Battlefield 2042 : DICE répond aux joueurs, ce qui va changer

Les millions de joueurs de Battlefield 2042 ont grondé et DICE a entendu. Les développeurs du FPS controversé se sont exprimés sur le futur du jeu et le contenu des prochaines mises à jour. Et il y a beaucoup de bonnes nouvelles.

[Mis à jour le 24 novembre 2021 à 11h42] Battlefield 2042 est officiellement disponible depuis le 19 novembre, et on peut dire que ses développeurs sont réactifs. Seulement cinq jours après la sortie du jeu, DICE a répondu aux nombreuses frustrations des joueurs à travers un long post de blog détaillant ses projets pour le futur du FPS à grande échelle. Une réponse face aux nombreuses critiques de la presse et des joueurs qui ont fait de Battlefield 2042 l'un des jeux les moins bien notés sur Steam. Dans ce post, DICE adresse les problèmes majeurs du jeu et nous détaille le contenu des prochains patchs à venir. Une excellente nouvelle pour les fans de la franchise frustrés par ce lancement douteux.

Que vous ayez lu notre test ou non ou que vous ayez mis les pieds sur les champs de bataille de Battlefield 2042, vous aurez obligatoirement constaté quelques défauts, petits et grands qui ont fait de ce FPS très attendu une sortie mitigée. Bugs en tous genres, problèmes d'interface, absence de fonctionnalités essentielles, Battlefield 2042 n'est clairement pas sorti en tant que produit fini. Une situation qui a créé beaucoup de frustrations chez les joueurs qui attendaient ce FPS comme une révolution du genre. Or, bonne nouvelle, DICE a récemment répondu aux joueurs à travers un long post de blog. Le développeur s'y exprime sur les prochains patchs correctifs que le jeu va subir et surtout répond point par point aux différents problèmes du jeu soulevés par la communauté des joueurs.

Adieu la dispersion et le gunplay aléatoire

Nous allons peut être enfoncer des portes ouvertes, mais le gunplay est une chose cruciale dans n'importe quel jeu de tir. Or, celui de Battlefield 2042 semble assez...étrange. On touche quand on vise à côté, on ne touche pas quand on vise dessus. Un phénomène dû à la trop grande quantité de dispersion présente dans le jeu, le facteur aléatoire du "où vont les balles". Or, DICE a assuré vouloir réduire ce facteur à travers les deux prochaines mises à jour (dont la première, l'update #2 arrive le 25 novembre) : "Dans d'autres termes, après ces changements, un tir bien ajusté touchera sa cible dans les distances d'engagement désignées pour l'arme."

Nerf du NightBird, de l'Aéroglisseur et de la PP-29

Ce sont les trois points d'équilibrage douteux qui ont plombé l'expérience de nombreux joueurs depuis le lancement du jeu. Clairement, la mitraillette PP-29 performait mieux qu'un fusil d'assaut à longue distance, l'aéroglisseur était parfois aussi efficace qu'un blindé et beaucoup plus rapide, et le NightBird dominait les combats depuis le ciel. Ces trois points que nous avions d'ailleurs soulevés dans notre test vont être corrigés dans l'update #2 du jeu. Le PP-29 va voir sont recul vertical augmenté, les dégâts des canons 20 mm du NightBird vont être réduits et la vie maximum de l'Aéroglisseur aussi.

Ce test a été réalisé sur la version Ultimate du jeu sur un PC de haut de tableau. Il s'agit d'un avis d'un fan de la franchise Battlefield qui se veut objectif, mais qui n'engage que lui. Le test a été écrit après environ quinze heures de jeu.

Battlefield 2042 apportait avec lui la promesse d'une nouvelle ère pour le monde des FPS. De nombreux engagements de la part d'EA et de DICE qui ont cultivé puis attisé l'excitation des fans (et la nôtre), heureux de pouvoir retrouver l'ambiance et le gameplay qui furent au cœur des plus grands succès de la série, sublimés par des prouesses techniques et technologiques sauce 2021. C'est donc les yeux pleins d'étoiles que nous nous sommes jetés dans la gueule béante du monstre de contenu qu'est Battlefield 2042, car contenu il y a c'est indéniable, dans l'attente nostalgique du sentiment d'émerveillement que la franchise d'EA a pu nous faire ressentir par le passé. Malheureusement, on a très vite déchanté.

