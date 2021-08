FIFA 22 : le football se porte sur next-gen avec un nouveau trailer de gameplay

Après nous avoir montré les premières images de FIFA 22 début juillet, EA en remet une couche en nous présentant toutes les innovations techniques de son nouvel opus dans une vidéo de trois minutes. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette simulation n'a jamais été aussi réaliste, sur consoles nouvelle génération.

[Mis à jour le 29 juillet 2021 à 15h41] Ces deux derniers mois furent chargés pour les amateurs de football. La Nazionale a réussi à ramener l'Euro en Italie, et EA a choisi de ne pas attendre son EA Play avant de nous dévoiler son prochain FIFA 22. Nouveautés, innovations, plateformes... On en sait un peu plus sur ce futur volet qui aura une nouvelle fois Kylian Mbappé pour ambassadeur. Petit rappel, FIFA 20 fut le jeu le plus vendu en France en 2020, avec près d'1,3 million de copies achetées. Pour vous mettre cela un peu plus en contexte, un français sur soixante possède une copie du jeu. Un chiffre pharamineux qui assure à notre jeu de football favori le statut de monument du milieu. Alors FIFA 22 c'est quoi et c'est pour quand ?

A l'heure ou un vent de renouveau souffle sur PES, qui a décidé de repenser sa licence avec dans un nouveau format incarné par Efootball, FIFA se doit d'impressionner une fanbase de plus en plus dubitative devant la relative faible progression technique et technologique des titres FIFA d'une année sur l'autre. C'est d'ailleurs pourquoi, le 29 juillet dernier, la célèbre licence de jeux de football développée par EA a décidé de nous livrer trois minutes de gameplay et d'explications dans une courte vidéo parue sur Youtube. Et il est vrai qu'il y a de quoi bavarder. FIFA 22 se targue de l'inclusion de nombreuses innovations sur ses versions "next-gen". Et oui, car on se doit de le rappeler, les versions PC, Xbox One et PS4 ne comprendront absolument aucune de ces grandes nouveautés sur lesquelles EA base tout son marketing. De quoi laisser un goût amer aux nombreux joueurs qui n'ont pas eu la chance de se procurer les toutes dernières consoles Sony et Microsoft.

Electronic Arts a donc levé le voile sur quelques minutes de gameplay inédit de FIFA 22, qui nous ont renseigné un peu plus sur le futur jeu et ses innovations. Face à ces nouvelles informations, il est clair que l'expérience ultime de FIFA 22 se fera sur les consoles "next-gen" et EA l'assume. Les versions PS5 et Xbox Series X|S bénéficieront de nombreuses innovations que son développeur canadien a décidé de nous présenter plus en détails pendant ces trois minutes. Au milieu de toutes ces informations, on peut retenir quelques points essentiels. Cette version sur consoles "next-gen" (on le rappelle) bénéficiera de tous les avantages de la technologie Hypermotion. Entre autres, elle permet des animations plus fiables, des interactions plus fluides entre les joueurs, et des mouvements de blocs offensifs et défensifs plus réalistes, et un gardien plus intelligent grâce à une IA améliorée. Vu de loin, la différence avec FIFA 21 n'est pas forcément marquante. Alors oui, de près, les animations sont belles, les contrôles et le jeu aérien plus fidèles à la réalité, mais de loin, le gameplay ne s'en retrouve pas forcément changé. On notera tout de même le renouveau des options tactiques d'avant match qui semblent plus efficaces qu'elles ne l'étaient auparavant.

En définitive, les joueurs attendent EA au tournant pour cet énième volet de la franchise. Cette présentation de gameplay a apporté quelques éléments de réponse aux interrogations des fans mais a été en définitive très légère si l'on parle de contenu brut, des différents modes de jeu par exemple. L'Hypermotion, l'amélioration de l'IA et de la physique sont des arguments marketing efficaces et pourraient réellement contribuer au renouvellement d'un gameplay de plus en plus répétitif. Il faudra attendre d'avoir une manette en main pour se faire un avis définitif, et pas n'importe quelle manette, puisque les versions PC, PS4 et Xbox One ne bénéficieront pas de toutes ces innovations technologiques.

