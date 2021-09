God of War Ragnarok : le jeu phare du Playstation Showcase ?

God of War Ragnarok, la suite de l'acclamée franchise consacrée aux aventures déicides de Kratos, est attendu depuis longtemps. Or, il semblerait que le mutisme de Sony touche à sa fin, puisqu'il est fort probable que cette exclu PS5 fasse une apparition au Playstation Showcase de ce jeudi.

[Mis à jour le 9 septembre 2021 à 11h41] Prévu originalement pour 2021, God of War Ragnarok a été repoussé à courant 2022 en raison de la pandémie de covid-19. Cette suite de l'acclamé God of War de 2018 est grandement attendue par les fans, Sony Interactive Entertainment Santa Monica Studios nous ayant habitué à des exclus Playstation à la narration sans faille et au gameplay franchement jouissif. Et tout le monde prend gaiement son mal en patience. Sauf que cette situation risque de changer, puisque si l'on en croit certaines rumeurs, Sony pourrait nous présenter son prochain volet lors du Playstation Showcase du jeudi 9 septembre.

Absent remarqué à l'E3 et à la Gamescom, Sony organise son propre évènement en cette rentrée 2021. Le Playstation Showcase aura lieu en direct ce jeudi 09 septembre à 22h, en live sur Youtube et Twitch (et sur cette page). Le menu ? Exclusivement tourné autour de la Playstation 5 et de son avenir. Par avenir, Sony entend bien entendu les plus gros titres et exclusivités prévues pour 2021-2022. Or, on sait que God of War, cette exclu PS5 phare, sortira probablement en 2022. Vous voyez où l'on veut en venir ? Le Playstation Showcase en direct :

C'est Cory Barlog qui a mis le feu aux poudres. Moins de quatre jours avant le showcase, il a publié le tweet ci-dessous. N'oublions pas que Barlog est le directeur créatif du studio Sony de Santa Monica, et qu'il était déjà derrière les précédents God of War. De quoi espérer, après une longue période de disette et de silence, qui ne laissait présager rien de bon pour notre ami Kratos. Il est vrai que quelques nouvelles au sujet de God of War : Ragnarok seraient bienvenues.

On le rappelle, ce titre n'a pas encore reçu de nom officiel, et on n'en sait pas non plus davantage sur son contenu. On sait en revanche qu'il sortira courant 2022 sur PS4 et PS5. On peut par contre tenter de supposer. Ragnarok est un évènement majeur de la mythologie nordique, il s'agit tout simplement la fin du monde, d'un hiver sans fin et d'une grande bataille où les dieux majeurs du Panthéon nordique périraient, suivi de l'engloutissement de la Terre par les flots et les flammes. Un thème léger en somme, qui serait tout à fait adapté aux tendances foncièrement déicides de notre Kratos bien-aimé. Dans le récent épisode, il avait vaincu Baldur, le demi-frère de Thor et fils d'Odin et de Freya, et si l'on en croit une fin secrète du jeu, Thor n'a pas franchement apprécié et pourrait s'en prendre à Kratos et à son fils Atreus.

Thor pourrait être l'antagoniste principal de Ragnarök © SIE

Encore une fois, nous n'avons que très peu d'informations au sujet du scénario de Ragnarok, mais on sait déjà que Sony Interactive Entertainment est capable de nous fournir des histoires à la fois touchantes, violentes et imprévisibles. Il est clair que l'excitation monte, et si ces rumeurs s'avéraient vraies, nous n'aurions plus que quelques jours à attendre avant d'en savoir plus sur cette suite tant attendue. Si vous souhaitez patienter, n'oubliez pas que God of War a rejoint le Playstation Now, et que vous pouvez rattraper votre retard ou revivre cette histoire épique. Croyez-nous ça vaut le coup.

Pour l'instant, impossible de déterminer même une fenêtre de sortie pour God of War Ragnarok. On sait que Sony a définit l'horizon 2022 pour la sortie de son projet. Une fourchette très large, mais que l'on peut tenter d'expliquer. Horizon Forbidden West sort en février 2022, la grosse exclusivité PS5 va sans aucun doute faire des vagues et marquer le paysage des exclus PS5 pendant un bon moment. La logique voudrait donc que Sony espace ses plus grosses sorties, et que God of War Ragnarok ne sorte donc qu'en fin d'année. Nous, on parie sur décembre 2022 en attendant d'en savoir plus lors du Playstation Showcase. Et vous ?