Dire que Battlefield 2042 est un mauvais jeu serait un sacrilège, le géant d'EA possède énormément de qualités qu'il est impossible d'ignorer. Premièrement, il est porté par le moteur graphique Frostbite 4, qui nous offre des graphismes et une physique assez impressionnants, rendant les combats et les déplacements très immersifs. Deuxièmement, il possède un contenu quasi-infini grâce à son mode Portal. Ce troisième mode de jeu est une mine d'or proposant une expérience d'une richesse étourdissante par son principe et par l'immense quantité d'outils mis à disposition des joueurs pour créer leurs propres parties. Enfin, l'échelle des combats à 128 joueurs est vraiment prenante. Prendre d'assaut une position à 20 ou 30 joueurs au beau milieu des balles qui fusent, des explosions ou des tornades peut parfois ressusciter la fascination que l'on a pu ressentir dans un Battlefield 3 ou Battlefield 4. Seulement, on s'arrête là sur les points positifs. Les choix d'EA et de DICE au regard du gameplay pur et dur de Battlefield 2042 ont fort négativement impacté l'expérience globale du jeu. Battlefield 2042 tente de faire du neuf, mais ce faisant a détruit beaucoup d'éléments qui constituaient l'essence profonde de la franchise.

Parlons du système de "Spécialistes", qui remplace les traditionnelles classes des anciens opus. Les spécialistes sont des personnages issus de différents pays et équipés de gadgets qui leurs sont propres. Premier inconvénient, les deux équipes jouent les mêmes spécialistes, ce qui pose de gros problèmes en termes de visibilité. Difficile de distinguer les alliés des ennemis comme on pouvait aisément faire la distinction entre un Russe et un Américain dans Battlefield 3, ou un Allemand et un Français dans Battlefield 1. On doit se contenter de l'inévitable point rouge au dessus de la tête des jumeaux de nos alliés et c'est parfois assez frustrant. Second problème, les spécialistes peuvent équiper absolument toutes les armes et gadgets qu'ils le souhaitent. Or, il est impossible de connaître l'équipement des membres de votre escouade. Chaque joueur s'équipe en fonction de ses goûts au lieu de remplir une fonction prédéfinie au sein de son équipe et de son escouade. Si vous n'avez plus de munitions, bonne chance pour aller trouver celui parmi tous les personnages identiques qui peut vous ravitailler, idem pour la caisse de soin. Et selon nous, il n'y a pas de plus grand sacrilège que de supprimer ce qui rendait Battlefield si différent : l'interaction et la coopération entre les différentes classes. Le teamplay est absent, la coordination aussi, transformant les combats en un immense Match à Mort par Equipes, un capharnaüm sans âme qui a très vite fait de fatiguer les yeux et les oreilles. Alors oui, le système de "Spécialistes" a énormément de sens dans le mode Hazard Zone mais uniquement dans le mode Hazard Zone.

En parlant de ce dernier, il constitue une expérience nouvelle relativement grisante quand on est confronté à des escouades ennemies, mais manquant grandement de pertinence le reste du temps. Les cartes sont désertes, les IA défendant les points stratégiques sont aussi douées que celles d'un Far Cry (voire pire) et le sentiment de récompense est absent, faisant d'Hazard Zone un mode accessoire, une expérience incomplète et oubliable. Pour ce qui est de Portal, on vous le disait plus haut, le potentiel est infini. Seulement actuellement, on n'y trouve que des "farm d'xp" où les naïfs se retrouvent changés en cibles vivantes ou des serveurs tentant de récréer les anciens Battlefield, souvent en moins bien. Et d'ailleurs, quand on parle de ça, par pitié, pourquoi avoir changé le son de la M16A3 de Battlefield 3 ? Passons, malgré tout Portal a énormément de potentiel et on a hâte de voir ce que les joueurs peuvent en faire.

