie de cette nouvelle arène sera l'occasion de passer au moteur IW8 amélioré de Call of Duty Vanguard, de façon à faciliter l'intégration des armes et des mécaniques de la prochaine sortie d'Activision dans Warzone. Pas de panique, l'IW8 est le même moteur graphique que Modern Warfare, donc ce changement ne devrait pas trop impacter les performances en jeu.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Par ailleurs, cette nouvelle carte sera accompagnée d'un nouveau système d'anti-cheat. On le savait depuis un moment, Raven Software travaillait sur un moyen d'empêcher les utilisateurs de wallhack, aimbot et autres horreurs capables de ruiner l'expérience des autres joueurs. Et c'est bien normal, car la situation dans Warzone devenait quasiment insoutenable, poussant de nombreux joueurs à quitter le jeu pour de bon. Raven Software a écouté les appels à l'aide des joueurs (et il était temps) et a même fait de son anti-cheat une véritable campagne marketing.