Worlds LoL : le calendrier des compétitions en détail

WORLDS LEAGUE OF LEGENDS. Le plus célèbre des championnats d'Esport revient pour une édition 2021 qui se tiendra finalement en Europe. Toujours sous l'ombre du coronavirus, les compétitions auront lieu à huis clos.

[Mis à jour le 20 septembre 2021 à 17h13] C'est la grande nouvelle de la rentrée. Les Worlds de League of Legends, l'une des plus célèbres et des plus prestigieuses des compétitions Esport, auront lieu en Europe. A travers un communiqué publié le 24 août sur lolesportmedia et une vidéo publiée sur Twitter, John Needham, le directeur de la section Esport de Riot Games a confirmé certaines rumeurs qui circulaient depuis plusieurs jours. Le championnat, qui devait à l'origine être organisé en Chine, sera en définitive organisé en Europe. Une décision nécessaire au regard de la crise du coronavirus et plus particulièrement des sévices du variant Delta en Asie centrale, et de son impact sur les restrictions de déplacement. Les Worlds 2021 se tiendront donc en Europe, et plus particulièrement en Islande, dans le Laugardalshöll Indoor Sporting Arena de Reykjavik.

Douze équipes se sont directement qualifiées pour la phase finale des Worlds 2021. Elles seront rejointes par quatre équipes parmi les douze qui participeront aux play-ins. Les équipes qualifiées pour ce pré-évènement vont se livrer une bataille féroce pour accéder aux play-offs. Bien entendu, LNG Esports et Hanwha Life Esports restent grands favoris de ces play-ins, mais il ne serait pas non plus fou de penser que Cloud 9 pourrait tirer son épingle du jeu. Côté play-offs pour l'instant, difficile d'établir un grand favori, mais au vu de l'affiche de ces Worlds 2021, on peut vous assurer qu'il y aura du spectacle.

Play-ins LPL LNG Esports LCK Hanwha Life Esports LCS Cloud 9 PCS Beyond Gaming CBLOL Red Canins LCL Unicorns of Love TCL Galatasaray Esports LJL DetonatioN FocusMe LLA Infinity Esports LCO PEACE

Play-offs LPL EDward Gaming LPL FunPlus Phoenix LPL Royal Never Give Up LCK DamWon Gaming KIA LCK Gen G LCK T1 LEC Fnatic LEC Mad Lions LEC Rogue LCS 100 Thieves LCS Team Liquid PCS PSG Talon

Les Worlds sont prévus du 5 octobre au 6 novembre prochain. La plus populaire des compétitions d'Esport débutera officiellement le 22 septembre prochain, avec le tirage au sort des phases de poule. Les play-ins quant à elle auront lieu du 5 au 9 octobre, avec le début des matchs tous les jours à partir de 13h. Les phases de groupe sont prévues du 11 au 13 puis du 15 au 18 octobre et les phases finales du 22 octobre jusqu'à la finale le 6 novembre.