Si l'on va encore plus loin dans la critique, on pourrait aussi pointer le manque d'inspiration que nous procure le monde de Battlefield 2042. Entre cinématiques inutiles, spécialistes aux phrases d'intro gênantes et musique qui scie les oreilles, rien n'est très engageant dans cet univers. Pour pousser un peu plus dans l'analyse du gameplay, l'UI est franchement moche, le système de ping est complètement buggé et il n'y a plus de tableau des scores (pourquoi ?). Les cartes sont grandes certes, mais complètement vides, les véhicules sont trop nombreux et dominent les combats rendant l'infanterie obsolète. Les points stratégiques n'en sont pas réellement et les décors sont parfois d'une grande tristesse, composés de grands espaces sans couvert et de peu de points dédiés au combat rapproché. Notons aussi que la destruction des bâtiments n'est plus que partielle et que certains déplacements ont été supprimés (adieu le tir en position assise). Enfin, l'équilibrage des spécialistes, des armes et des véhicules est plus que discutable (au diable Ji-Soo Paik, le Night-Bird, l'Aéroglisseur et le PP-29). Aussi, n'oublions pas la trop grosse quantité de dispersion sur les armes qui rend le gunplay très aléatoire (quand on vise, on ne touche pas) voire franchement désagréable. Bref, Battlefield 2042 niveau gameplay, c'est un grand pas en avant suivi de trois bonds en arrière, sans parler de l'optimisation sur PC.

Seulement, on y retournera encore quelques heures chaque semaine pour débloquer du contenu et surtout voir ce qu'EA patchera dans les prochains mois. Car on ne peut s'empêcher de penser que Battlefield 2042 n'avait pas sa place en 2021, mais plutôt en 2022. Le jeu manque cruellement de finesse, d'optimisation et a, selon nous, sacrifié des points essentiels pour respecter une date de sortie intenable. Malgré tout, Battlefield 2042 reste une expérience triple A, foncièrement fun à plusieurs, parfois impressionnante et au très gros potentiel. Peut-être sommes-nous trop durs avec lui, peut-être que les promesses d'EA furent trop ambitieuses, mais Battlefield 2042 semble être moins le digne héritier de Battlefield 3 et 4 que leur petit cousin germain hyperactif. On retournera le voir quand il aura un peu grandi.

Les avis de la presse et du public

En ce qui concerne les critiques de la presse, elles permettaient tout de même à Battlefield d'arracher un honorable 79/100 sur Metacritic à sa sortie. Seulement, le jeu a depuis subi le courroux d'autres rédactions, 53 au total, qui lui ont attribué des scores variables pour qu'il atteigne aujourd'hui 73/100. Le jeu est du goût de certaines rédactions comme celle de JVC qui lui attribue pas moins de 18/20. Malheureusement il existe de grosses différences entre les différents avis. Si nous devions attribuer une note à Battlefield 2042, on serait loin, très loin du 18/20. On ne serait pas non plus sur un 8/20 comme lui accorde durement TheGamer, bien que les points de leur critique soient les mêmes que les nôtres. Battlefield 2042 est un jeu possédant un énorme potentiel mais il faudra attendre quelques mois voire un an avant que DICE et EA en fassent un produit acceptable. En attendant, il constitue une expérience oubliable qui parviendra à vous distraire quelques semaines entre amis.

Les joueurs eux, que l'on sait un peu plus durs avec les nouvelles sorties l'estampillent d'un 2,3/10. Les nouveaux changements de ce Battlefield 2042 et son optimisation douteuse semblent être les gros points négatifs que relève la communauté. On note aussi que le gunplay aléatoire et le TTK (time-to-kill) élevé du jeu n'ont pas vraiment plu aux fans, ainsi que l'arrivée des systèmes de spécialistes et de Battle Pass. Un épisode dans la franchise qui semble en somme trop loin de ses prédécesseurs et sorti beaucoup trop tôt. Alors oui, on peut en 2021 attendre quelques patchs pour apprécier un jeu, mais il est toujours difficile de comprendre comment l'industrie du jeu vidéo peut si souvent se permettre de proposer des produits non-finis à leur lancement pour les patcher (ou non) ensuite.

