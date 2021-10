Age of Empires 4 : le retour du roi des RTS ? les tests de la presse

On attendait le retour du souverain des jeux de stratégie en temps-réel depuis plus de seize ans. Seize longues années durant lesquelles le paisible royaume des RTS s'est peut-être un peu empâté. Alors, Age of Empires 4 est-il un coup de pied dans la fourmilière ou un pétard mouillé ? Les tests de la presse.

[Mis à jour le 26 août à 2021 à 15h44] Il y a fort longtemps, en 1997, le monde découvrait avec admiration Age of Empires premier du nom. Un jeu de stratégie en temps-réel qui avait alors défié les limites des imaginations les plus folles tant son gameplay était innovant et son univers riche. Et pour cause, c'est sur l'Histoire que se basent les jeux Age of Empires, et c'est d'ailleurs probablement l'excuse que de nombreux jeunes joueurs ont utilisée pour pouvoir y jouer si tôt. Véritable madeleine de Proust pour certains, Age of Empires 1 et 2 se sont très vite placés au rang des jeux légendaires en entrant même dans la pop culture avec son fameux "wololo". La bonne nouvelle c'est qu'Age of Empires est de retour avec Age of Empires 4. Le prince des RTS nous offre une vision modernisée d'un genre de jeux vidéo toujours aussi pertinent, et semble avoir conquis les cœurs de la presse spécialisée. Les tests de la presse en détail :

Les tests de la presse

Plus de 50 journaux spécialisés ont déjà rédigé leurs critiques pour Age of Empires 4, parmi lesquels on retrouve IGN, Gameblog ou encore Millenium. Et ce que l'on peut retenir, c'est que ce nouveau RTS semble plutôt bien reçu ! Il cumule un excellent score de 83/100 sur Metacritic et rassemble un grand nombre de d'avis extrêmement positifs. Cette nouvelle sortie semble être un vent de fraîcheur dans le monde assez figé des RTS, proposant une formule aussi efficace que moderne. Relic Entertainment maîtrise son sujet, et est parvenu à fournir un produit lissé et fidèle à l'esprit de la franchise. C'est d'ailleurs l'avis de Millenium qui lui attribue la note de 85/100 : "Age of Empires 4 est un jeu de stratégie en temps-réel d'une échelle que l'on a pas vue depuis des années. Si il ne révolutionne pas le genre, il lui en est en excellent représentant moderne. L'exécution est quasi-parfaite, le contenu est plaisant, la prise en main est rapide et le gameplay est agréable."

Les critiques sont positives, voire très positives si l'on considère l'avis de nos confrères de Numerama qui lui attribuent la note de 5/5. Un sans faute donc pour Age of Empires 4 : "On aimerait de nouveau avoir 14 ans pour revivre avec Age of Empires IV ce que l'on a vécu il y a si longtemps avec Age of Empires II : The Age of Kings. Le temps a passé, mais le plaisir de retrouver une licence si familière est resté intact. Le studio, Relic Entertainment, a manifestement pris bien soin de marcher dans les pas des illustres opus précédents, tout en modernisant la franchise, qui avait été quelque peu délaissée depuis une quinzaine d'années." Certaines critiques dithyrambiques tandis que d'autres gardent tout de même une certaine réserve, notamment au niveau de l'ambition de ce nouveau titre.

C'est l'avis de GameInformer 83/100 que l'on peut citer : "Le genre du RTS reste pertinent, alimenté par quelques grosses sorties ponctuelles. Si Age of Empires IV n'a pas l'ambition de bousculer, ne serait-ce que légèrement, les standards établis par Age of Empires II quelques décennies plus tôt, il reste un bon moyen de jouer à un RTS classique aujourd'hui, avec un peu de polissage et de panache." Relic Entertainment est peut être trop resté dans les clous, fournissant un jeu extrêmement efficace mais loin d'être innovant, bénéficiant d'un apport historique extrêmement travaillé et pertinent. C'est d'ailleurs l'avis de GameWatcher 75/100 : "Les amateurs d'histoires se régaleront avec les campagnes historiques et les changement d'art et de style des bâtiments à travers les âges." En résumé Age of Empires 4 est une excellente sortie dans le domaine des RTS, apportant avec lui la modernité de notre époque dans un jeu bénéficiant de son univers historique très riche, mais peine à innover restant trop proche de ses prédécesseurs pour éviter tout écueil.

Dans l'attente depuis maintenant 16 ans, les nombreux fans de la franchise devront encore patienter jusqu'au 28 octobre 2021 avant de mettre les mains sur ce précieux quatrième volet. Age of Empires 4 est donc prévu pour cet automne, et sera dès son lancement inclus dans le Xbox Game Pass. Il est par ailleurs déjà disponible en précommande. Si vous vous décidez à l'acheter avant sa sortie, vous recevrez gratuitement le pack d'extension "l'Aube des Ducs", la seconde extension d'Age of Empires 2 Definitive Edition.

Age of Empires 4 reprend les codes du second épisode de la série, en revenant notamment à une époque médiévale et à un gameplay assez similaire. Les différents "âges" sont toujours les mêmes, allant de l'âge féodal à l'âge impérial, tandis que les civilisations gardent leurs spécificités et bonus, influant grandement sur leur gameplay. Concernant lesdites civilisations, nous savons déjà que huit seront présentes au lancement du jeu : l'Angleterre, la France, le Sultanat de Delhi, le Saint-Empire Romain Germanique, la Russie, la Dynastie Abbaside, la Chine et les Mongols. Vous pouvez en apprendre plus sur leurs particularités ici. Age of Empires 4 s'inspire grandement de ses prédécesseurs mais inclut aussi de nombreuses nouveautés. On peut notamment voir sur ces images que les murs sont désormais accessibles aux unités, et que de nombreux engins de siège complexifient les combats en ville. Techniquement, Microsoft et Relic Entertainment nous promettent des textures en 4K, et une qualité visuelle jamais vue auparavant.

La campagne, fidèle à la tradition des Age of Empires, reprend de grandes périodes de l'histoire. Pour l'instant, les équipes de Relic Entertainment nous en ont révélé quatre. La première contera l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, ses plus grandes batailles, rébellions et influences sur l'Angleterre et la France au début du Moyen-Âge. La seconde sera orientée autour de la Guerre de Cent ans, et l'impact de ce conflit sur l'Ouest européen dans la seconde partie du Moyen-Âge. En ce qui concerne les deux derniers chapitres de la campagne solo, Relic Entertainment nous garde un peu plus dans le flou, mais on sait déjà qu'ils seront dédiés à l'empire mongol et à l'avènement de la Russie médiévale.

Bien qu'étant un jeu de stratégie, bien loin d'un Battlefield ou d'un Assassin's Creed, Age of Empires 4 reste assez moderne et demande une configuration relativement relevée pour jouer dans de bonnes conditions. Relic Entertainement a déjà communiqué la configuration minimum pour Age of Empire 4. Vous devrez posséder un Intel Core i3-560 / AMD Phenom X4 805, une carte graphique AMD R7 360X / Nvidia GTX 750Ti ou équivalent, 4Go de RAM, Windows 10 et 40 Go de stockage pour lancer le jeu. La configuration recommandée comprend : un processeur Intel Core i5-4670K / AMD FX-837 ou équivalent, une carte graphique AMD RX 580 / Nvidia GTX 1060 ou équivalent, 16 Go de RAM, Windows 10 et 40 Go de stockage.