FIFA c'est une recette relativement inchangée, et extrêmement efficace. FIFA 22 ne déroge par à la règle bien qu'il ait subi beaucoup d'améliorations techniques ouvrant la porte à une cinquième génération de jeu FIFA. On pourra y retrouver 30 championnats, 90 stades officiels et près de 700 équipes. Le jeu innove technologiquement, puisqu'il a été basé sur la technologie Hypermotion d'EA. Comme vous pouvez le voir dans ce trailer, 22 joueurs ont été équipés de combinaisons Xsens, qui ont pu capturer et retranscrire précisément leurs déplacements et leurs mouvements au cours d'un match. Près de 8,7 millions d'images ont été ensuite analysées et transformées en animations d'une grande fidélité. FIFA 2022 se targue d'un réalisme sans précédent puisque l'Hypermotion pourrait permettre au joueur de prendre jusqu'à 6 décisions par seconde, et on se prend à y croire. Quant aux animations, FIFA 22 devrait en comprendre près de 4000 de plus que son prédécesseur, dont des interactions entre les joueurs qui devraient renforcer grandement l'immersion en jeu. Malheureusement pour les détenteurs de consoles "last-gen", cette technologie ne sera appliquée que sur les éditions Playstation 5, Xbox Series X|S. Les versions PS4 et Xbox One resteront sur la génération antérieure de jeu FIFA, avec un titre techniquement plus proche de FIFA 21.

Un fait important à noter, la version PC de FIFA 22 ne comprendra pas les nombreuses améliorations techniques vantées par EA dans cette nouvelle campagne publicitaire. Là où les versions Xbox Series et PS5 bénéficieront d'un moteur graphique amélioré, avec l'Hypermotion, la déformation du ballon et des muscles des joueurs en temps réel, la version PC reste au niveau des versions Playstation 4 et Xbox One. Si l'on en croit Aaron McHardy, ce choix a été fait afin d'offrir à un nombre plus important de joueurs l'opportunité d'accéder à ce nouveau titre, permettant de baisser la configuration minimale requise pour profiter du jeu. Une annonce qui ne fait pas l'unanimité chez les joueurs PC, qui ont plutôt de l'habitude de se placer aux côtés des consoles next-gen sur les titres multigénérationnels.

Une autre nouveauté dans ce prochain FIFA, une intelligence artificielle revisitée qui permet de donner un peu plus de profondeur au jeu défensif. Les blocs offensifs et défensifs se déplacent de manière plus logique, permettant des phases de jeu plus réalistes. EA a aussi ajouté un sprint tactique dans ce prochain volet, qui va permettre de fondamentalement changer les situations de un contre un. L'IA du gardien de but a elle aussi été revisitée, et de nouvelles animations permettront d'humaniser les joueurs peu importe leur place sur le terrain. En bref, FIFA n'a jamais été aussi réaliste, et c'est bien dommage que ces innovations ne concernent que les versions "next-gen".

D'habitude, EA sort son FIFA annuel aux alentours de la rentrée scolaire de septembre. Cette année, FIFA 22 sortira le 1er octobre prochain, tandis que les joueurs ayant commandé l'édition Ultimate pourront y jouer dès le 27 septembre. Par ailleurs, FIFA 22 fera partie de l'offre EA Play, un abonnement mensuel à la manière d'un Xbox Game Pass, proposant de nombreux jeux et avantages, dont celui d'accéder aux nouvelles sorties 10 heures avant les joueurs non-abonnés. Il faudra donc attendre la rentrée avant de pouvoir fouler la pelouse des plus grands stades d'Europe. Côté plateformes pas de changement, puisque le jeu sortira sur PC, Xbox One et Playstation 4 dans sa version normale, et sur Playstation 5, Stadia et Xbox Series X|S dans sa version bénéficiant de la technologie Hypermotion.