Si Battlefield 5 avait impressionné tant par la qualité de ses graphismes que par son optimisation sur PC, Battlefield 2042 a lui revu ses ambitions à la hausse. Il va falloir se munir d'une machine assez costaude pour faire tourner Battlefield 2042 dans de bonne conditions. C'est du moins ce que laissait penser la publication par EA des configurations minimale et recommandée sur PC, et sachez qu'après de nombreux tests, on sait désormais que l'optimisation n'est pas son point fort. En outre, l'espace disque nécessaire pour installer le jeu, que l'on soit sur console ou sur PC est assez conséquent, avec plus de 100 Go de stockage demandés. Les configurations PC en détail :

CONFIGURATION PC MINIMALE :

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur (AMD) : AMD Ryzen 5 3600

AMD Ryzen 5 3600 Processeur (Intel) : Core i5 6600K

: Core i5 6600K Mémoire : 8 Go de RAM

8 Go de RAM Mémoire vidéo : 4 Go

4 Go Carte graphique (NVIDIA) : Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

Nvidia GeForce GTX 1050 Ti Carte graphique (AMD) : AMD Radeon RX 560

AMD Radeon RX 560 DirectX : 12

12 Connexion en ligne : connexion Internet 512 Ko/s ou plus rapide

connexion Internet 512 Ko/s ou plus rapide Espace libre disque dur : 100 Go

CONFIGURATION PC RECOMMANDÉE :

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur (AMD) : AMD Ryzen 7 2700X

AMD Ryzen 7 2700X Processeur (Intel) : Intel Core i7 4790

Intel Core i7 4790 Mémoire : 16 Go

16 Go Mémoire vidéo : 8 Go

8 Go Carte graphique (NVIDIA) : Nvidia GeForce RTX 3060

Nvidia GeForce RTX 3060 Carte graphique (AMD) : AMD Radeon RX 6600 XT

AMD Radeon RX 6600 XT DirectX : 12

12 Connexion en ligne : connexion Internet 512 Ko/s ou plus rapide

connexion Internet 512 Ko/s ou plus rapide Espace libre disque dur : 100 Go SSD

Jouez en accès anticipé avec EA Play

Vous en avez peut-être entendu parler lors de la sortie de FIFA 22, EA a mis depuis quelques années en place son système d'abonnement, EA Play. En plus d'offrir un accès à un catalogue de jeux EA, à des réductions ainsi qu'à du contenu en jeu, EA Play offre aussi l'opportunité à ses membres de tester un jeu pendant 10 heures jusqu'à 10 jours avant sa sortie. Et c'est bien là ce qui nous intéresse. Ainsi, les membres d'EA Play peuvent avoir accès, sans obligation d'achat, à Battlefield 2042 depuis le 12 novembre (une semaine avant sa sortie le 19 novembre) pendant 10h. La bonne nouvelle c'est que cet abonnement est disponible sur PC, Playstation et Xbox, au prix modeste de 3,99 euros par mois ou 24,99 euros par an. Attention, EA Play est aussi inclus dans le Xbox Game Pass (voir ci-dessous).

Jouez en accès anticipé avec EA Play Pro (PC)

Les joueurs PC disposent aussi d'un autre système d'abonnement plus complet, EA Play Pro, qui offre un accès total et illimité au catalogue des jeux EA dès leur sortie. En ce qui concerne Battlefield 2042, les membres EA Play Pro peuvent y jouer eux aussi depuis le 12 novembre et ce en illimité tant que leur abonnement est valide. Les membres EA Play Pro n'ont donc pas besoin d'acheter le jeu. Malheureusement, cette offre n'a pas encore été étendue aux joueurs Xbox et Playstation. EA Play Pro est un abonnement mensuel pour 14,99 euros par mois ou 99,99 euros par an.

