No Man's Sky : où trouver la version Nintendo Switch au meilleur prix ?

Devenu un exemple d'abnégation, de motivation et de résilience après son lancement raté en 2016, No Man's Sky arrive sur Nintendo Switch dans une version similaire en tous points à celles des autres plateformes.

[Mis à jour le 7 ocobre juillet 2022 à 18h06] Paru originalement en 2016 et devenu paria immédiatement pour ses multiples manquements, No Man's Sky a depuis continué son petit bout de chemin pour devenir l'un des jeux d'aventure spatiale les plus complets de l'histoire. En cause, plus d'une quinzaine de mises à jour, un travail sans relâche de son développeur Hello Games, et une volonté de fournir une expérience haut de gamme avec des moyens relativement réduits. Aujourd'hui, No Man's Sky entre dans sa version 4.0 avec la mise à jour Waypoint. Une énorme update qui apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités, et qui coïncide avec le lancement du jeu sur Nintendo Switch. On vous explique tout sur No Man's Sky Waypoint, avant de vous proposer les meilleures options pour le trouver sur Switch.

La Nintendo Switch fête l'arrivée d'un nouveau membre de son catalogue avec la sortie de No Man's Sky. Le jeu est disponible sur la console hybride de Nintendo depuis le 07 octobre dernier, et offre une expérience en tous points similaire à celle que proposent les autres plateformes. La petite Nintendo Switch nous prouve une nouvelle fois qu'elle en a dans le ventre, et vous permettra de traverser et explorer la galaxie en long en large et en travers, en HD et à 60 images par seconde. Le jeu est vendu 59,99 € sur le Nintendo Store tout de même, un prix qui pourrait sembler assez élevé lorsque l'on peut trouver le jeu sur PC à 15,99 €. Mais pas de souci, on vous le trouve au meilleur prix.

No Man's Sky Switch Neuf à partir de 44,99 € Amazon 49,99 € 44,99 € Voir

Cdiscount 44,99 € Voir

Leclerc 44,99 € Voir

Rakuten 49,99 € Voir

Fnac 49,99 € Voir

Micromania 49,99 € Voir

La Redoute 65,23 € Voir

La mise à jour Waypoint vise à introduire différents modes de jeu pour offrir plus d'options de personnalisation aux joueurs, en permettant par exemple d'axer une partie sur le crafting, l'exploration, le combat ou tout en même temps. Une bonne nouvelle pour les joueurs novices qui vont pouvoir se familiariser avec l'univers de No Man's Sky en toute tranquillité. Par ailleurs, la mise à jour 4.0 introduit de nouveaux objets collectables, un nouveau système d'étapes importantes, et du contenu de mission totalement inédit. Les inventaires ont été entièrement revus et les limites des niveaux de votre vaisseau, arme et armure repoussées. Le crafting a aussi été grandement facilité, témoin de la volonté d'améliorer l'ergonomie du jeu.

No Man's Sky PS4 Neuf à partir de 57,83 € Occasion à partir de 16,90 € Amazon 57,83 € Voir

Fnac 58,39 € Voir Rakuten 0 € 16,90 € Voir

Amazon 57,83 € 29,90 € Voir

Fnac 58,39 € 35,41 € Voir

L'extension "Endurance" nous prouve que No Man's Sky mérite plus que jamais qu'on y jette un œil. Le jeu reste extrêmement suivi par ses développeurs, et propose une expérience sandbox assez incomparable, qui plaira aux amateurs d'exploration, de science-fiction et de construction. Le jeu est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Il fait aussi entièrement partie des jeux disponibles dans l'abonnement Xbox Game Pass.