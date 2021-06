Battlefield 2042 : date de sortie, trailer, nouveautés... On vous résume tout

C'est confirmé, Battlefield 2042 arrive cet automne. Le prochain FPS d'EA a montré son vrai visage lors d'un trailer le 09 juin dernier. Alors où, quoi, qui et quand ? Les premières infos dans cet article.

[Mis à jour le 09 juin 2021 à 17h45] Battlefield 2042, a enfin été révélé lors d'un trailer le 09 juin dernier. Cinq minutes d'une grande intensité qui nous en ont appris un peu plus sur le très attendu jeu de tir. Confirmant certaines rumeurs, il sera situé dans un futur proche, où les seules superpuissances encore existantes, les États-Unis et la Russie sont en guerre pour le contrôle des dernières ressources de notre bien aimée planète Terre. Et vous dans tout ça ? Vous serez l'un des nombreux super-soldat entraînés dans un conflit à l'échelle du globe. Un scénario qui promet, mais qui n'est pas la seule chose qui a pu surprendre les joueurs et les joueuses du monde entier. Alors qu'est ce qu'on peut en retenir ?

Battlefield 2042 aura donc lieu...en 2042. Les joueurs pourront employer un arsenal d'armes et de véhicules plus ou moins futuristes dans des modes de jeu jusqu'à 128 joueurs. Deux fois plus de joueurs par serveur, pour deux fois plus d'action dans un jeu de simulation de guerre totale. Un multijoueur qui promet de nous fournir de nombreux clips et "moments Battlefield", à l'image de certains passages du trailer qui auront pu rappeler aux vétérans de la franchise certains grands moments du multijoueur de Battlefield 3. Quant au trailer de gameplay, on vous donne rendez-vous le 13 juin pour une diffusion sur Youtube et Twitch.

Battlefield 2042 a une date de sortie officielle : rendez-vous le 22 Octobre 2021 pour une sortie "sur toutes les plateformes". Par cela, on imagine qu'EA parle des consoles, qu'elles soient next-gen ou non, et des PCs. Il serait raisonnable d'exclure la Nintendo Switch, qui semble assez peu équipée pour soutenir un jeu de ce calibre graphique. En attendant d'en savoir plus sur l'univers du jeu, on vous remet le petit texte publié récemment sur Twitter lors de la campagne promotionnelle du trailer. De quoi vous préparer à un scenario qui promet d'être étourdissant.

Alors convaincus ? Rendez-vous le 13 juin pour plus d'informations, et le 22 Octobre pour une sortie sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie X|S et PC

"Certains d'entre vous veulent rentrer à la maison, cet instinct est des plus naturels. C'est avec le cœur lourd que je dois vous dire la vérité ; vous n'avez plus de maison à laquelle retourner. La question que nous devons maintenant nous poser est la suivante : Accepterons-nous notre sort ? Ou oserons-nous nous battre pour un monde meilleur ? Personne ne vous forcera à vous battre, mais je dis à tous ceux qui peuvent m'entendre ; si vous savez utiliser une arme, si vous savez soigner une blessure, si vous êtes capable de faire des ravages, ceux qui ne le peuvent pas ont besoin de vous. Nous avons besoin de vous. La guerre est le seul chemin de retour."