Jouez en accès anticipé avec les édition Gold et Ultimate

Battlefield 2042 est disponible à la vente en trois éditions. Une version Standard, une version Gold et une version Ultimate. Et outre les pass de combats et autres ajouts cosmétiques, ces deux dernières comprennent aussi un accès anticipé au jeu, dès le 12 novembre. Il faudra donc s'acquitter d'une somme un peu plus conséquente si vous souhaitez acheter ces versions "premium" du jeu, comptez entre 75 et 80 euros pour la version Gold, et 100 euros pour la version Ultimate. Si vous en avez les moyens et que vous souhaitez vous lancer dès aujourd'hui dans l'univers de Battlefield 2042, n'hésitez pas.

C'est une information qui risque d'en surprendre plus d'un : oui Battlefield 2042 est inclus dans le Xbox Game Pass, sous certaines conditions. En effet, depuis quelques mois déjà EA et Microsoft se sont associés afin de combiner leurs offres EA Play et Xbox Game Pass. Concrètement, si vous êtes abonné au Game Pass, vous bénéficiez aussi d'EA Play (mais pas de l'EA Play Pro sur PC). C'est à dire qu'un abonné Game Pass peut entièrement et gratuitement bénéficier des avantages de EA Play, c'est à dire à un accès aux nouveaux titres d'EA en accès anticipé pendant 10 heures. Et c'est bien là ce qui nous intéresse, si vous faites partie des détenteurs du Xbox Game Pass, vous pouvez donc vous lancer sur les champs de bataille de Battlefield 2042 pendant 10 heures. Attention, il vous faudra toujours acheter le jeu pour en profiter passé ce délai. Un excellent moyen de tester le jeu et votre machine avant de l'acheter si vous voulez notre avis.

Grosse déception en revanche du côté du jeu principal. Battlefield 2042 ne compte pas beaucoup d'armes et de gadgets. En effet, le nombre total d'armes présentes depuis sa sortie atteint le nombre de... 21. Un catalogue assez réduit, dans lequel on retrouve des versions futuristes d'armes bien connues des adeptes de FPS : la M4, le SCAR-L, le MAC-10 ou encore le Vector. On peut y utiliser 3 armes de poing, 4 pistolets mitrailleurs, 4 fusils d'assaut, 2 mitrailleuses, 3 fusils de précision, 3 snipers et enfin 3 fusils à pompe. Une nouvelle qui a le don d'agacer certains joueurs, qui n'hésitent pas à se tourner vers le mode Portal pour y chercher un peu de diversité côté pétards.

Nouveau trailer pour Battlefield 2042

C'est le mode Portal qui est à l'honneur dans ce court aperçu qu'EA a publié récemment. Ce petit trailer nous présente les possibilités et le potentiel du troisième mode de jeu de Battlefield 2042, Portal, l'expérience sandbox par excellence. Si vous n'êtes pas encore très familiers avec ce pan de Battlefield 2042, nous vous invitons à consulter notre chapitre y étant dédié dans cet article. Il est vrai que voir des hélicoptères aux prises avec des tanks de la Seconde Guerre mondiale peut être assez perturbant, mais c'est bien le principe de ce mode de jeu aussi fun qu'unique. Pour rappel, Portal permettra de créer ses parties et ses scénarios grâce aux assets de 4 des plus populaires jeux Battlefield ayant jamais existé. On y retrouvera des armes, des personnages et des cartes de Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 et Battlefield 3.

Si l'on met de côté la précision et la véracité historique, Portal risque bien d'être le mode de jeu le plus populaire de Battlefield 2042. Quoi de mieux que de remettre au goût du jour les éléments des jeux les plus populaires de la série ? Que vous soyez fans de Battlefield 2042, 1942, Battlefield 3 ou Battlefield Bad Company 2, vous trouverez une petite part de nostalgie dans Portal, qui vous permettra non seulement d'utiliser les armes, les véhicules et les cartes de vos jeux favoris, mais aussi de développer des scénarios uniques grâce à un éditeur de scénario accessible à tous. Les possibilités de Portal sont illimitées et son potentiel incroyable.

