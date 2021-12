Call of Duty Warzone : quand découvrir la nouvelle map Caldera ?

On le sait depuis un moment, il va falloir dire adieu à notre bonne vieille Verdansk. Call of Duty : Warzone accueille très prochainement une nouvelle carte, Warzone Pacific. Date et heure de sortie, contenu de la mise à jour... On vous explique tout.

[Mis à jour le 06 décembre 2021 à 17h30] Alors que la saison 6 de Warzone marque les dernières heures des combats dans les rues de Verdansk, les joueurs se préparent à l'arrivée d'un mastodonte : Warzone Pacific. L'intégration dans le populaire Battle Royale de Vanguard, le petit dernier de la licence Call of Duty aura lieu très prochainement, ce qui marquera un changement d'environnement drastique pour tous les opérateurs. En effet, Warzone Pacific vient accompagné d'une nouvelle carte, de changements d'équilibrage et surtout, d'un anti-cheat. On vous résume toutes les informations sur la carte Caldera, la mise à jour et l'anti-cheat Ricochet dans cet article.

Vous l'aurez compris, Warzone se déplace sur une nouvelle carte : Caldera. Caldera est une Île située dans le Pacifique, colorée, recouverte d'une jungle luxuriante et vivante. De quoi dépayser les joueurs après plus d'un an et demi passé sur le terres désolées de Verdansk. Cette carte ne sera pas seulement un changement d'environnement pour Warzone, mais aussi un changement de moteur graphique. La sortie de cette nouvelle arène sera l'occasion de passer au moteur IW8 amélioré de Call of Duty Vanguard, de façon à faciliter l'intégration des armes et des mécaniques de la prochaine sortie d'Activision dans Warzone. Pas de panique, l'IW8 est le même moteur graphique que Modern Warfare, donc ce changement ne devrait pas trop impacter les performances en jeu.

On pourra découvrir cette carte dès la fin de la saison 6, qui devrait aussi marquer le commencement de la saison 1 de la troisième année de Warzone. Cette nouvelle carte pourra être découverte dès le 8 décembre pour les joueurs ayant joué à Vanguard et le 9 décembre pour les autres. Pour Warzone, l'intégration de Vanguard aura plusieurs conséquences. On change (partiellement) de moteur graphique, ce qui implique de nouvelles mécaniques comme l'arrivée du tir de couverture ou de certains murs et objets destructibles. Les armes de Vanguard aussi rejoignent le combat, et pourront normalement accueillir jusqu'à dix accessoires, comme dans le multijoueur de Call of Duty Vanguard.

A travers un message clair à l'attention des tricheurs, Activision a fait connaître ses objectifs détaillés concernant l'implémentation d'un anti-cheat dans Call of Duty : Vanguard. La bonne nouvelle, c'est que ce logiciel sera aussi inclus dans la transition de Warzone vers ce nouvel univers dès le 8 décembre. Concrètement, Vanguard arrive dans Warzone et apporte avec lui son anti-cheat, "Ricochet", qui sera l'un des piliers d'une nouvelle ère sans cheaters pour Warzone. Ce nouveau système sera implémenté quelques semaines après la sortie de Call of Duty Vanguard et sera composé de drivers qui contrôleront toutes les applications en relation avec Call of Duty Warzone. Activision précise bien que Ricochet sera obligatoire pour jouer au jeu dès sa sortie et qu'il ne sera actif que lors des parties de Warzone. Bien entendu, cet anti-cheat ne concerne que les joueurs PC.

L'autre élément central de Ricochet est aussi la collecte de données, et la communication avec les joueurs. Il sera toujours possible de signaler les comportements suspects en jeu, une action essentielle pour Activision qui considère que l'apport humain peut aider son anti-cheat à évoluer avec le temps, en plus du machine-learning qui lui permettra d'adapter constamment ses réponses aux nouveaux logiciels de triche. Activision insiste aussi sur la protection des comptes, qui sont trop souvent victimes de piratage, au grand dam des joueurs qui perdent parfois des comptes valant parfois plusieurs centaines d'euros. Ricochet permettra justement de la renforcer, surtout si les joueurs activent l'authentification à double facteur sur le compte.