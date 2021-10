Battlefield 2042 : EA dévoile le mode Hazard Zone dans un trailer musclé

Après une bêta réussie pour son mode Guerre Totale, Battlefield 2042 nous a dévoilé le mode Hazard Zone, son troisième et dernier mode de jeu. On vous résume tout ce qu'il faut savoir sur cette expérience atypique.

[Mis à jour le 14 octobre 2021 à 17h41] Battlefield 2042 est sans discuter l'une des sorties les plus attendues de l'année. En proposant des combats à grande échelle sur des cartes pouvant accueillir 128 joueurs, cette nouvelle entrée dans la franchise promet d'être grandiose. Les joueurs ont déjà pu découvrir l'ampleur de ses affrontements au cours d'une bêta ouverte en ce début de mois d'octobre, et ils en redemandent. Et la bonne nouvelle, c'est que Battlefield 2042 ne limite pas son contenu au seul mode Conquête qu'on lui connait, il propose aussi un retour dans le passé avec le mode Portal et une toute nouvelle expérience dans Hazard Zone. C'est d'ailleurs ce mode de jeu qui a été à l'honneur ce jeudi 14 octobre, présenté dans un nouveau trailer qui nous en a appris plus sur son contenu. Hazard Zone prévoit d'être une expérience unique concentrée sur le travail en escouade. On vous explique tout à son sujet.

Hazard Zone est une expérience focalisée sur le JcE (joueur contre environnement) où des escouades composées de quatre spécialistes différents seraient déployées dans une zone contrôlée par des IA. L'objectif sera de se rendre à des points stratégiques afin de récupérer des informations critiques issues de satellites. La victoire s'obtient quand votre escouade parvient à s'extraire de la zone. Seules deux escouades pourront s'extraire puisqu'il n'y aura que deux points d'extraction uniques dans toute la partie.

Hazard Zone possédera aussi son propre système économique, chaque extraction de donnée réussie permettant au joueur d'empocher une certaine quantité de crédits. Ces crédits, spécifiques à Hazard Zone, permettent de se réapprovisionner en équipement, d'acheter ou d'améliorer des armes et des gadgets avant de repartir en mission. Un principe qui n'est pas sans rappeler Escape From Tarkov et son système économique si particulier. En vérité, Hazard Zone se base grandement sur le plus méconnu jeu russe, ouvrant aux joueurs du monde entier les portes d'une expérience fun, compliquée et réaliste. On attend de voir.

Au niveau du gameplay, on s'attend à une expérience immersive, où les joueurs ne disposeront que de peu de ressources pour mener à bien leur mission. Un membre de votre équipe tombé au sol pourra être réanimé mais aussi achevé par vos adversaires. Les membres tués d'une escouade auront cependant la possibilité de rejoindre leurs camarades via des relais de renfort, qui pourront être collectés sur la carte et utilisés à tout moment.

C'est donc le mystérieux mode Hazard Zone qui fut au coeur d'un live diffusé ce jeudi 14 octobre à 17h (heure française). Ce fut l'occasion pour le duo américano-suédois EA et DICE de répondre aux nombreuses rumeurs qui entouraient ce mode de jeu depuis son annonce. En effet, étant donné le succès des Battle Royale(s) et du potentiel des grandes licences dans ce domaine, (démontré en grande partie par Call of Duty et son Warzone), on attendait de la seconde plus grosse franchise de jeux de tir un pas dans cette direction. Après l'échec cuisant de Firestorm sur Battlefield 5, EA et DICE se devaient de réagir pour apporter Battlefield au niveau des attentes d'un public qui, de son côté, est de plus en plus sensible aux modes de jeu compétitifs et immersifs.

C'est donc chose faite avec Hazard Zone. Ce mode de jeu promet d'être une expérience nouvelle pour beaucoup de joueurs (nombreux sont ceux qui n'ont pas joué à Escape from Tarkov). Un mode de jeu compétitif et rafraîchissant, qui pourrait bien être le point culminant des attentions au moment de la sortie de Battlefield 2042. On peut déjà vous prévoir pas mal de stress dans vos parties qui seront un poil plus compliquée que celles du mode Conquête. Si vous souhaitez en apprendre plus sur Hazard Zone, rendez-vous ici.

Attendu à l'origine pour la mi-octobre, Battlefield 2042 a vu sa sortie repoussée au 19 novembre prochain. Une décision qu'EA et DICE ont justifiée par l'impact de la crise sanitaire sur le développement du jeu. Il est vrai que pas moins de quatre studios se coordonnent pour développer Battlefield, EA Gothenburg, DICE en Suède, Ripple Effect à Los Angeles et Criterion Games en Angleterre. Quatre studios pour autant de nations et de conditions sanitaires différentes qui ont ralenti le développement du jeu. On attend Battlefield 2042 le 19 novembre prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series X|S.