Navin Rao : Né en Inde, ce spécialiste excelle dans le domaine du piratage et la cyber-guerre. Il s'agit d'un éclaireur, équipé d'un datapad lui permettant de pénétrer les défenses cybernétiques ennemies ou d'influer sur le comportement d'objets connectés tout autour de lui. Il peut notamment hacker un ennemi pour ensuite révéler la position de ses alliés si il parvient à le tuer. Un wallhack qui risque d'être assez puissant, surtout en Hazard Zone.

Santiago "Dozer" Espinoza : Il sera le véritable tank du groupe. Ce spécialiste assaut mexicain est équipé d'un bouclier balistique qui le protège de la tête aux pieds en position accroupie. Son passif lui permet de mieux résister aux explosifs, et en fait un atout idéal pour progresser à travers les lignes ennemies. On sent aussi que son bouclier balistique risque d'être autant un meme qu'une épine dans le pied, tant ce genre d'équipement peut être pénible à affronter.

Constantin "Angel" Anghel : Originaire de Roumanie, ce spécialiste est un support destiné à l'approvisionnement de son équipe et de son escouade. Il est équipé d'une caisse d'équipement qu'il pourra se faire livrer à tout moment, et pourra réanimer ses alliés plus rapidement que les autres. Il sera un atout idéal pour les longues parties d'Hazard Zone, évitant aux escouades de se retrouver limitées dans leurs équipements et munitions, en plus d'assurer un soutien médical complet à son équipe.

Ji-Soo Paik : Ji-Soo Paik est née en Corée du Sud, c'est un éclaireur qui est équipé de ce qui pourrait bien être le gadget le plus surpuissant du jeu, particulièrement en Hazard Zone. Un scanner lui permettant de voir les ennemis... à travers les murs. Oui, oui, Ji-Soo Paik est équipée d'un wallhack littéralement. Un pouvoir à l'activation instantanée et à la durée diablement longue qui risque de donner du fil à retordre à DICE et EA côté équilibrage. En plus de cela, elle possède un détecteur de menace lui permettant de voir qui lui tire dessus.

Emma "Sundance" Rosier : Emma est née en France (cocorico) et sera la spécialiste assaut la plus mobile du jeu. Elle est équipée d'explosifs intelligents, EMP, Explosifs, grenades incapacitantes, qui peuvent se diriger automatiquement vers une cible. Mais ce n'est pas tout, Emma dispose d'un wingsuit qui lui permet de se déplacer rapidement d'un point à un autre, le tout en 3e personne. Un spécialiste amusant mais qui n'arrivera évidemment pas à la cheville de Ji-Soo Paik si EA ne fait rien à son sujet, on insiste.

Hazard Zone est une expérience focalisée sur le JcE (joueur contre environnement) où des escouades composées de quatre spécialistes différents sont déployées dans une zone contrôlée par des IA. L'objectif est de se rendre à des points stratégiques afin de récupérer des informations critiques issues de satellites. La victoire s'obtient quand votre escouade parvient à s'extraire de la zone. Seules deux escouades pourront y parvenir puisqu'il n'y aura que deux points d'extraction uniques dans toute la partie.

Hazard Zone possède aussi son propre système économique, chaque extraction de donnée réussie permettant au joueur d'empocher une certaine quantité de crédits. Ces crédits, spécifiques à Hazard Zone, permettent de se réapprovisionner en équipement, d'acheter ou d'améliorer des armes et des gadgets avant de repartir en mission. Un principe qui n'est pas sans rappeler Escape From Tarkov et son économie si particulière. En vérité, Hazard Zone se base grandement sur le plus méconnu jeu russe, ouvrant aux joueurs du monde entier les portes d'une expérience fun, compliquée et réaliste. On attend de voir.

