Call of Duty Warzone : quand découvrir la nouvelle carte Bonne Fortune ?

Après les annonces entourant la sortie de Call of Duty Modern Warfare 2 et de Warzone 2.0, c'est bien l'unique Warzone qui revient au centre de l'actualité en nous dévoilant sa nouvelle carte Bonne Fortune.

[Mis à jour le 16 juin 2021 à 10h55] La Summer Game Fest 2022 bat son plein et nous a proposé de très grosses annonces autour de la sortie de Call of Duty : Modern Warfare 2 et de son nouveau Battle Royale Warzone 2.0. Si la nouvelle ère du Battle Royale pourrait commencer à la fin de l'année, on planche de notre côté plus pour début 2023, ce qui laisse un peu de temps à Warzone pour continuer son évolution. En effet, le jeu ne compte pas tomber dans l'oubli loin de là, et nous a proposé de découvrir la nouvelle carte Bonne Fortune qui remplacera la funeste Rebirth Island. On vous explique tout.

Activision a fait le show cette semaine en proposant aux fans de Warzone de résoudre un tout nouveau mystère en ligne. Les internautes s'y sont comme d'habitude prêtés avec joie et efficacité et on pu découvrir Bonne Fortune, la toute nouvelle et future carte du Battle-Royale. Elle remplacera Rebirth Island, la petite île carcérale qui a fait le bonheur de nombreux joueurs par son gameplay dynamique, moins punitif et plus intense que sur Verdansk. Située dans la mer Adriatique, cette île paradisiaque a tout de l'ancien repaire pirate, et nous offre des airs de Malte en un peu plus dangereuse tout de même. Elle sortira le 22 juin prochain, en même temps que la saison 4 du Battle Royale, nommée habilement "Mercenaires".

Thank you to our community for helping reveal Fortune's Keep, a new #Warzone Resurgence map, where the amount of danger and action is second only to its riches



Coming soon pic.twitter.com/MzVuKATvF7 — Call of Duty (@CallofDuty) June 13, 2022

On vous le disait un peu plus loin, c'est après une chasse à l'oeuf géante que les internautes ont découvert les premières images de Bonne Fortune, la nouvelle carte de Warzone. Les combats se dérouleront donc sur une île au beau milieu de la mer Adriatique, et est sensée receler des richesses incommensurables en plus de dangers inouïs, outre la bonne centaine de joueurs qui vous veulent six pieds sous terre on veut dire. Bien que très peu d'images aient déjà filtré de la carte Bonne Fortune, on a quand même pu en apercevoir une jolie petite carte, qui nous détaille ses différents points d'intérêt. La carte conserve le petit format qui a fait le succès de Rebirth Island, et c'est une bonne nouvelle.