Vous pouvez d'ores et déjà précommander FIFA 22 sur votre plateforme, en version Standard ou en version Ultimate. La version Ultimate inclut entre autres : un accès au jeu en avant première, un héros FUT, 4600 points FIFA, Kylian Mbappé en prêt et le choix d'un joueur ambassadeur FUT en mode Carrière. Les prix sont assez variables, mais comptez 79,99€ sur next-gen pour l'édition Standard contre 99,99 euros pour l'édition Ultimate, tandis que sur PS4 et Xbox One il faudra compter 69,99 euros pour l'édition Standard. Sur PC, l'édition Standard est à 59,99 euros tandis que l'édition Ultimate est à 79,99 euros.

FIFA 22 est toujours attendu sur les consoles "old gen" comme la Playstation 4. Le contenu reste globalement le même, mais certains assets graphiques peuvent s'avérer moins jolis à l'œil que sur la PS5. Le jeu est déjà disponible à la précommande sur PS4 au prix de vente conseillé de 69,99 euros.

FIFA 22 PS4 Amazon 69,99 € Voir

Cdiscount 69,99 € Voir

Fnac 69,99 € Voir

Le plus célèbre des jeux de simulation de football est également prévu sur les nouvelles consoles ! Si la PS5 reste toujours difficile à obtenir, les joyeux possesseurs de la console pourront tout de même profiter d'une version améliorée de FIFA 22. Cette dernière disposera des meilleures graphismes prévus pour le jeu, ainsi que l'ensemble du contenu prévu lors de sa sortie en octobre prochain. Le jeu sur consoles nouvelle génération est prévu à 79,99 euros.

FIFA 22 PS5 Amazon 79,99 € Voir

Cdiscount 79,99 € Voir

Fnac 79,99 € Voir

Les possesseurs de Xbox One seront ravis d'apprendre que FIFA 22 est également prévu sur leur console préférée. Le titre, vendu à 69,99 euros (prix de vente conseillé) chez la majorité des revendeurs spécialisés, disposera de jolis graphismes et de tous les effectifs à jour. Vous y retrouverez également l'ensemble des modes de jeu et contenus à venir lors de sa sortie le 1er octobre 2021.

FIFA 22 Xbox Cdiscount 69,99 € Voir

Fnac 69,99 € Voir

Comme énoncé précédemment, les nouvelles consoles disposeront également de leur propre version du jeu FIFA 22, avec des graphismes améliorés. La Xbox Series X pourra compter sur la nouvelle itération du célèbre jeu de football en format physique et dématérialisée. C'est d'ailleurs cette dernière qui sera uniquement disponible pour les possesseurs de la Xbox Series S, la console 100% digitale de Microsoft.

FIFA 22 Xbox Series X Amazon 79,99 € 74,99 € Voir

Cdiscount 79,99 € Voir

Fnac 79,99 € Voir

Pour les possesseurs de Nintendo Switch, une nouvelle version de FIFA 22 est prévue. Cette dernière reprend cependant la mention "édition essentielle" déjà présente sur les anciennes itérations du titre. Vous ne disposerez ainsi que d'une mise à jour des maillots, effectifs et stades disponibles. Concrètement, cette version n'est intéressante que s'il s'agit de votre premier FIFA sur la console de Nintendo, ou que vous souhaitez disposer du dernier jeu dans votre machine.

FIFA 22 (Switch) Amazon 39,99 € Voir

Cdiscount 39,99 € Voir

Fnac 39,99 € Voir

Les joueurs PC ne sont pas en reste et disposeront bien évidemment d'une version qui leur est dédiée. La version PC est cependant entièrement numérique, et ne contiendra donc qu'un code de téléchargement pour le jeu. Vous aurez donc besoin d'une connexion internet suffisamment stable pour pouvoir activer votre produit et le télécharger.

FIFA 22 PC Cdiscount 59,99 € Voir

Fnac 59,99 € Voir

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le contenu du jeu sur PC est cependant complet, et vous pourrez profiter de superbes graphismes sur votre machine. Les prix affichés sont ceux des précommandes à l'heure où nous écrivons cet article. Il est tout à fait possible que ces tarifs changent en fonction d'éventuelles offres à venir comme c'est parfois le cas chez certains revendeurs spécialisés. N'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet, ou à annuler et repasser votre commande pour bénéficier du meilleur prix disponible.