Ce mode de jeu proposera donc une expérience extrêmement immersive. On peut s'attendre à des parties assez longues, où il sera essentiel de ménager ses gadgets et ses munitions. Dans Hazard Zone, il sera tout à fait possible de mourir, définitivement. Un compagnon touché tombe au sol, il est alors possible de le réanimer ou de le voir se faire achever par l'équipe adverse. Une escouade possède cependant un moyen de ramener un de ses membres à la vie en utilisant un relais de renfort qu'il est possible de trouver sur la carte.

C'est donc le mystérieux mode Hazard Zone qui fut au coeur d'un live diffusé ce jeudi 14 octobre à 17h (heure française). Ce fut l'occasion pour le duo américano-suédois EA et DICE de répondre aux nombreuses rumeurs qui entouraient ce mode de jeu depuis son annonce. En effet, étant donné le succès des Battle Royale(s) et du potentiel des grandes licences dans ce domaine, (démontré en grande partie par Call of Duty et son Warzone), on attendait de la seconde plus grosse franchise de jeux de tir un pas dans cette direction. Après l'échec cuisant de Firestorm sur Battlefield 5, EA et DICE se devaient de réagir pour apporter Battlefield au niveau des attentes d'un public qui, de son côté, est de plus en plus sensible aux modes de jeu compétitifs et immersifs.

C'est donc chose faite avec Hazard Zone. Ce mode de jeu promet d'être une expérience nouvelle pour beaucoup de joueurs (nombreux sont ceux qui n'ont pas joué à Escape from Tarkov). Un mode de jeu compétitif et rafraîchissant, qui pourrait bien être le point culminant des attentions au moment de la sortie de Battlefield 2042. On peut déjà vous prévoir pas mal de stress dans vos parties qui seront un poil plus compliquée que celles du mode Conquête. Si vous souhaitez en apprendre plus sur Hazard Zone, rendez-vous ici.

Battlefield Portal, développé par DICE Los Angeles (Ripple Effect) est une expérience jamais vue auparavant, où les contenus de quatre jeux (Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2, Battlefield 3 et Battlefield 2042) sont mis à la disposition des joueurs afin qu'ils créent leurs propres parties. Et quand on parle de contenu, il est question d'armes, de cartes, de factions, de gadgets, mais aussi de modes de jeu, le tout mis à disposition du public à travers une interface utilisateur entièrement personnalisable. Si vous souhaitez jouer à 2 contre 20, Wehrmacht contre troupes américaines de Battlefield 3, avec une équipe armée de couteaux et une autre équipée d'armes à feu, c'est possible. Plusieurs cartes ont été remises au goût du jour dans Battlefield Portal, et nous avons eu le droit à une liste complète. Frontière Caspienne, El Alamein, Val Paraiso, Bataille du Bulge, Port d'Arica et Canaux de Noshar viendront s'additionner aux nouvelles cartes de Battlefield 2042 et à leurs fonctionnalités (levelution, tornades...) dans un mode qui s'annonce déjanté, et qui respecte son statut de véritable lettre d'amour aux fans de la franchise. Battlefield Portal sera non seulement un mode extrêmement fun et bac à sable, mais il est aussi l'occasion d'inclure beaucoup de contenu supplémentaire à un jeu attendu comme l'une des sorties de l'année.

Bonne nouvelle pour les détenteurs des consoles "last-gen" : Battlefield 2042 sort bien sur Playstation 4 et sur Xbox One. Il s'agit cependant d'une version à échelle réduite, puisque les serveurs y seront limités à 64 joueurs pour ne pas trop souffrir des limites technologiques des consoles moins récentes. Mais ne vous inquiétez pas, toutes les nouveautés du jeu y seront présentes. Les cartes multijoueur bénéficieront des mêmes évènements météo, du même dynamisme, et seront globalement parfaitement identiques aux versions PS5, Xbox Serie X|S et PC, mis à part le fait qu'elle seront de taille plus réduite. (64 joueurs sur des cartes 128 joueurs ça risquerait de faire un peu vide).

Battlefield 2042 - Sortie le 19 novembre à minuit sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et à 9h sur PC